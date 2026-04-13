ひらかたパーク(大阪府枚方市枚方公園町1-1)は、2026年4月27日(月)から6月28日(日)までTVアニメ「霧尾ファンクラブ」とのスペシャルコラボレーションイベント「霧尾ファンクラブ×ひらかたパーク 霧尾くんとひらかたパーク行きたい」を開催いたします。 本イベントでは、ひらかたパークに来園した霧尾くんと写真が撮れるフォトブース、限定デザインのオリジナルグッズの販売、園内放送など作品の世界観を楽しめます。 さらに、5月10日(日)には、枚方市出身の若手実力派声優の梶原岳人・広瀬裕也・小笠原仁をゲストに迎え「声優トークライブ」を開催。作品にまつわるトークのほか、プレゼントが当たるゲームなど、ファン必見のイベントです。

〈概要〉

【タイトル】「霧尾ファンクラブ×ひらかたパーク 霧尾くんとひらかたパーク行きたい」 【期間】2026年4月27日(月)～6月28日(日) 【場所】ひらかたパーク園内、野外ステージ 【料金】無料 ※別途ひらかたパークの入園料が必要 【WEBサイト】https://kirio-fc.com/special/239

■「霧尾ファンクラブ」の登場人物と撮影できるフォトブース、園内放送、オリジナルグッズにも注目！

・コラボビジュアルを使用した自分だけのポートレートを気軽に楽しめるセルフフォトブース「Photomatic」が登場。※有料 ・期間中、アニメキャラクターによる園内放送を実施。また、5月10日(日)にはトークライブ出演の声優3名による園内生放送を午前と午後の2回実施。 ・コラボ特別描きおろしイラストのパネルを設置。 ・Tシャツ、アクリルスタンド、コラボ限定グッズなどを販売。 【販売場所】ノームショップ

■1日限りのスペシャル！「声優トークライブ」開催

梶原岳人・広瀬裕也・小笠原仁の3人がアニメ本編や関西にまつわるトークを繰り広げます。 梶原岳人は枚方市出身なので、地元愛溢れるトークにも注目です。また、トーク終了後には、サイン入りグッズが当たるゲームやスペシャル抽選会も開催します。

【開催日】2026年5月10日(日) 【時間】①11:00～12:00 ②14:00～15:00 【場所】ひらかたパーク 野外ステージ 【出演者】梶原岳人（霧尾賢 役）、広瀬裕也（満田充 役）、小笠原仁（桃瀬隼斗 役） 【料金】無料（※別途ひらかたパーク入園料が必要です） 【WEBサイト】https://www.hirakatapark.co.jp/topics/kirio-fc-0510/

＜TVアニメ「霧尾ファンクラブ」とは＞ 2022年から2024年にかけて『COMICリュエル』(実業之日本社)で連載された、地球のお魚ぽんちゃんによる一方通行ラブコメディーが原作。女子高生・三好藍美と同級生・染谷波が、気になるクラスメイト・霧尾賢への止まらない妄想や愛のやりとりを描いた作品であり、『このマンガがすごい！2024』オンナ編で第6位、『このマンガがすごい！2025』オンナ編で第10位と2年連続トップ10にランクイン。連載終了後も多くの読者に愛され続けており、2025年4月には実写ドラマ化され、ギャラクシー賞奨励賞(テレビ部門)を受賞している。 ©地球のお魚ぽんちゃん・実業之日本社／「霧尾ファンクラブ」製作委員会

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