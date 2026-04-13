株式会社ペンギン（本社：北海道札幌市、代表：高山 英之）が運営する、北海道産小麦の焼きたてパンで人気の『ペンギンベーカリー』は、2026年4月20日（月）、横浜市に新店舗『ペンギンベーカリー横浜元町店』をオープンいたします。全国各地でお客様の支持を集め、オープン時には行列ができるほどの人気を誇る同ブランドが、横浜市に初出店いたします。

■ペンギンベーカリー横浜元町店 店舗概要 【住 所】〒231-0868 神奈川県横浜市中区石川町1-13 ローマステーションビル1F 【営業時間】10:00～19:00 ※当日分のパンが無くなり次第、終了 【駐 車 場】なし

北海道産小麦の焼きたてパンの美味しさを全国に。 行列ができる人気ベーカリーが横浜元町エリアに出店!

『ペンギンベーカリー』は、「北海道産小麦の焼きたてパンを全国の皆さまにお届けしたい」という想いから生まれました。北海道産小麦へのこだわりとバラエティ豊かな品揃え、そしていつ訪れても“焼きたて”の美味しさを楽しめる独自の仕組みにより、オープン時には行列ができるなど、全国各地のお客様から好評をいただいている人気ベーカリーです。 今回オープンする『横浜元町店』は、横浜市への初出店となり、これまで全国各地で支持されてきた人気の味わいを、横浜エリアのお客様にもお届けいたします。 新店舗は、JR根岸線 石川町駅から徒歩約2分の好立地に位置しています。観光や散策でにぎわう横浜・元町エリアにあり、地域のお客様をはじめ、観光で訪れる方など、幅広いお客様にご利用いただける店舗を目指します。

ペンギンベーカリーのおすすめ商品

全国の食パンファンの心を掴んだペンギンベーカリーの代表商品

とべない食パン 1斤 税込380円 2斤(1本) 税込720円 北海道産小麦「ゆめちから」を100％使用。卵・乳製品・ハチミツ・バター・マーガリンを使わず、素材本来の美味しさを活かして焼き上げました。お子さまからご年配の方まで、毎日安心してお召し上がりいただける食パンです。

カレーパングランプリ®で最高金賞を受賞したカレーパンが３つも揃う！ ペンギンベーカリー自慢の「日本一のカレーパン」※1

・【2021年最高金賞】カレーパンフォンデュ 税込330円 ・【2020・2022年最高金賞】海老カレーパンフォンデュ 税込390円 ・【2024・2025年最高金賞】北海道産牛のカレーパンフォンデュ 税込390円 ペンギン特製カレールーと北海道生乳からつくられたとろけるチーズを、まるでお餅のような北海道産小麦のもっちりパン生地で包みカリっと揚げました。香ばしいパン生地の中から具材の旨みが広がる贅沢な味わいです。海老や北海道産牛肉など、それぞれの素材の美味しさを活かしたバリエーションもお楽しみいただけます。 いずれもカレーパングランプリ®で全国の数あるカレーパンの中から日本一に選ばれた自慢のカレーパンです。

※1 日本カレーパン協会主催「カレーパングランプリ®」にて受賞（ https://currypan.jp/gp ）

焼きたてパンとご一緒に。北海道のご当地メニューやスイーツも充実！

第13回・15回からあげグランプリ※2で金賞を受賞した「サンギ串」や、北海道生乳のクリームたっぷりな「北海道プレミアムシュー」など、北海道らしいサイドメニューもご用意。焼きたてパンとともに、北海道の味覚をお楽しみいただけます。

※2 日本唐揚協会主催（ https://karaage.ne.jp ）

ペンギンベーカリーとは

ペンギンベーカリーは、「北海道の大地で育った小麦を使い、子どもからお年寄りまで毎日食べていただけるパン」をコンセプトに展開するベーカリーです。北海道産小麦を使用した焼きたてパンを求めて多くのお客様にご来店いただき、オープン時には行列ができるなど全国で高い人気を集めています。 店名は動物の「ペンギン」に由来し、“決して後ろに進まず前に進み続ける姿”に、「常に前に進み続けたい」という想いを重ねて名付けられました。

＼ ペンギンベーカリーの人気の秘密は… ／

◎北海道産素材へのこだわり 小麦をはじめ、乳製品や野菜など、できる限り北海道産の素材を使用。 安心して食べられるパンづくりを大切にしています。

◎毎日通いたくなるワクワクする品揃え！ 定番の菓子パンから総菜パン、北海道のご当地メニューまで約80種類をラインナップ。新商品や季節の限定商品等も随時登場し、何度訪れても新しい楽しさがあります。

◎いつ来ても焼き立てが味わえる！ 時間帯や状況に応じてこまめに焼き上げることで、常に焼きたてを提供。 できたてならではの美味しさをお届けしています。 ◆ ペンギンベーカリー店舗 ◆ 【北海道エリア】恵庭店、円山裏参道店、山鼻店、美園店、北野店、新川店、手稲前田店、Cocoポールタウン店、江別野幌店、苫小牧沼ノ端店、北見店 【東北エリア】弘前城東店、秋田東通店、Coco秋田八橋店、仙台長町店、大河原店 【甲信越エリア】金沢もりの里店、アクロスプラザ長岡店、新潟三条店、長野エムウェーブ前店、甲府昭和店 【関東エリア】柏の葉キャンパス店、秦野店、平塚四之宮店、前橋吉岡店、茂原店、坂戸店、上尾店、結城富士見店、国分寺府中街道店、ペンギンPal目白店、八王子みなみ野店、麻布十番店、吉祥寺店 【東海エリア】豊田浄水店、小牧口店、岡崎店、瀬戸苗場店、岐阜岐南店、可児広見店、沼津店、Coco名駅サンロード店、名張桔梗が丘店 【関西エリア】泉佐野店、吹田店、堺泉北店、京都西京極店、木津川城山台店、川西店、Coco阪急川西能勢口駅東口店、姫路野里店、神戸垂水店、三木店、岩出店 【中国エリア】岡山インター店、福山木之庄店 【九州エリア】戸畑店、八幡平野店、橋本駅前店、福岡東原田店、別府やまなみ店、大分高城店、延岡多々良店 今回の横浜元町店がオープンしたことで、全国27都道府県（1都1道2府23県）・全64店舗となりました。全国どの地域に暮らしていても、北海道産小麦の美味しい焼きたてパンを、お住まいの近くでお求めいただけることを目標にこれからも邁進してまいります。

会社情報

[代 表] 高山 英之 [本 社] 〒004-0866北海道札幌市清田区北野６条５丁目6－30 ペンギンビル２F [東京支社] 〒170-6008 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 8F [電話番号] 本社：011⁻375⁻7774 東京支社：03-5928-5035 [メールアドレス] info@penguinbakery.com ホームページ https://www.penguinbakery.com/ Facebook https://www.facebook.com/pengiuinbakerycafe.official/ Instagram https://www.instagram.com/penguin_bakerycafe.official/ X https://x.com/penguinhokkaido

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