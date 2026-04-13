製品写真





鳥害対策のパイオニア企業である株式会社エスク(大阪市住之江区)が鳥の飛来を防止するレーザー装置「バードストッパー・レーザータイプ」の最新モデルを2026年3月より販売開始しました。









近年「鳥害」という言葉をよく耳にするが、鳥による被害は多岐にわたります。

空港ではバードストライク、鶏舎・動物園では鳥インフルエンザ、工場や倉庫では商品の破損、マンションではバルコニーやゴミ置き場を荒らす、農家では作物を食い荒らすといった問題が発生。中でも鳥類の落糞による被害は鳥害の大部分を占めています。

エスクはそんな日本や世界の鳥害を解決してきました。

しかし、物理的な設置が不可能な箇所や物価の高騰等解決が困難な問題もあり、そんな問題を解決する特許商品の鳥害対策用レーザーで第1弾となる「バードストッパー・レーザータイプ(旧型)」を開発し2023年に販売を開始していました。









■鳥害対策用レーザーの特長

・赤青緑の3色のレーザーを3D構造で照射する事で鳥の平衡感覚を狂わせる

・物理的な対策が不可能な空間への対策が可能

・広範囲の対策が可能な為、施工期間短縮と施工費用のコストダウンを実現





鳥害対策レーザーの発売後も研究と改良を重ね、このたび「最新型鳥害対策レーザー」が完成しました。2026年3月に販売を開始し、前作と比べて各性能を大幅に向上させることに成功しました。









■最新モデルのバージョンアップ内容

・黒を基調としたスタイリッシュなデザイン

・レーザー照射可動域を向上させ、1台で広域をカバー

(水平方向：300度→540度 垂直方向：90度→270度)

・レーザークラスをclass3B準拠にして効果と安全性を両立

・防塵防水性能はIP65を実現

・スマートフォンのアプリで照射ルールを設定可能になり、スマホ1つで複数台に様々な条件設定が可能に





価格はそのままで上記性能を向上させました。





スマホにて照射ルール設定中の様子





■最新型レーザーのスペック





製品スペック





今や鳥害に困っている国は日本だけではない。世界でも同様の問題を抱えています。

海外からの鳥害対策の依頼も増え、マレーシアにも拠点を構え東南アジアの企業へも新型レーザーを導入しました。

大阪の中小企業から始まった「鳥害対策」が、新型鳥害対策レーザーという特許製品を開発し、世界の鳥害を解決する企業へと進化を遂げようとしています。









■会社概要

商号 ： 株式会社エスク(ESSK)

所在地 ： 〒559-0013 大阪市住之江区御崎7-5-24

事業内容： 鳥害対策装置販売、施工及び空調ダクトメンテナンス

TEL ： 06-6684-5120

URL ： https://www.essk.co.jp





★新型レーザー装置紹介動画はこちら

動画URL： https://youtube.com/shorts/cICOZ0SAPL8?si=DlfmorJzTOpZaV-H





レーザー紹介二次元コード





■担当者コメント

現地調査やお見積もりは無償で実施しております。

レーザー以外にも特許製品を含む多数の製品ラインナップから最適な鳥害対策をご提案させていただきます。

各種ご質問・ご相談もお問い合わせフォームから受け付けております。









【本件に関するお問い合わせ先】

担当者 ： 鳥害企画室 上坂

お問い合わせフォーム： https://www.essk.co.jp/contact/