レデックス株式会社(本社：東京都町田市)の提供する、子どもの認知機能を見える化「脳バランサーキッズ2」は、令和8年度東京都トライアル発注認定制度により、新規性の高い優れた新商品として認定を受けました。





・東京都プレスリリース

https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/04/2026040803

・令和8年度認定事業者及び認定商品一覧

https://trial.metro.tokyo.lg.jp/product-list/r8/





ゲームをすると認知機能が測定









■東京都トライアル発注認定制度とは

都内中小企業者の新規性の高い優れた新商品及び新役務(サービス)の普及を支援するため、新規性や独自性など東京都が定める基準を満たす新商品等を生産・提供する中小企業者を「新商品等の生産・提供により新たな事業分野の開拓を図る者(新事業分野開拓者)」として認定する(新事業分野開拓者認定制度)とともに、その新商品等の一部を東京都の機関が試験的に購入し評価する(トライアル発注事業)制度です。本制度により、当社の「脳バランサーキッズ2」は、令和8年度の認定商品として認定されました。









■「脳バランサーキッズ2」の概要

「脳バランサーキッズ2」は、放課後等デイサービスや児童発達支援施設等において、子どもの認知機能をゲーム感覚で測定・分析できるクラウドサービスです。





・17種類のタスクによる多角的な分析：「注意・抑制」「協調運動」「推理・応用」「視空間認知」「言語理解」「記憶」の6つの領域から、子どもの得意・不得意を可視化します。5歳児健診のスクリーニングツールとしても活用できます。





・個別支援計画の作成支援：「ほうかごアシスタント2」機能によるアセスメント結果に基づいたレポート作成で、家庭や関係機関との連携をスムーズにします。





・機器と場所を選ばないクラウド版：ほぼすべてのタブレット等で利用可能です。「おうちログイン」機能で、施設内だけでなく、自宅等での利用も可能です。





・充実した支援体制：複数の動画教材と確認テストで、すきま時間で職員教育が可能です。要望に応じたオンラインの解説で施設の利用をサポートします。









■製品仕様

・対象 ： 3歳から中学生、特別支援学校 高等部

・利用料 ： 基本セット 10,000円／月(税抜) 登録人数30名

※人数追加可能(利用開始月無料、利用期間の制限なし)

・製品詳細： https://www.ledex.co.jp/products/kids-balancer02.php









■レデックス株式会社概要

本社 ： 〒194-0001 東京都町田市つくし野1-31-3 2F

代表 ： 代表取締役 五藤 博義

設立 ： 2005年7月

資本金 ： 2,200万円

主要事業内容： 認知機能関連コンテンツの企画・開発、

教材ソフトの企画・開発、

教育機関・療育施設・高齢者施設等へのコンサルティング

URL ： https://www.ledex.co.jp/