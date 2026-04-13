福祉事業を展開する株式会社Ally(所在地：大阪府中央区、代表取締役：宮田 葵衣)は、就労継続支援A型事業所と就労継続支援B型事業所を併設した、多機能型事業所「フォルテ天満橋」を2026年4月10日(金)に大阪市中央区天満橋にてグランドオープンいたしました。





本事業所は軽作業中心の就労支援とは異なり、現代で求められるITスキルやビジネス経験の習得を重視し、時代にあった“働く力”を身につける支援を提供します。天満橋駅から徒歩5分の事業所内は、カフェのようにお洒落で落ち着いた空間です。リラックスしながらも集中できる環境づくりにこだわり、安心して長く働ける場所を整えています。





「就労継続支援A型B型事業所フォルテ天満橋」

詳細URL： https://forte-ab.jp/





就労継続支援A型B型事業所「forte/フォルテ 天満橋」





■フォルテ8つの特徴

(1)AI・WEB分野に特化したITスキル習得

フォルテ天満橋では、単なる作業ではなく、社会や企業で求められるITスキルの習得を重視しています。AIを活用したライティングや動画制作、SNS運用、ECサイト運営など、実務を想定した業務に取り組みます。現役のプロスタッフが指導するため、初心者からでも着実にスキルアップを目指せます。





(2)IT×農業による次世代型「農福連携」

奈良県明日香村の自社農園での栽培を軸に、生産から販売までを一貫して経験できます。 ECサイトを活用した販売や販促まで行うことで、流通やビジネスの仕組みを実体験として学べます。ITと一次産業を掛け合わせた、実社会につながる就労モデルを実践しています。





(3)選べる多様な作業内容

体調や特性、興味関心に応じて取り組める業務を選択できる環境を整えています。 IT業務に加え、データ入力や領収書仕分け、飲食店での調理補助や清掃など多様な業務を用意。多数の企業・団体をパートーナー企業としているため、実社会のニーズに基づいた仕事を経験できます。





(4)変化に対応できるハイブリッドワーク体制

通所と在宅利用を組み合わせ、柔軟な働き方に対応しています。独自の基準とサポート体制を設け、在宅ワークでも業務内容や進捗を“見える化”。どんな状況でも働き続けられる力を身につけていきます。





(5)カフェのような心地よい作業環境

事業所内は、落ち着いた雰囲気のカフェのような空間です。一人ひとりに専用デスクとPC環境を用意し、集中しやすい環境を整えています。個室スペースや飲食補助もあり、体調に合わせて無理なく過ごせます。





(6)安心できる透明性の高い運営

工賃や業務内容、パートナー企業などを全てホームページ上で公開しています。ブログやSNSを通じて日々の活動も発信し、事業所の「見える化」を徹底。利用者様やご家族が納得して選べる運営を大切にしています。





(7)自由参加のコミュニティイベント

季節の行事や食事会、農業体験などのイベントを定期的に開催しています。参加は自由で、それぞれのペースを尊重。人との交流や新しい体験を通じて、生活全体の充実を大切にしています。





(8)就労と生活を支えるグループホーム連携

事業所から徒歩1分の場所に、自社運営のグループホームがあります。住まいの確保から生活リズムの安定、通勤までを一体的にサポート。生活と就労を切り離さないことで、安心して次のステップを目指せます。





一人ひとりに専用デスクを割り当てており、周囲を気にせず自分のペースで集中して業務に取り組める作業環境です。

カフェのような大テーブルで作業ができ、一般就労を想定した環境の中で実践的なスキル習得が可能です。

デスク作業に煮詰まった際の作業場所としても、昼食や小休憩の場としても利用できる多目的スペースです。





■施設概要

施設名 ： 就労継続支援A型B型事業所フォルテ天満橋

開始日 ： 4月10日(金)

所在地 ： 〒540-0037

大阪府大阪市中央区内平野町2丁目3-5 MD内平野町ビル2階

アクセス ： 京阪線・大阪メトロ谷町線「天満橋」駅 徒歩5分

大阪メトロ谷町線「谷町四丁目」駅 徒歩8分

営業時間 ： 9:30～17:30

定休日 ： 土日

募集定員 ： 就労継続支援A型 10名

就労継続支援B型 10名

URL ： https://forte-ab.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/forte_tenmabashi/

X ： https://x.com/forte_ab









■会社概要

商号 ： 株式会社Ally

代表者 ： 代表取締役 宮田 葵衣

所在地 ： 〒540-0039 大阪府大阪市中央区東高麗橋4-9-201

設立 ： 2023年11月

事業内容： 障がい者の日常生活及び社会生活を支援する障がい福祉サービス事業

資本金 ： 300万円

URL ： https://ally-home.jp/