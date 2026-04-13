株式会社ドクターピュアラボ(本社：兵庫県芦屋市、代表取締役：香山 ひとみ)は、皮膚科学を基盤に「肌本来の力を引き出し、健やかな肌環境へ導く」をコンセプトに、美肌理論に基づいたスキンケア製品(エステサロン専用販売化粧品)の開発を行なってまいりました。この度、ニキビ肌・オイリー肌・敏感肌など、不安定になりやすい肌に向けて、肌本来の安定力を育てることを目的に、天然由来成分アゼライン酸誘導体を配合した高機能保湿ジェルクリーム『ペリドットACクリーム』を皮脂や毛穴トラブルに悩む幅広い年代の方々にお使いいただける専用クリームとして開発いたしました。





ペリドットACクリーム





■肌を整える力に着目した処方

欧米ではニキビ治療薬としての使用実績も持つ注目成分「アゼライン酸誘導体」は、菌の繁殖を穏やかに抑え肌環境を整える多機能成分でアクネケアにおけるスター成分。さらに、美容成分ローヤルゼリー酸・ナイアシンアミド・セラミドNP・APPSなどを配合し、相乗効果を高めることで肌の悩みに多角的に働きかける高機能保湿ジェルクリームが完成。









■こんな方へ

・毛穴の開きが気になる方

・ベタつき/テカリが気になる方

・ニキビや肌荒れが気になる方

・酒さ/赤ら顔が気になる方









■5つのはたらき

・【保湿】

美容成分を含んだジェルクリームが肌に水分を抱え込み、バリア機能をサポートします。





・【皮脂バランスの調整】

過剰な皮脂分泌を穏やかに調整。毛穴の詰まり・開きを防ぎます。





・【肌荒れケア】

肌荒れの原因となる菌の繁殖を穏やかに抑え、肌を清潔に保ちます。





・【肌を落ち着かせる】

赤みや肌の不安定さを穏やかに鎮め、敏感な肌を落ち着かせます。





・【肌印象の均一化】

肌トラブル後の色ムラを防ぎ、透明感と均一感のある素肌へと導きます。





＜製品概要＞

製品名 ： ペリドットACクリーム

容量 ： 38g

価格 ： 8,800円(税込)

発売日 ： 2026年5月1日

詳細 ： https://www.instagram.com/drpl_official/

動画URL： https://youtube.com/shorts/OW5O3aZp1uI?si=-0OpDaRT1scXCqGm









【ペリドットACクリームZoom説明会】

下記日程にてペリドットACクリームのZoom説明会を開催いたします。現在お取り扱いのないエステサロン様におかれましても、ご興味がございましたらZoom説明会にご参加いただけますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。





・4月10日(金)15:00～15:30

・4月15日(水)13:30～14:00

・4月23日(木)11:00～11:30

・4月27日(月)13:30～14:00









■お取扱いについて

本製品は、全国のドクターピュアラボ正規取扱いエステサロンにてご購入いただけます。詳しくは公式サイトにてお近くのサロンをご確認ください。

お取扱い店： https://www.purelab.co.jp/store.php









【会社概要】

株式会社ドクターピュアラボ

所在地 ： 〒659-0091 兵庫県芦屋市東山町15番12号202

代表 ： 代表取締役 香山 ひとみ

事業内容： 化粧品及び化粧品の材料の製造、輸出入及び販売

医薬品の製造、輸出入及び販売

医薬部外品の製造、輸出入及び販売

健康食品の製造、輸出入及び販売

美容機器の製造、輸出入及び販売

URL ： https://www.purelab.co.jp