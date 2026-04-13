「街ガチャin菰野町」販売再開！

「街ガチャin菰野町」は、令和８年３月２日に販売を開始し、大好評につき、１か月を待たずに初回生産2,000個が完売となっていました。たくさんの温かい応援をいただき、本当にありがとうございました！

そしてこの度、みなさま待望の販売を再開！令和８年４月17日(金)から町内各所で順次、販売を再開してまいります。まだ、ガチャガチャを回せていなかった方も、コンプリートできていなかった方も、是非、お楽みください！

町内の９か所で順次、街ガチャin菰野町の販売を再開してまいります。



※各店舗、施設の開店時間に街ガチャが楽しめます。



第２弾企画が始動！あなたが選ぶ「菰野町の魅力を詰め込んだキーホルダー」のアイデアを教えてください！

「次はこの場所も出してほしい！」「実はこの名物が最高なんです！」といった皆さまの声に支えられ、第２弾企画が始動します！今度の街ガチャをつくるのは、他でもない「あなた」です！

あなたがいつも見ている景色、家族で楽しんでいる味、地元の人しか知らない隠れスポット……。あなたの「大好き」「推し」を、小さくて可愛いキーホルダーにしてみませんか？

【募集内容】

あなたが選ぶ「菰野町の魅力を詰め込んだキーホルダー」のアイデアを教えてください！

あなたのイチオシの絶景や、お散歩コースの風景などの「名所」

実はここが一番好き！という個人的なこだわりの「隠れスポット」

菰野町の美味しいもの、伝統工芸、ずっと愛されているソウルフードなどの「名物」 など

【応募方法】こちらの専用フォームから応募してください

【応募締切】令和８年５月６日(水・祝)

「こんなの面白そう！」という直感だけでOKです。あなたの菰野町「推し」が素敵なキーホルダーになるかも！皆さまからのたくさんのご応募、心よりお待ちしています！

街ガチャとは

その土地で長年愛されてきた名所・名物・文化をカプセルトイに凝縮した、地域限定のプロジェクトです。地元の人が誇る「日常」を小さなアートとして可視化し、カプセルを開けるワクワク感と共に街を歩くきっかけを創出します。

街ガチャ事例紹介（株式会社funboxサイト）

※ 街ガチャは株式会社funboxの登録商標です。

ピピットガチャ

ガチャの機種は、主要なスマホ決済で行える「ピピットガチャ」です。

AMバイオカプセルを使用

環境に配慮した生分解樹脂を使用したカプセルを使用。自然界の土中の微生物の力で水と二酸化炭素に自然に分解されます。使用後、燃えるゴミとして廃棄でき、プラスチック廃棄物の削減に貢献します。

ガチャを通じて、地元の方や町外から訪れた方も菰野町ならではの魅力や日常を再発見するきっかけとしていただき、まち歩きの楽しみを提案します。