「殻を打ち破る」2日間春休みジュニアテニスキャンプ2026を開催

株式会社ITCITCジュニアクラブ 人気イベント「スプリングジュニアテニスキャンプ」【リリース概要】

関西を中心にテニス施設を運営するITCテニススクール（―SDC グループ― 株式会社ITC 本社：兵庫県神戸市長田区、代表取締役：中村 久仁子）は、ITCジュニアクラブの一大イベント「スプリングジュニアテニスキャンプ」を今年も開催、無事終了いたしました。各校から集まったジュニア選手たちが力を合わせて頑張りました。

本キャンプは、普段は別々の拠点で練習するジュニア選手たちが一堂に会し、テニス技術の向上に加え、自立心や仲間との交流、挑戦する姿勢を育むことを目的とした特別プログラムです。

期間：2026年3月30日(月) - 3月31日(火)

会場：ITC神戸 インドアテニススクール／DIADEM PICKLEBALL KOBE（神戸市長田区）

（※二日目は雨天のためインドア施設に変更となりました）

■ 新学期目前 春のメインイベント「スプリングジュニアテニスキャンプ2026」は無事終了

ITCテニススクールでは、テニスの技術向上だけでなく、テニスを通じて心と身体のバランスのとれた成長を支えることを大切にしています。ジュニアキャンプは、その考え方をより深く体験できる機会として毎年実施しているイベントです。

本キャンプでは、次の3つを大切な柱としてプログラムを行いました。

【ITCジュニアテニスキャンプの目的】

- 得意を伸ばし、自信につなげること短期集中のレッスンを通じて、自分の強みや課題を見つめ直し、「できた」という手応えを積み重ねることで、自信につなげていきます。- 仲間と高め合い、挑戦する気持ちを育てること各校から集まった仲間たちと一緒にプレーすることで、普段とは異なる刺激を受けながら、競い合い、学び合う環境をつくります。- 集団行動の中で自立心を育むこと親元を離れて過ごす時間の中で、自分のことは自分で行い、仲間と協力しながら行動することで、主体性や感謝の気持ちを育てます。

■ 「楽しみながら上達を」仲間と過ごし、コートで実戦に挑んだ2日間

初日は、ITC神戸 インドアテニススクールにて、技術レベル別に分かれて練習を行いました。普段とは異なるコーチや仲間との環境に、最初は少し緊張した表情も見られましたが、レッスンが進むにつれて積極的なプレーが増え、上達を目指して懸命にボールを追う姿が印象的でした。

本来は屋外での活動も予定していましたが、今回は雨天のため、2日間を通してインドアコートでの開催となりました。それでもジュニア選手たちは気持ちを切り替え、目の前の練習やゲームにしっかり集中し、限られた環境の中でも一人ひとりが充実した時間を積み重ねていきました。

宿泊先では、食事やレクリエーションの時間を通じて、コートの外でも交流を深めました。普段は別の校で練習している仲間たちと一緒に過ごすことで、テニスだけではないつながりも生まれ、キャンプならではの経験となりました。

2日目は、マッチゲームや実戦形式のプログラムを中心に実施しました。練習の成果を発揮しようとする真剣な表情、勝ちたい気持ちが表れた粘り強いプレー、そして試合の中で見せる悔しさや達成感。その一つひとつが、子どもたちにとって大きな成長のきっかけとなりました。

■ 「殻を打ち破れる少年少女を育てたい。」 ITCジュニアクラブ が目指すもの

私たちITCテニススクールの合言葉は、”ハートフル テニス コミュニケーション”（テニスで暖かいふれあいを！）。これは大人の部もキッズ・ジュニアの部も変わることはありません。

テニスでつながる人の輪・時間の共有を通じ、テニスを楽しむ・スポーツを愛する、心と身体を元気にすることを、何よりも大切に考えます。

ITCテニススクールでは一時的なテニスブームに流されず、常に真剣な中での「楽しみ」、 楽しむ中での「真剣」を大切に子どもの育成を続けてきました。世界で愛されるテニスというスポーツを通じテニスのスキルはもちろん、仲間づくり、相手への敬意、フェアな精神、最後まであきらめない気持ちの強さ、 ルールを遵守してゲームを組み立てる知性を遊びからスポーツに移る中で学んでいきます。

仲間やライバルたちと切磋琢磨し、競技としての勝つことの喜び、負けるくやしさを経験しながら、生涯親しめる競技能力を身につけることを目指します。

テニスを通じて得た様々な経験は、きっとスポーツの場以外でも役立つ時が来ることでしょう。私たちは、ひとつひとつステップを踏みながら、子どもたちの成長を保護者のみなさまとともに、見守っていきます。

■ ITCテニススクールからお客様への５つのお約束

私たちITCは、 テニスのスキルだけを提供したいのではありません。

あいことばは ”ハートフル テニス コミュニケーション”（テニスであたたかいふれあいを！） 。

テニスのある暮らしで、健やかな人生をお送りするお手伝いをします。

- たのしみながらうまくなることをお手伝いしますITCテニススクールでは、常にテニスを愛する・たのしむというこころを上達の土台にして、レッスンや施設運営に工夫を重ねています。- おひとりおひとりの体力や目的に合わせたレッスンをしますテニスのたのしみ方は人それぞれ。健康維持やなかまづくり、大会へのチャレンジ。誰もがご自分の目標に向かって、マイペースで継続できる環境を提供しサポートします。- 利用者の皆様、地域の皆様とあたたかいこころの交流をします私たちはあの阪神淡路大震災を経験し、地域社会での役割、つながりの大切さを深くこころに刻みました。今後もこの経験を胸に、スポーツイベントや学校部活動支援、トライやる活動、指定事業者制度などを通じ、地域社会に貢献します。- テニスの指導だけでなくチャレンジする姿勢や思いやる心を育てます「殻（カラ）を打ち破ろう！」 それがITCテニススクール・ジュニアクラブのメインテーマ。テニスを通じて挑戦する気持ち・感謝や礼儀・フェアな精神、なかまを思いやるこころを育みます。また公益社団法人マナーキッズプロジェクト兵庫支部として、その活動を推進します。- テニスや運動を生涯たのしんでいただけるようにサポートしますテニスは生涯スポーツ。ずっとたのしみたいからこそからだに無理な負担がないよう最新の運動理論をとり入れながらレッスンを行います。シニアやキッズ、親子三世代が一緒にたのしめる”イージーテニス”や、カラダに利と輝きをもたらすフィットネス ”LinoFit -リノフィット- トレーニング”をとリ入れています。- ITCジュニアクラブ 「スプリングジュニアテニスキャンプ2026」 ｜開催終了

□ 日 程 ：

2026年3月30日(月) - 3月31日(火)

一日目・二日目／ITC神戸 インドアテニススクール（神戸市長田区）

□ ITCテニススクール各校へのお問い合わせはこちら

https://www.i-tennis.co.jp/contact/sformmail.php

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