【バリアフリー展2026】利用者７割がシニア「1秒で履ける靴」で介護・福祉の未来を変える！

株式会社ONETREE

東京・上野に店舗を構えるハンズフリースニーカー「LAQUN（ラクーン）」を展開する株式会社ONETREE（本社：東京都台東区、代表取締役：沖野寛将）は 4月15日（水）～17日（金）の3日間、インテックス大阪（大阪市住之江区）におきまし て「バリアフリー2026／慢性期医療展 2026／看護未来展 2026」に出展いたします。

【開催概要】

ブース 4-403（1秒で履けるスニーカーＬＡＱＵＮ）

会 期 2026 年 4 月 15 日（水）～17 日（金）＜10：00～16：30＞※17 日(金)は 16：00 まで

会 場 インテックス大阪 3・4・5 号館

（〒559-0034 大阪市住之江区南港北 1-5-102）

※Osaka Metro・ニュートラム「中ふ頭」駅下車・徒歩すぐ

入場料 無料

公式サイト https://www.tvoe.co.jp/bmk/

https://www.tvoe.co.jp/bmk

■LAQUNの開発ストーリー

1秒で履けるスニーカーＬＡＱＵＮ

本製品は、高齢になった創業者の家族が日常の中で感じていた「靴の脱ぎ履きの負担」をきっかけに開発されました。

現在、日本では高齢化の進行に伴い、「日常動作の負担軽減」や「転倒リスクの低減」が重要な課題となっています。本製品はこれらの課題に向き合い、誰でも簡単に履ける構造を追求しながら改良を重ねてきたハンズフリースニーカーです。会場では実際にご体験いただくことが可能で、来場者のリアルな反応や驚きをその場でご覧いただけます。

■製品特徴

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cWbU2nnnNnk ]

・手を使わず、かがまずに履けるハンズフリー構造

・1秒で着用可能な設計

・かかと部分が柔軟で、踏み込む事で自然に足が入る構造。これにより、従来の靴に比べてスムーズな着脱を実現し、日常動作の負担軽減に寄与します。

■実績

・クラウドファンディング支援総額：5,000万円以上

・多数の利用者から喜びの声

１.実は主人が脳梗塞になりまして、脱ぎ履きしやすい靴を、と思っていた矢先に見つけ購入を決めました。(50代女性)

２.認知症の母に履かせるのに丁度良いと思ったので購入させていただきました。(40代男性)

３.立ったままでしか靴が履けなくなった高齢の母の分と一緒に2足購入しました。母がこの靴で少しでも外出することが増えると嬉しいです。(50代女性)

■メディア関係者の皆様へ（取材のご案内）

本製品は、以下のようなテーマでの取材が可能です。

・「本当に1秒で履けるのか？」といった検証企画

・高齢化社会における生活改善アイテムとしての紹介

・開発者のストーリーや背景に焦点を当てた密着取材

会場では、実際の体験シーンや来場者のリアクション撮影、開発者へのインタビュー対応が可能です。撮影・取材をご希望の際は、下記までお気軽にご連絡ください。

▼取材実績

【ANN スーパーJチャンネル】

https://youtu.be/7njMSaP6Kb8?si=G34MDSaEioZFysC5&t=658(https://youtu.be/7njMSaP6Kb8?si=G34MDSaEioZFysC5&t=658)

【ドランクドラゴンのバカ売れ研究所】

https://www.youtube.com/watch?v=dX69116aBxk

■今後の展開

当社は今後、本製品を高齢者向けにとどまらず、すべての世代の日常生活を快適にするプロダクトとして展開し、国内市場の拡大を目指してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社ONETREE

所在地：〒110-0014 東京都台東区北上野2丁目30-9 1階

代表者：沖野寛将

■お問い合わせ先

株式会社ONETREE 担当 沖野

代表電話：03-4570-2322

メール：info@onetree.co.jp

HP：https://onetree.co.jp

LAQUN公式サイト：https://laqun.jp

公式LINEアカウント：https://lin.ee/mlZlbWo

公式Instagram：https://www.instagram.com/laqun_japan/

■代表者コメント

株式会社ONETREE 沖野寛将

本製品は、高齢化が進む中で求められる「日常動作の負担軽減」に応える新しい提案です。誰でも一瞬で体験できる分かりやすさと実用性を兼ね備えており、展示会ではその価値をご体感いただけます。メディア関係者の皆様には社会性のあるテーマとして、また企業の皆様には新たな需要を生む商材として、ご注目いただければ幸いです。

代表取締役