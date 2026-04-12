“もったいない”を価値に。北海道発、3つの想いが重なった母の日限定ギフトが登場

株式会社ブルーブロッサム母の日限定ギフトセット。北海道のやさしさを詰め込んだ特別なセット。

株式会社ブルーブロッサム（北海道）は、母の日に向けた限定ギフトセットの販売を開始いたしました。

本商品は、「もったいないを、おいしさに。」をテーマに、規格外野菜を活用したスイーツ、再生素材を用いた雑貨、そして花のプロによる癒しのアイテムを組み合わせた、異業種コラボレーションによる特別なギフトです。

近年、食品ロスやプラスチック廃棄などの課題が社会問題となる中、私たちは「価値の再発見」をテーマに商品づくりを行ってきました。

本ギフトでは、北海道産の規格外野菜を使用した「ベジラスク」を中心に、環境への配慮と日常のやさしさを届ける商品をセットにしています。

■北海道産規格外野菜から生まれた「ベジラスク」

さつまいもやにんじんなど、本来は廃棄されてしまう規格外野菜を活用。やさしい甘さと軽やかな食感が特徴のスイーツです。

北海道産の規格外野菜を使用した「ベジラスク」。食品ロス削減にもつながるやさしいおやつ。

■再生素材を活用した「ハンドストラップ」

パラコードとペットボトルキャップから生まれたチャーム付き。日常使いの中で、安心と環境配慮を両立します。

再生素材を活用したハンドストラップ。日常に安心と環境配慮を。選べる３色のストラップ

■花のプロが手がける癒しのアイテム

花農家に生まれ、花屋での勤務やアレンジメント講師としての経験を持つ作家が制作。ランタンキャンドルまたはプリザーブドフラワーから選べます。

花のプロが手がける癒しのアイテム。母の日にふさわしい特別な贈り物。

本商品は、単なるギフトではなく、「ありがとう」という気持ちとともに、やさしい選択を届ける新しい母の日提案です。

現在、母の日に向けた期間限定販売を実施しており、4月末までのご注文で早期予約特典（500円OFF）をご利用いただけます。

数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■商品概要

商品名：母の日に喜ばれる｜北海道産ベジラスク＆選べる癒しギフトセット

価格：3,480円（税込・送料込）※オフィシャルショップ限定、4月末まで

通常価格：3,980円（税込・送料込）

内容：

・ベジラスク

・ハンドストラップ

・ランタンキャンドル または プリザーブドフラワー

販売ページ：

https://shopblueblossom.com/products/mothers-gift

■会社概要

会社名：株式会社ブルーブロッサム

所在地：北海道

事業内容：規格外野菜を活用した食品の企画・製造・販売