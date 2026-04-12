“女の子大好き”を公言する山本裕典が23歳で遊びをやめた理由とは…？ 山本裕典が明かした大悟との意外な接点にスタジオ衝撃！千鳥・ノブ「大悟と“兄弟”やないかい」

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えます。「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、『30時間限界突破フェス』内の企画にて『「チャンスの時間」ノブの好感度を下げておこう30時間フェスver.』を放送いたしました。

特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送します。当日は、「ABEMA」全体を"フェス会場"に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

※公式ハッシュタグは【#アベマ30時間】です。ぜひSNS等でご使用いただけますと幸いです。

■“女の子大好き”を公言する山本裕典が遊びをやめた理由とは…？

『30時間限界突破フェス』内にて放送した『「チャンスの時間」ノブの好感度を下げておこう30時間フェスver.』は、ノブが不祥事を起こす前に、上がりすぎた好感度をあらかじめ下げて不測の事態に備える『チャンスの時間』の人気企画です。大悟の指示で“イヤな奴”になりきったノブが、楽屋挨拶に訪れるゲストに対して“好感度落下チャレンジ”を行い、今回、相手役として大人気アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏と、俳優の山本裕典が登場しました。

最初のチャレンジでは、山本がノブの楽屋を訪れます。「10年前に芸能界を干されまして」と自ら切り出した山本は、干された理由について「女の子が大好きで。不特定多数の女性と関係を持ったり遊んでたら、事務所をクビになったんです」と赤裸々に告白。そこでノブが経験人数を尋ねると、山本は驚愕の人数を明かします。さらに、その中で芸能人は何人いたかと問われ、指を折りながら記憶をさかのぼる山本に、ノブは「いいなあ」「芸能人10人以上？」とうらやましげに追及。山本は「それぐらいじゃないですか」答えつつ、23歳頃には芸能人との遊びはやめたと振り返ります。芸能人との遊びをやめた理由とは…？俳優ならではの裏事情を聞いたノブは、自身も経験したことがあるかのように「分かるよ」と頷き、驚いた表情を見せた山本に「当たり前や、なめてんのか」とドヤ顔で返しました。

【動画】山本裕典の桁違いな経験人数にノブの本音がポロリ…(https://x.com/i/web/status/2043161058945175944)

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■山本裕典が明かした大悟との意外な接点にスタジオ衝撃！千鳥・ノブ「大悟と“兄弟”やないかい」

際どいトークが続く中、「女の子の知り合いはいっぱいいる？」と聞かれた山本が、大悟との意外な接点が明かす場面も。山本は10年ほど前の出来事として、深夜に山本の家に遊びに来た女性が「さっきまで大悟さんと飲んでました」と言っていたという衝撃の事実を暴露。まさかの展開に、大悟がスタジオから「黙れ」と指示を送る中、ノブはそれを無視して「大悟と会って、その子は2ラウンドってこと？」「何時に来た？」と詳細を聞き出します。そして「深夜2時くらい」と答えた山本に、ノブは「その子は1時半まで大悟といたってことや」と推測し、「山本くんはその子としたんか？」とさらに追及。山本が「僕はしましたけど…」と素直に認めると、ノブはすかさず「“兄弟”やないかい、大悟と」とツッコミを入れ、スタジオは騒然。大悟は爆笑しながら「よろしゅう言うといて」とノブに指示を送りました。

その後、話題は「ABEMA」オリジナルバラエティ『愛のハイエナ』シリーズでホストに挑戦している山本の“接客術”へ。客と一気に距離を縮める山本の“ゼロ距離接客”をノブが女性客役となって体験し、大悟が笑い転げる一幕もありました。さらにノブは、「名言とかいるやろ」と後輩ホストや客と揉めた時の必殺ワードとして、自身の大阪時代のツッコミである「寝てねえんじゃ！」を山本に伝授。大悟が「とんでもない武器与えてしまったな」と大爆笑する名シーンが誕生しました。爆笑必至の“好感度落下チャレンジ”は、ぜひ配信でご覧ください。

【動画】"ノブ直伝"ホストで使える究極の言葉(https://x.com/i/web/status/2043157210625130951)

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■『「チャンスの時間」ノブの好感度を下げておこう30時間フェスver.』概要

視聴URL：https://abema.tv/video/episode/90-2054_s1_p13

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

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■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/