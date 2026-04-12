FRUITS ZIPPER・仲川瑠夏「ノブぴが全部見てた」、隠れファンであることを暴露され千鳥・ノブが動揺「あんま言うな」　仲川瑠夏の”あざとかわいさ”が爆発！千鳥を翻弄「わしが転がされよる」

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えます。「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、『30時間限界突破フェス』内の企画にて、『「チャンスの時間」ノブの好感度を下げておこう30時間フェスver.』を放送いたしました。

特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送します。当日は、「ABEMA」全体を"フェス会場"に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

※公式ハッシュタグは【#アベマ30時間】です。ぜひSNS等でご使用いただけますと幸いです。

■FRUITS ZIPPER・仲川瑠夏「ノブぴが全部見てた」、隠れファンであることを暴露され千鳥・ノブが動揺「あんま言うな」

『30時間限界突破フェス』内にて放送した『「チャンスの時間」ノブの好感度を下げておこう30時間フェスver.』は、ノブが不祥事を起こす前に、上がりすぎた好感度をあらかじめ下げて不測の事態に備える『チャンスの時間』の人気企画です。大悟の指示で“イヤな奴”になりきったノブが、楽屋挨拶に訪れるゲストに対して“好感度落下チャレンジ”を行い、今回、相手役として大人気アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏と、俳優・山本裕典が登場しました。

仲川とのチャレンジでは、序盤からノブが仲川の純金のティースジュエリーを「歯クソ」呼ばわりしたり、念願の東京ドームライブを果たしたという仲川に対し「この前立ったよ、ドーム」「渡辺直美のライブ」「全然緊張せんかった」とマウントを取ったりと、“イヤな奴”になりきって好感度を下げていきます。しかし、悩みとして「インスタグラムで芸能人につく公式マークがつかない」と打ち明けた仲川から、「ノブぴは瑠夏のことフォローしてくれてる」と突如暴露される展開に。図星を突かれたノブが笑いを堪えながら「それあんま言うな」と制止するも、仲川はさらに「ストーリーの足跡も見てる。“このストーリー見てくれた”って」「全部見てた」と、ノブが隠れファンとしてSNSを隅々までチェックしていることを暴露。スタジオから「これは恥ずかしい」と言う声が飛ぶ中、ノブは「全部見てるよ」と開き直る事態となりました。

【動画】ノブ恥ずかしい事実発覚!?︎ FRUITS ZIPPER仲川瑠夏が暴露(https://x.com/i/web/status/2043155306792776147)

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■FRUITS ZIPPER・仲川瑠夏の”あざとかわいさ”が爆発！千鳥を翻弄「わしが転がされよる」

さらにトーク進むと、ノブは俺じゃダメか？」と露骨に口説き始めます。仲川が冗談交じり「いいよ」と返すと、ノブは「付き合うてくれるんか？」「チューしよう」と暴走しかけたものの、そんなノブに仲川は「まだ早い」「もっといっぱい仲良くなったら」と絶妙な距離感で返答。その後、「ノブぴが一緒にいてくれればいいじゃないですか？」とした仲川に、「俺が守ってやる」と豪語したノブが、企画を終わらせるべく「帰れ」と促しますが、仲川は「帰りたくない」と拒否。ノブが「好きになっちゃうから、これ以上いたら…」と続けると、さらに上目遣いで「本当に帰って欲しいですか？」と尋ねた仲川の“あざとかわいさ”に、指示役の大悟が思わず「わしが転がされよる」とお手上げ状態に。国民的人気アイドル・仲川とのチャレンジで、ノブは好感度を下げることができたのか…？千鳥が翻弄される様子は、ぜひ配信でご覧ください。

【動画】FRUITS ZIPPER仲川瑠夏にノブ暴走＆熱唱(https://x.com/i/web/status/2043159879561392333)

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■『「チャンスの時間」ノブの好感度を下げておこう30時間フェスver.』概要

視聴URL：https://abema.tv/video/episode/90-2054_s1_p13

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

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■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/