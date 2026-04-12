JLPGAツアー春の熊本決戦！4/１7(金)から開催の「KKT杯バンテリンレディスオープン2026」をCS放送 日テレジータスで全日程連日生中継！

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株式会社ＣＳ日本




4月17日(金)～19日(日)開催のJLPGAツアー第7戦「KKT杯バンテリンレディスオープン」。


勝みなみ、山下美夢有、岩井明愛、竹田麗央。バンテリンレディスでの初優勝をきっかけに、世界へはばたく選手を生み出してきた、女子ゴルフ界のパワースポット。


特にここ5年は、連続してツアー初優勝者が誕生。去年、バンテリンレディスで初優勝を遂げた佐久間朱莉は、そのまま年間女王に上り詰めました。


2026年春、数々の名勝負を生んだ難コース「熊本空港カントリークラブ」を攻略し、その後の躍進につなげるのは誰なのか！？




CS放送日テレジータスでは、解説に熊本出身の平瀬真由美プロ、ゲスト解説に同じく熊本出身の上田桃子プロを迎え、熊本空港カントリークラブを知り尽くす2人の地元出身プロが、コースの特徴、勝負のポイントをわかりやすく全国にお届けします。



＜放送日程＞


ＫＫＴ杯バンテリンレディスオープン2026


4月17日(金)　8：00～13：00　1日目(1)前半ホール　生中継


【解説】山崎千佳代　【実況】村山喜彦、溝江翔平



4月17日(金)　23：00～翌1：00　1日目(2)　VTR


【ゲスト解説】上田桃子　【解説】平瀬真由美　【実況】中野謙吾



4月18日(土) 　7：30～13：00　2日目(1)前半ホール　生中継


【解説】山崎千佳代　【実況】溝江翔平、村山喜彦



4月18日(土)　13：30～14：30　2日目(1)後半ホール　生中継


【ゲスト解説】上田桃子　【解説】平瀬真由美　【実況】山本健太



4月18日(土)　23：00～0：00　2日目(3)　VTR


【ゲスト解説】上田桃子　【解説】平瀬真由美　【実況】山本健太




4月19日(日)　7：30～11：45　最終日(1)前半ホール　生中継


【解説】山崎千佳代　【実況】村山喜彦、溝江翔平




4月19日(日) 23：00～翌0：30　最終日(2)　VTR


【ゲスト解説】上田桃子　【解説】平瀬真由美　【実況】中野謙吾


※放送日時、放送内容は変更の可能性あり



◆視聴方法


日テレジータス：スカパー！（ＣＳ２５７）、スカパー！プレミアムサービス（Ｃｈ.６０８）


そのほかＪ：ＣＯＭ、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、ａｕひかりなどでご覧いただけます




◆視聴方法に関するお問い合わせ先


日テレジータスカスタマーセンター：TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）



◆「KKT杯バンテリンレディスオープン2026」番組ページ


https://www.gtasu.com/golf/kktcup/


（日テレジータス公式WEBサイト）




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