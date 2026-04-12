JLPGAツアー春の熊本決戦！4/１7(金)から開催の「KKT杯バンテリンレディスオープン2026」をCS放送 日テレジータスで全日程連日生中継！

株式会社ＣＳ日本

4月17日(金)～19日(日)開催のJLPGAツアー第7戦「KKT杯バンテリンレディスオープン」。

勝みなみ、山下美夢有、岩井明愛、竹田麗央。バンテリンレディスでの初優勝をきっかけに、世界へはばたく選手を生み出してきた、女子ゴルフ界のパワースポット。

特にここ5年は、連続してツアー初優勝者が誕生。去年、バンテリンレディスで初優勝を遂げた佐久間朱莉は、そのまま年間女王に上り詰めました。

2026年春、数々の名勝負を生んだ難コース「熊本空港カントリークラブ」を攻略し、その後の躍進につなげるのは誰なのか！？

CS放送日テレジータスでは、解説に熊本出身の平瀬真由美プロ、ゲスト解説に同じく熊本出身の上田桃子プロを迎え、熊本空港カントリークラブを知り尽くす2人の地元出身プロが、コースの特徴、勝負のポイントをわかりやすく全国にお届けします。

＜放送日程＞

ＫＫＴ杯バンテリンレディスオープン2026

4月17日(金) 8：00～13：00 1日目(1)前半ホール 生中継

【解説】山崎千佳代 【実況】村山喜彦、溝江翔平

4月17日(金) 23：00～翌1：00 1日目(2) VTR

【ゲスト解説】上田桃子 【解説】平瀬真由美 【実況】中野謙吾

4月18日(土) 7：30～13：00 2日目(1)前半ホール 生中継

【解説】山崎千佳代 【実況】溝江翔平、村山喜彦

4月18日(土) 13：30～14：30 2日目(1)後半ホール 生中継

【ゲスト解説】上田桃子 【解説】平瀬真由美 【実況】山本健太

4月18日(土) 23：00～0：00 2日目(3) VTR

【ゲスト解説】上田桃子 【解説】平瀬真由美 【実況】山本健太

4月19日(日) 7：30～11：45 最終日(1)前半ホール 生中継

【解説】山崎千佳代 【実況】村山喜彦、溝江翔平

4月19日(日) 23：00～翌0：30 最終日(2) VTR

【ゲスト解説】上田桃子 【解説】平瀬真由美 【実況】中野謙吾

※放送日時、放送内容は変更の可能性あり

◆視聴方法

日テレジータス：スカパー！（ＣＳ２５７）、スカパー！プレミアムサービス（Ｃｈ.６０８）

そのほかＪ：ＣＯＭ、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、ａｕひかりなどでご覧いただけます

◆視聴方法に関するお問い合わせ先

日テレジータスカスタマーセンター：TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）

◆「KKT杯バンテリンレディスオープン2026」番組ページ

https://www.gtasu.com/golf/kktcup/

（日テレジータス公式WEBサイト）

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◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

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