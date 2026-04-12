【サウナ好き必見!!】yoshiokubo×メンズ脱毛サロン「メンズクリア」コラボサウナグッズが当たるキャンペーンを開催

株式会社クリア

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：市川 智久）が運営するメンズ脱毛サロン「メンズクリア」は、ご新規様限定で、2026年3月25日（水）から2026年4月30日（木）までの期間、全国のメンズクリアにおいて、アパレルブランド「yoshiokubo」とのコラボサウナアイテムを抽選で50名様にプレゼントするキャンペーンを開催いたします。

■脱毛したらもっと整う！サウナがもっと楽しくなる！

コラボサウナグッズ

近年、サウナをはじめとしたリフレッシュ習慣への関心が高まる中で、清潔感や快適さを大切にするライフスタイルとの相性に着目し、本コラボレーションを企画しました。

本取り組みでは、アパレルブランド「yoshiokubo」とのコラボにより、日常使いはもちろん、サウナシーンでも活躍するアイテムを展開しています。

「yoshiokubo」ならではのデザイン性と実用性を兼ね備えたサウナアイテムは、シンプルでありながら存在感のある仕上がり。サウナだけでなく、日常のさまざまなシーンでもご活用いただけます。

今後もメンズクリアでは、お客様のライフスタイルに寄り添いながら、日常をより楽しんでいただけるサービスや企画をお届けしてまいります。

■キャンペーン概要

本キャンペーンでは、期間中に対象条件を満たしたご新規のお客様の中から、抽選で50名様に限定コラボサウナアイテムをプレゼントいたします。

【参加条件】

期間中にメンズクリアへご来店（※ご新規様限定）

【実施期間】

2026年3月25日（水）～2026年4月30日（木）

【実施店舗】

全国のメンズクリア

【賞品内容】

・コラボ限定Tシャツ（サイズ：L / XL）

・防水バッグ（カラー：KHAKI / BLACK）

・サウナハット

■アイテム紹介

SAUNA HATSAUNA HAT

カラー：BLACK

サイズ：FREE

商品詳細：

視界を適度に遮りながら周囲の気配は感じられる絶妙なサイズ設計が特徴のサウナハット。着用時の美しいシルエットにこだわり、無駄のないカッティングと縫製で仕上げている。縦に4つ折りでコンパクトに収納可能。吊り下げ用のループは必要最小限の長さに抑え、すっきりとした端正なフォルムを実現している。素材は速乾性に優れたポリエステルフェルトを採用。洗濯後もすぐ乾き、お手入れが簡単。

Shark Bag |3LShark Bag |3L

カラー：BLACK/KHAKI

サイズ：FREE

商品詳細：

シーンを選ばず活躍する汎用性の高い防水バッグ。

ビーチサイドや銭湯などで濡れたくないものをしまうバッグとして、あるいは、バッグ in バッグとして日常使いに、使い方は自由自在。

Get Smooth Gettin' Ready T-ShirtGet Smooth Gettin' Ready T-Shirt

カラー：BLACK

サイズ：Lサイズ/XLサイズ

商品詳細：

厚地のコットンボディに「肌を滑らかに、整う」を意味する「Get Smooth Gettin' Ready」のオリジナルプリントが施されている。

コレクションブランドらしいアプローチで、サウナに行く以外の日にも着用できる洗練されたデザインに仕上げている。

コラボサウナグッズを購入する :https://mensclear-shop.com/

■『初回限定ヒゲ脱毛3部位3回7,800円（税込）』で受けられるデビュープラン

現在メンズ脱毛サロン『メンズクリア』では、独自開発の脱毛機クリアプロによる『初回限定ヒゲ脱毛3部位3回7,800円（税込）』*¹で体験いただけます。

クリアプロは、『熱破壊式（IPL脱毛）』と『蓄熱式（SHR脱毛）』の2方式を組み合わせたハイブリッド脱毛機。ヒゲのような太い毛から産毛まで、毛質や肌状態に合わせた照射が可能です。照射面は最大－4℃まで冷却されるため、照射時の熱さや刺激を抑え、肌への負担に配慮した施術を提供しています。

メンズクリアのヒゲ脱毛は、次のようなお悩みをお持ちの方におすすめです。

・新生活に向けて身だしなみを整えたい

・毎朝のヒゲ剃りをラクにしたい

・夕方の青ヒゲが気になる

・カミソリ負けによる肌荒れを減らしたい

・脱毛が初めてで不安がある

実際に施術を受けたお客様からは、

「温かさを感じる程度で驚いた」

「思っていたより痛みが少なかった」

といった声も多く寄せられています。

新生活をきっかけに、サロンでのヒゲ脱毛と自宅でのスキンケアを組み合わせ、手入れがラクで清潔感のある肌を目指してみませんか。理想のなめらかな素肌づくりを、メンズクリアがサポートします。ヒゲや肌のお悩みがある方は、ぜひお近くのメンズクリアまでお気軽にお問い合わせください。

*¹ 施術時間は最短10分。初回ご来店の限定価格

■yoshiokuboとは

yoshiokuboブランドロゴ

ファッションデザイナー久保嘉男が2004年に設立した〈yoshiokubo〉は、「着る前に考える服（think before wear）」をコンセプトに掲げ、独創的なパターンと繊細なディテールで日常着に新たな価値を与えるファッションブランドです。ニューヨークでオートクチュールの経験を積んだ久保の技術を背景に、上質なパターンワークと機能性を両立させたコレクションを展開。東京コレクションやパリ・ミラノでの発表を重ね、国内外から高い評価を得ています。

公式サイト：https://yoshiokubo.jp/

■【累計会員数37万人*²】のメンズ脱毛サロン『メンズクリア』

店内の様子

47都道府県全エリアに出店を達成したメンズ脱⽑サロン「メンズクリア」。

【日本中の悩み・コンプレックスを0にする】をコンセプトに、株式会社クリアが2013年にメンズクリア1号店を出店。2025年10月には創業12周年を迎え全国100店舗以上展開し、メンズ脱⽑業界No1*³店舗数を誇るまで成長、同年6月には累計会員数が37万人*²を突破し、グループ全体の脱毛実績は1,000万回*⁴を達成いたしました。メンズクリアの脱毛は「IPL脱毛」と「SHR脱毛」を掛け合わせた痛みの少ないハイブリット脱毛機を採用、男性の太い毛に特化した特注のマシンを使用しています。

*² 2025年4月時点

*³ 調査年月：2025年10月 調査対象：メンズ脱毛サロン大手5社 調査方法：自社調査にて公式HPに記載された店舗数を比較

*⁴ 株式会社クリアが運営するメンズクリア／ストラッシュにおける脱毛実績を含む

メンズクリア公式ホームページ :https://mensclear.com/

■メンズ脱毛サロン「メンズクリア」が選ばれる理由

【 POINT.1 】最新の脱毛機「クリアプロ」を使用し痛みを軽減

メンズクリアは、IPL（熱破壊式）×SHR（蓄熱式）のハイブリッド脱毛機を使用しています。照射面には光を効率的に通すクリスタル・サファイアを使用し、肌に接する部分をマイナス4度まで冷却しています。それにより脱毛照射時に発生する熱を緩和し、痛みを軽減しています。

【 POINT.2 】全国100店舗以上を自由に移動可能！引っ越しや出張でも安心して通える

独自の予約システムにより、申込みされた店舗に限らず自由にご予約を取ることができます。転勤や出張による長期の移動や、ご希望の予約日時を近隣店舗で探す等、お客様のご要望にあわせて簡単に店舗をご変更いただけます。

【 POINT.3 】毛周期に関係なく通えるので効果の実感が早い

美容脱毛はダウンタイムが少ないので、最短2週間の間隔で施術を受けることができます。

成長期の毛を逃さず効率的に脱毛できるので、大幅な脱毛期間の短縮が可能です。

■【業界初】 顧客向け契約付帯型の「前払金保証」サービス導入

メンズクリア脱毛機「クリアプロ」店舗移動自由施術風景

■本保証サービス実施の背景と概要

近年、脱毛クリニックやサロン等の経営不振による施術中止や返金トラブルが問題となっています。

メンズクリアは、株式会社日本保証より「経営および財務状況が健全である」と正式に認められ「前払金保証」サービスを導入いたしました。 お客様により安心してご契約・施術を受けていただけるよう、 万が一、脱毛サロンが倒産してしまった場合でも、お客様の未消化分の施術料金を保証*⁵する制度です。なお、現時点で当社の経営に問題はなく、今後も安定したサービス提供を継続してまいります。

*⁵ 関連商品の代金、特典・付帯サービスに係る返還債務は含まないものとします。 保証サービスの詳細は、エステ契約書の約款をご確認ください。

前払金保証サービスのイメージ前払金保証とは :https://mensclear.com/guarantee/

■【メンズ脱毛業界初】エレクトロポレーション脱毛

■大人気『エレクトロポレーション』脱毛が全身でも。

近年、男性の美容意識が高まり、脱毛だけでなく施術後の肌コンディションを重視する方も増えています。こうした背景のもと、当社はこれまで、ヒゲ脱毛に『エレクトロポレーション』を取り入れ、脱毛とエステを組み合わせた施術として多くのお客様からご好評をいただいてきました。

この反響を受け、より多くのニーズにお応えするために、同技術を全身脱毛にも展開。1回の施術で脱毛と美容ケアを同時に行えるメニューとしてご提供いたします。

今後も、男性の美容ニーズに寄り添いながら、より満足度の高いサービス提供を目指してまいります。

メンズクリアの脱毛機エレクトロポレーション脱毛とは

エレクトロポレーション脱毛は、特殊な電気パルスで一時的に肌に通り道をつくり、保湿成分を角層へ届ける技術です。

メンズクリアでは、この仕組みを脱毛機に応用。ヒゲ脱毛や全身脱毛と同時にスキンケアを行えます。

ムダ毛ケアとあわせてうるおいを与えることで、肌を健やかに整え、清潔感のある印象づくりをサポートします。

【期待できるポイント】

■毛穴・黒ずみケア

肌にうるおいを与えることで、乾燥による毛穴の目立ちや黒ずみが気になりにくい肌環境をサポートします。

■肌のトーンアップ

脱毛によって毛が減ることで、ムダ毛が目立ちにくくなり、肌全体が明るく見えます。

■脱毛後の保湿ケア

保湿成分を角層まで届け、乾燥から肌を守り、

うるおいのある健やかなコンディションを保ちます。

■ハリ・弾力ケア *⁶

コラーゲンなどを含むジェルでうるおいを与え、ハリや弾力のある肌を保つサポートをします。

■低刺激で角層へアプローチできる『エレクトロポレーション脱毛』

イオン導入では浸透しにくいヒアルロン酸やコラーゲンなどの分子も、エレクトロポレーションなら角層まで届けやすいのが特長です。さらに低刺激設計のため、ヒゲ剃りなどによる肌ダメージが気になる方にも配慮した施術方法です。

メンズクリアでは、脱毛と同時にスキンケアを実現できるよう、エレクトロポレーション搭載の機器を導入。保湿成分を含むジェルを使用し、脱毛後の肌をうるおいでサポートします。

*⁶ 年齢に応じた保湿ケアのこと

■会社概要

社名 ： 株式会社クリア

本社所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3

恵比寿ガーデンプレイスタワー24階

代表取締役：市川 智久

事業内容 ： メンズ脱毛サロン運営

設立 ： 2013年

メンズクリアWebホームページ： https://salons.mensclear.com/

メンズクリア店舗一覧 ：https://salons.mensclear.com/

メンズクリア公式Ｘ（旧：Twitter）：https://twitter.com/mensclear

メンズクリア公式instagram：https://www.instagram.com/mensclear_official/

メンズクリア公式YouTube：https://www.youtube.com/@terachii_aichan

メンズクリア公式TikTok：https://www.tiktok.com/@terachii_aichan