麒麟・川島が驚愕「寝ないとバケモンが仕上がるんだ...」ネコニスズ“赤ちゃん”が36時間徹夜で衝撃変貌　脱落者続出の完徹バトルに若手芸人が本音爆発「『今日好き』ではダンスバトルとかやってんのに...」

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えます。「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、『30時間限界突破フェス』内の企画にて、オリジナルバラエティ番組『完徹～不眠最強芸人決定戦～』を4月12日（日）午後1時より放送いたしました。

特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送します。当日は、「ABEMA」全体を"フェス会場"に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

※公式ハッシュタグは【#アベマ30時間】です。ぜひSNS等でご使用いただけますと幸いです。

『完徹～不眠最強芸人決定戦～』は、「芸人は極限状態でも面白いのか？」をテーマに、総勢24名の芸人たちが“36時間不眠”という過酷な条件のもと、賞金300万円をかけてチーム戦に挑んだ前代未聞の検証バラエティです。番組では、寝起き状態で行う事前収録のニセ企画『覚醒～寝起最強芸人決定戦～』と、36時間完徹後に臨む本戦『完徹～不眠最強芸人決定戦～』の2ステージを通して、極限状態で生まれる笑いと、芸人たちの“覚醒”と“崩壊”を余すところなく届けました。

検証には鬼越トマホーク、フルーツポンチ・村上健志、三四郎、ラブレターズ、カカロニ・栗谷、リンダカラー∞ ・Den、や団・ロングサイズ伊藤ら、総勢24名の芸人が参加。チーム吉本、チームマセキ、チームものまね、チームチャンピオン、チーム金、チームキャラと、多彩なメンバーが6チームに分かれ、お笑いバトルを繰り広げました。

MCは、ABEMAオリジナル番組初MCとなる麒麟・川島明が担当。見届け人としてとろサーモン・久保田かずのぶ、ゲストとしてタレント・ゆうちゃみ、私立恵比寿中学・小久保柚乃が出演し、前例のない“不眠お笑いバトル”の行方を見守りました。

■麒麟・川島が驚愕「寝ないとバケモンが仕上がるんだ...」ネコニスズ“赤ちゃん”が36時間徹夜で衝撃変貌

番組冒頭、川島が「元気ですか？」と問いかけると、芸人たちからは「元気なワケあるか！」と総ツッコミが飛び交い、極限状態ならではの異様な空気感の中で本戦がスタートしました。

中でも強烈なインパクトを残したのが、チームキャラの“赤ちゃん”ことネコニスズ・舘野忠臣。うっすらとヒゲを生やし、コンタクトを外してメガネ姿となった舘野に対し、川島は「あれ？赤ちゃん…」「赤ちゃん来てますか？」と困惑します。舘野はいつもの“赤ちゃん”としての決めポーズを披露したものの、その異様な姿にスタジオは大爆笑となり、川島も思わず「寝ないとバケモンが仕上がっちゃうんだ」とコメントしました。

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■脱落者続出の完徹バトルに若手芸人が本音爆発「『今日好き』ではダンスバトルとかやってんのに...」、「20代が1人は組織として不健康」

番組ではニセ企画『覚醒～寝起最強芸人決定戦～』を収録後、眠った瞬間に即脱落となる過酷なルールのもと、時間の経過とともに10名の芸人が脱落。その後、メディカルチェックを経て完徹を達成した14名が、本戦進出を果たしました。

極限の睡魔と戦い、思考力や体力の限界に追い込まれていく中、本戦ではまず各チーム1名ずつ、計6名のチャレンジャーがリレー形式でお題に対する“面白いあだ名”を連続で回答する第1競技「あだ名30連発リレー」を決行。あだ名をつけられるお題の人物には、元セクシー男優・しみけんやタレント・加藤紗里も登場し、不眠状態ながらもテンポよく笑いを生み出す芸人がいる一方で、意味不明な回答や支離滅裂なワードが飛び出すなど、完徹による思考の変化が早くも表面化し、番組序盤からカオスな展開となりました。

さらに第2競技「天井大喜利」では、布団に横たわりながら回答するという、眠気を誘うルールの中、若手芸人たちの本音が飛び出します。「寝てないということでチャラにするので芸能界がちょっとピリつきそうなことを言ってください」というお題で、オダウエダ・植田紫帆は「『今日好き』ではダンスバトルとかやってんのに、うちらは36時間不眠です。キモい」と絶叫したほか、友田オレの「36時間芸人が徹夜する体を張った番組に20代の芸人が1人。組織として不健康かと思います」という回答には、見届け人の久保田も「ピリッとするな」と反応。極限状態ならではのリアルな大喜利回答で笑いを誘いました。

【動画】植田さん寝てないのでチャラにします(https://x.com/i/web/status/2043211420624462102)

【動画】眠気で突如先輩の事件を話しはじめる リンダカラー∞ Den(https://x.com/i/web/status/2043212430323458261)

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■浜口京子が不眠芸人を相手に大暴走！川島にまさかの飛び火「なんで俺が火傷してんねん！」

そして、各チーム1名ずつ計6名のチャレンジャーがゲストのモノボケに一言添えてさらに面白くする最終競技「モノボケリカバリー」では、“モノボケ”ゲストとしてレスリングの元世界女王でタレントの浜口京子、スカチャン・ヤジマリー。、どんぐりたけしが登場。クセの強いモノボケで芸人たちにさらなる試練を与えました。中でも浜口は「気合だぁー！」と絶叫しながら現れると、スタジオを縦横無尽に動き回り、不眠状態の芸人たちを圧倒します。さらに「応援団員がこけしと喋るモノボケです！」と自らタイトルを宣言してボケ始めるも、最終的にはモノボケをせず、またも「気合いだぁ！」と雄叫びを上げる事態に。ルールを無視した予測不能な言動に、川島が「何してんの？」「48時間寝てない？」と止めに入りました。すると、突如浜口は「川島さん聞こえてきませんか？」と、川島にモノボケ用小道具のこけしを近づけ、芸人たちは「川島さんがやるの？」「リカバリーいける？」と注目。小声でゴニョゴニョとこけしの声をささやく浜口に、川島は思わず「なんで俺が火傷してんねん！」「どういうことやねん」と強烈ツッコミを入れました。そんな暴走気味の展開の中で、三四郎・相田周二が「ごめんね、病院に戻すわ」と言いながら、浜口の体を抱えて強制退場させる“神リカバリー”で爆笑をさらう一幕もありました。

【動画】「48時間寝てない？」 浜口京子の大暴走で川島明が大やけど(https://x.com/i/web/status/2043213298036773056)

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そしてついに、本戦の収録を含めた計39時間に及ぶ完徹を成し遂げ、極限状態の中でも笑いを届け続けた芸人たちが迎えたグランドフィナーレ。ボロボロになりながらも最後まで戦い抜いた姿は、まさに“芸人の意地”を体現するものとなりました。果たして優勝の栄冠と賞金300万円を手にしたのはどのチームだったのか…！？ラストには賞金300万円の分配をめぐる予想外な結末も。“限界突破”の名にふさわしい企画となった『完徹～不眠最強芸人決定戦～』は、「ABEMA」にて配信中です。ぜひご覧ください。

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■『完徹～不眠最強芸人決定戦～』概要

放送日時：2026年4月12日（日）午後1時～

視聴ページ：https://abema.tv/video/episode/90-2054_s1_p12

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

特設ページ：https://abema.tv/lp/abema30h-fes

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

◆「ABEMA」10周年について

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

（ABEMA10周年特設サイト：https://contents-abema.com/10th/）