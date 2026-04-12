【英会話レッスン回数無制限】ネイティブキャンプ　ユーザー数390万人を突破

株式会社ネイティブキャンプ

レッスン回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、このたびユーザー数が390万人を突破したことをお知らせいたします。

■なぜ390万人ものユーザーに選ばれているのか

ネイティブキャンプが多くの支持を集める最大の理由は、業界独自の「レッスン回数無制限・予約不要」というサービス設計にあります。

英語学習においては、「どれだけ話すか」というアウトプット量の確保と、「いかに日常の中で継続できるか」が重要な要素となります。一方で、従来の英会話サービスでは「予約の手間」や「受講回数の制限」が学習のハードルとなり、継続が難しいという課題がありました。

ネイティブキャンプでは、こうした課題を解消するため、学習者が思い立った瞬間に英語を話せる環境を提供しています。

・回数無制限（定額制）

1日に何度でもレッスンを受講することが可能です。回数を気にせず繰り返しアウトプットできるため、短期間で圧倒的な発話量を確保し、「英語を話すこと」を日常化できる環境となっています。

・予約不要（今すぐレッスン）

事前予約の手間を排除し、最短1タップでレッスンを開始することが可能です。通勤時間や休憩時間などのスキマ時間をそのまま英語学習に充てることができ、忙しいビジネスパーソンや学生でも無理なく継続できます。

これらの仕組みにより、「いつでも・何度でも・気軽に話せる」学習体験を実現し、多くのユーザーの継続的な英語学習を支えてきました。

■ユーザー数390万人達成記念キャンペーン

ユーザー数390万人突破を記念し、これから英語学習を始める方を応援するキャンペーンを実施いたします。

・特典：新規登録者に、レッスン予約時に使用可能な1,000円分のコインをプレゼント

・対象：キャンペーン期間中に新規会員登録された方

ネイティブキャンプは今後も、学習者一人ひとりが英語を「話せるようになる」体験を積み重ねられる環境を提供し、英語学習の継続と成果創出を支えてまいります。

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界140ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business

ビジネスパーソンが選ぶオンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

■本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media