元保育園長×FP母が語る　「親なきあとが心配なあなたへ～障がいのある子と支援者をつなぐ伝わるコミュニケーション体験講座」を名古屋テレビ塔で５月1２日（火）に開催！視覚支援ツールを使うメリットとは？

とももーに

FPオカノイクが代表を務める「とももーに」が５月12日の開業1周年感謝イベントの中で「親なきあとが心配なあなたへ～障がいのある子と支援者をつなぐ伝わるコミュニケーション体験」講座を開催します。場所は中部電力MIRAI TOWER（名古屋テレビ塔）3階にあるTHE TOWER LOUNGE CASHIMEです。

本イベントでは、オカノが「『親なきあと準備』と『親なきあとも安心！伝わるコミュニケーションとは』」講座を行います。また他の講師による「障がいのある方の理解とコミュニケーション～おめめどうの視覚支援ツールを使って体験ワーク」講座や、オカノや参加者同士の交流会も行います。

お申込みはこちら

https://forms.gle/oyzkb4oQPXPPbBVa8

【イベント開催の背景】

障がい者の親なきあとで、心配されることと言えば「お金」や「グループホーム等の住まい」についてが、まずあげられる事が多いでしょう。しかし、親の心の中には、親の代わりに本人を理解してくれる人がいるだろうか？本人の気持ちをくみ取って支援してくれるだろうか？という心配があります。

気持ちを上手く話す事ができなかったり、おしゃべりが上手だからと会話だけでのコミュニケーションをしていたら、本当は理解できていなくて、思わぬトラブルになったりするのではないでしょうか。

今回のイベントでは自閉症や発達障がいへの理解を広めるための啓発活動を行っているグループ「Smile」様と一緒にイベントを行います。障がい者にわかりやすい視覚支援ツールでのコミュニケーションを体験します。親なきあとも、気持ちを理解して支援してもらい、安心して過ごせる方法を学びましょう。

【イベントの詳細】

■日時：2026年5月12日（火）13：00～15：00

■会場：THE TOWER LOUNGE CASHIME 〒460‐0003 名古屋市中区錦三丁目6番15号先 中部電力MIRAI TOWER 3階 地下鉄栄駅・久屋大通駅から徒歩数分（名古屋テレビ塔）

■参加費：2,000円 公式LINE登録者は1,500円

■お申込み：申込フォーム、公式LINEなどでお待ちしています。

https://forms.gle/b3oXVRuBkyedXoWe7

https://lin.ee/XS1hUJE

■定員：先着10名

１.13：00～「『親なきあと準備』と『親なきあとも安心！伝わるコミュニケーションとは」講座

親なきあと対策として、お金のこと、住まいのことなどを整え、さらに親がとても心配するのは、支えてくれる人に困っていることを伝えられるのか、気持ちを理解して支えてくれるのだろうかという不安です。中には、家族と暮らす「今」も周囲とのコミュニケーションがうまくいかなくて、不穏になったりパニックになったりして悩んでいる成人の障がい者様、ご家族様もいらっしゃるのではないでしょうか。親なきあとも安心して過ごすための、障がい者のコミュニケーションについて学びましょう。

２.1３：45～「障がいのある方の理解とコミュニケーション～おめめどうの視覚支援グッズを使って体験ワーク」講座

Smile様の講座も同日開催。

昨今『発達障害』という言葉は身近になりましたが、特性にそった具体的なサポート方法はまだ広く知られていないのが現状です。本講座では、(株）おめめどう様の支援ツールを使ったワークを通じて、具体的な支援方法や、人権を大切にしたコミュニケーションについて学んでいただけます。



また、暮らしの工夫や、便利な支援ツールの実例の展示もいたします。



お子さんの発達や個性に悩む保護者の方や、障がいのあるご家族への関わり方を知りたい方、現場で役立つヒントがほしい支援者の方、ぜひご参加ください。

自閉症や発達障がいの方だけではなく、知的障がいや精神障がいで周囲の人との関わりが困難な方、高齢の認知症の方など、どなたにとっても生活しやすくなる視覚支援ツールの利用を学びましょう。

３.14：30～ 交流タイム

FPオカノへの質問をお受けします。また、日常のお困りごとや家族への想いなど意見交流をすることができます。参考資料も見ながら、参加者同士も情報交換が可能です。これからの「親なきあと」に取り組むパワーを充電しましょう！

【とももーに開業への想い】

代表FPオカノイク

プラダー・ウイリー症候群の子どもを育てながら、名古屋市の公立保育園で35年間勤務そして11年間園長を経験しました。

保育園では障がいや病気、発達に丁寧な援助が必要なお子様の保育にも携わってきました。そして卒園した子どもの成人した姿に出会い、それぞれの人生を自分で切り開く事を学びました。

どの人も自分らしく生きてほしい！

この想いは障がいのある方にも、そのご家族様にもそのように願っています。

数年前から我が家の「親なきあと」に不安を感じるようになりました。そこで退職してFPの資格をとりました。親なきあとについて学んだ知識を他の方々に伝えたい！2025年4月とももーにを開業いたしました。

とももーに FPオカノイク

国家資格・2級

ファイナンシャル・プランニング技能士

AFP

愛知教育大学附属特別支援学校 学校評議員

ゆうちょ財団 金融教育支援員

保育士資格

幼稚園教諭２級普通免許

保育園に35年間勤務

園長経験11年

現在

我が家の障がい者の

親なきあと問題

奮闘中

自閉スペクトラム症啓発グループ Smile

2007年、自閉症の子どもを持つ母親たちで結成された「Smile」は、自閉症や発達障害への理解を広めるための啓発活動を愛知県東海市を中心に行っています。

『楽しく役にたつ講座』をモットーに、学校の福祉の授業の講師、大学のゲストスピーカー、事業所の研修会講師、地域のイベントなどで、体験型の講座を行っています。

今後の展望

個別相談オンライン個別相談

親なきあとの相談をしたい人が、いつでもすぐに相談できる「親なきあと支援ステーション」として、名古屋テレビ塔にて、定期的に個別相談を行っています。

セミナー・個別相談などを、オンライン・リアルの両方で開催します。

また、障がい者の意思決定を尊重し、ご本人様・ご家族様の想いに寄り添った支援を重視していきます。

さらに、障がい者を支援される皆様とのつながりを大切にし、連携の中心でありたいと思います。

＊「とももーに」は、今年度、公益財団法人名古屋産業振興公社に設置された「名古屋市新事業支援センター」の伴奏支援を受けています。

名古屋市新事業センター：https://www.nipc.or.jp/new-biz/

お問合せ

とももーに

FPオカノイク

052‐217‐6948

Ikuchan199366@gmail.com