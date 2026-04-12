【佐賀玉屋】東別館・南館地階を同日リニューアル「和洋酒売場の拡大移転」と新食空間「たまちか亭」オープン

株式会社 佐賀玉屋

株式会社佐賀玉屋（本社：佐賀県佐賀市中の小路2-5、代表取締役社長 山越 悠登）は、創業220周年を機に進めている館全体の魅力を再構築する大規模アップデート「プレ・リモデル」の一環として、2026年4月2日（木）、東別館および南館地階の2拠点を同日リニューアルオープンいたしました。

今回のリニューアルでは、和洋酒コーナーを南館地階から東別館北側へ全面移転し、売場面積を拡大するとともに、新たな飲食スペース「たまちか亭」を南館地階にオープン。物販と飲食の両面から、館内の回遊性と滞在価値の向上を図ります。

東別館「和洋酒コーナー」移転オープン

和洋酒コーナーは、これまで南館地階で展開していた全商品を東別館北側へ移設し、装い新たにオープンいたしました。売場の拡大により、よりゆったりと商品を選べる環境を実現しています。

品揃えの強化

品揃えは日本酒・焼酎・ワイン・洋酒まで幅広く取り揃え、オープン時にはロゼワインを中心に、季節感あふれる華やかな売場展開を行いました。

空間デザインのこだわり

店内は空間デザインにもこだわり、実際の石材を使用した石壁を取り入れるなど、上質で落ち着きのある雰囲気を演出。ワインや日本酒が持つ世界観やストーリーを感じながら商品を選べる空間となっています。

オープニングイベントの実施

オープニングイベントとして蔵元による試飲販売会を開催し、造り手の想いや商品の魅力を直接体感できる機会を創出。今後も継続的にイベントを実施し、来店の楽しみとなる売場づくりを目指してまいります。

“地域一番”の酒販コーナーを目指し、商品力と体験価値のさらなる向上に取り組んでまいります。

南館地階「たまちか亭」オープン

南館地階には、新たな食の拠点として「たまちか亭」をオープンいたしました。

「たまちか亭」は、かつて親しまれていた“玉屋の味”を現代に再編集した空間として、イートインとテイクアウトを融合した新しいスタイルの店舗です。

提供メニューと今後の展開

店頭では「玉屋まんじゅう」の復刻販売をはじめ、気軽に楽しめる軽食メニューを提供し、買物の合間に立ち寄れる利便性の高い空間となっています。

今後は、かつての玉屋レストランを思い起こさせる「ナポリタン」や「とんかつ定食」など、どこか懐かしさを感じるメニューも順次展開予定。世代を問わず楽しめるラインナップの充実を図ってまいります。

“プレ・リモデル”の取り組みについて

佐賀玉屋では創業220周年を機に、館全体の魅力を再構築する大規模アップデート、「プレ・リモデル」を進めています。

新規ショップ導入や売場編集を通じて、より魅力的な商業空間の実現を目指しています。

▼プレリモデル詳細（PRTIMES）

佐賀玉屋は「創業220周年」という節目に、従来の百貨店の枠を超えた「新生・佐賀玉屋」へと生まれ変わります。佐賀玉屋、新本館×温泉×街づくりへ。3月から既存館内の大規模アップデート“プレ・リモデル”始動

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000106657.html

店舗概要

【和洋酒コーナー】

・オープン日：2026年4月2日（木）

・場所：佐賀玉屋 東別館北側

・所在地：〒840-8580 佐賀県佐賀市中の小路 2番5号

・内容：和洋酒の販売

・営業時間：10時～20時

【たまちか亭】

・店舗名：たまちか亭

・オープン日：2026年4月2日（木）

・場所：佐賀玉屋 南館地階

・所在地：〒840-8580 佐賀県佐賀市中の小路 2番5号

・内容：軽食の販売およびイートイン

・営業時間：10時～20時（19時オーダーストップ）