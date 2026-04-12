ギャルとオタク、人生を再始動する『まだ君を見上げてる』(赤城あさひと)が、コミックDAYSで4月12日より連載配信スタート！

株式会社講談社

夢をあきらめ地元へ出戻った啓太は、高校時代のクラスメイト・椿月と再会する。教室のすみっこでひっそりイラストを描いていた啓太を、いつも椿月は気まぐれにかまってきて…。漫画家になれなかった啓太と、とある事情を抱えた椿月。大人になったギャルとオタクくんの、ガチで人生やり直し！



第1話は常に無料公開。隔週日曜日正午に新たな無料話が更新されます。



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