曾祖母が霊媒師、“おひなさま”長浜広奈が衝撃告白「お母さん本当にやばいです。ボンボン見える」霊体験にスタジオ騒然／『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』の放送も決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送中。4月12日（日）午前9時からは「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』～今日好きメンバー襲来！明日、学校で話したい都市伝説SP～」を放送いたしました。

特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送します。当日は、「ABEMA」全体を"フェス会場"に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

※公式ハッシュタグは【#アベマ30時間】です。ぜひSNS等でご使用いただけますと幸いです

このたび4月12日（日）午前9時より、YouTubeチャンネル登録者数累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuber・NaokimanがMCを務めるエンターテインメントショー『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』特別版として、「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』～今日好きメンバー襲来！明日、学校で話したい都市伝説SP～」を放送いたしました。本放送では、「ABEMA」の人気恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（以下、『今日好き』）より、恋愛見届け人のNON STYLE・井上裕介のほか、『今日好き』メンバーの長浜広奈（ひな）、榎田一王（いおう）、米澤りあ（りあ）、伊藤彩華（あやか）らを迎え、AIやSNS、恋愛、超能力など、ティーン世代に向けたさまざまな都市伝説をテーマにトークを展開。リアルな体験談からスピリチュアルな検証企画まで幅広い内容で盛り上がりを見せました。

■「お母さん本当にやばいです。ボンボン見える」“おひなさま”長浜広奈、衝撃の霊体験を告白

番組では、実は曾祖母が霊媒師だというひなが、自身の家系にまつわるスピリチュアルな体験を告白。霊感は母系遺伝する可能性があるという話題の中で、「もうお母さん本当にやばいです。ボンボン見える」と語ると、スタジオからは「ボンボン！？」と驚きと笑いが巻き起こります。

さらに、友人と行っていたインスタライブ中に「知らない男性の声が入り込んだ」という恐怖体験も告白。実際の映像がスタジオで公開されると男性の声がしっかり聞こえ、一同騒然。ホテルでの配信だったことから“事故物件の可能性”や“生き霊”など、闇の解説員によるさまざまな考察が飛び交いました。

【動画】今日好きおひな様の家系が実は...お母さんがやばい!?(https://x.com/i/web/status/2043104779203735995)

【動画】おひな様の恐怖体験ライブ配信中に入る男の声...(https://x.com/i/web/status/2043107227196653592)

【動画】ノンスタ井上の日常の中に潜むAI画像を見抜け(https://x.com/i/web/status/2043106185943888006)

■島田秀平が『今日好き』メンバーを手相診断「モテ運No.1はひな、恋愛下手No.1はりあ」

また、島田秀平による手相占いでは、『今日好き』メンバーの恋愛運を徹底診断しました。「恋愛運がダントツで良い」と名指しされたのはひな。「人々を魅了する魅力線が何本も入ってる」と語る島田にひなは「やっぱり！」と納得のリアクションを見せ、笑いを誘います。一方で、「ダントツで恋愛上手じゃない」と診断されたりあは「まじか～」と肩を落とします。「感情線が2本あるので、感情が人の2倍」と解説され、スタジオからは「わかる～！」と共感の声が上がりました。

さらに、オーラ診断では長浜が“ピンクのオーラ”を持つとされ、「経営者に向いている」「人を惹きつける力がある」と分析される場面も。井上から「姉妹番組の『すぱのび』ではプロデュース系の仕事もしている」と補足が入ると、サーヤは「ブランドやるかもね」と将来を予想し、スタジオは盛り上がりを見せました。

そのほか番組では、“明日、学校でやりたくなる特別企画”として透視チャレンジを実施。『今日好き』メンバーがトランプを使った透視に挑戦する場面もあり、スタジオは笑いと驚きに包まれました。

さらに番組のエンディングでは、『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』の放送決定も発表。スタジオからは大きな歓声と拍手が巻き起こりました。

数々の都市伝説とともに、ティーン世代のリアルな反応が交錯した本放送。「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』～今日好きメンバー襲来！明日、学校で話したい都市伝説SP～」は「ABEMA」にて無料配信中です。ぜひご覧ください。

■『30時間限界突破フェス』／「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』～今日好きメンバー襲来！明日、学校で話したい都市伝説SP～」概要

放送日：4月12日（日）午前9時～

番組URL：https://abema.tv/video/episode/90-2054_s1_p9

出演：

【MC】

Naokiman

【闇の正会員】

サーヤ（ラランド）

【進行】

笹崎里菜

【闇の解説員】

三上丈晴

島田秀平

山田敏弘

杉本錬堂

西脇俊二

【ゲスト】

井上裕介（NON STYLE）

長浜広奈

榎田一王

米澤りあ

伊藤彩華

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

特設ページ：https://abema.tv/lp/abema30h-fes

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

■ABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』概要

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-2025

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

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