梅宮アンナ夫婦の新婚生活にカメラが初潜入！正反対な価値観に「“この人無理だ”と思った」　亡き父・梅宮辰夫に結婚報告したら？「『アンナはやめろ』と言うと思う」夫が即答した“愛の言葉”に反響

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えます。この節目を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』を4月12日（日）午前11時より生放送いたしました。

2026年4月11日（土）午後3時から放送開始となる『30時間限界突破フェス』は「ABEMA」10周年を記念した特別番組で、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送していきます。当日は、「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

※公式ハッシュタグは【#アベマ30時間】です。ぜひSNS等でご使用いただけますと幸いです

このたび特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、番組MCを務めるMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合う人気バラエティ番組の特別編『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』を生放送。芸能界復帰後初の生放送となる小島瑠璃子、かつて数々の運気アップ掃除術で主婦を中心に絶大な信頼を集め、日本のテレビから姿を消してから約8年ぶりの生放送出演となる松居一代、乳がん闘病中であることや出会って10日での電撃再婚を公表し、今回が“夫婦揃っては初の生放送”となる梅宮アンナ＆世継恭規夫妻、イラン情勢により華やかなドバイ生活が一変した実業家・MALIA.ら波瀾万丈な人生を力強く生きる豪華ゲストが生出演いたします。

■梅宮アンナ夫婦の新婚生活にカメラが初潜入！整えられたタオルにアンナ「“この人無理だ”と思った」

出会って10日で電撃結婚した新婚夫婦の生活に密着

番組では2年前に乳がんステージ3Aを公表し、大きな反響を呼んだ梅宮アンナの新婚生活に密着。昨年5月に出会ってわずか10日での電撃結婚した、世界的ブランドの空間演出やアートディレクションを手がける夫・世継恭規さんとの新婚生活に初潜入しました。

もともとは世継さんがひとりで暮らしていたと言う都心の一等地にある都高級レジデンスでの暮らしでは、来客用としてきれいに整えられたタオルが並ぶ空間に、梅宮が「“この人無理だ”と思った」と笑いながら振り返る場面も。梅宮は「（夫が）60歳で、私が53歳。このできあがった人たちが、一緒に住みましょうって言った時に、折り合いをどういうふう風につけるか、ずっとそれが私たちのテーマ」と語ったのに対し、世継さんは「こんなに散らかってなかった。もっとキレイだった」ともらします。几帳面でミニマルな美意識を持つ世継さんと、おおらかな性格の梅宮との対照的な価値観が垣間見えるシーンとなった一方で、テンポ良く繰り広げられる夫婦の軽妙なやり取りに、スタジオからは「素敵」「仲良し！」「かわいい！」といった声が上がりました。

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■「こういうの嫌やねん！」几帳面夫×おおらか妻…正反対すぎる夫婦の“家事ルール”とは…？

また、密着の間には2人のさらなる価値観の違いが浮き彫りに。物を極力置かない世継さんの空間づくりに対し、梅宮のクローゼットは服が山積み状態。キッチンではハサミを使わずに袋を開け、中途半端な状態で放置している梅宮に対し、世継さんが「こういうの嫌やねん！」とツッコミを入れます。封筒や袋もすべてきちんとハサミを使って開けるというこだわりを明かし、「なんでこういう事すんのかな…」「作った人に失礼やん」と嘆く場面もありました。そこで梅宮が「私O型なんですよ」と言い訳をすると、すかさず世継さんが「俺もO型やけど！」とツッコむなど、まるで漫才のような掛け合いに、スタジオからは共感の声と笑いが広がりました。

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■亡き父・梅宮辰夫に結婚報告したら？アンナ「『アンナはやめろ』と言うと思う」

「嫌です、好きだから」夫が即答した“愛の言葉”に反響

VTRの終盤では、亡き父・梅宮辰夫さんの話題に。スタッフから「お父さんに結婚報告したら、なんておっしゃったと思いますか？」と問われた梅宮は、「『世継くん、アンナはやめときなさい』って言うと思う」と笑いながら回答しました。一方、梅宮に「『アンナはやめろ』って言われたらどうする？」と問われ、「嫌です、好きだから」と即答した世継さんに、梅宮は「よっちゃん！大好きだよ」と笑顔に。新婚夫婦のストレートな愛のやりとりに、MC陣からも「キャー！！」「キュンなんだけど！」「世継さん素直すぎません！？」といった声が上がりました。闘病という困難を乗り越えてきた夫婦の絆が感じられる印象的な密着映像となりました。

その後、夫婦でスタジオに生出演した梅宮＆世継夫妻はVTRと変わらぬラブラブぶりを披露。MC陣も羨望の眼差しを向ける夫婦トークを展開しました。

【動画】亡き父・梅宮辰夫への結婚報告夫が即答した"愛の言葉 "とは…？(https://x.com/i/web/status/2043158290268307639)

【動画】梅宮アンナが夫婦で"初"生出演！出会って10日で結婚！その出会いは…？(https://x.com/i/web/status/2043163578417533018)

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■小島瑠璃子、“芸能界復帰後初の生放送”出演でオリジナルのお茶を披露

また、お茶事業で再スタートをきった小島瑠璃子が芸能界復帰後初の生放送に出演。MC陣にオリジナルのお茶を披露しました。「心と体がしんどい時に救われた」と語るお茶への想いや、今後の展望などを語りました。

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また『30時間限界突破フェス』では、番組内の3大企画の結末を予想し、正解者全員で賞金1000万円を山分けする視聴者参加型キャンペーン「国民ヤマ分け1000万クイズ」を実施することをお知らせいたします。本番組のテーマは「限界突破」。ABEMAがこれまでの常識を打ち破り、30時間にわたる生放送を駆け抜けます。「みんながやらないこと、やれないと思っていたこと」を形にする、ABEMAの中でも最大級の挑戦的なプログラムとなっています。番組内で行われる「限界突破」を象徴する3つの大型企画。その結末をすべて的中させた方々で、現金1000万円を山分けする全国民参加型のクイズキャンペーンを開催します。

【対象となる3大企画】

１. ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円

ウルフアロン選手から「3カウント」もしくは「一本」を取れる挑戦者は誰かを予想。

２. 完徹～不眠最強芸人決定戦～

36時間一睡もせず、笑いをとることができた芸人チーム（1位～3位）を予想。

３. 市川團十郎を笑わせたら1000万円

歌舞伎俳優・市川團十郎を最も笑わせる芸人は誰かを予想。

キャンペーンはX（旧Twitter）のアカウントをお持ちであれば、どなたでも簡単に参加可能です。詳細は以下の特設ページをご確認ください。

◆特設ページ：https://abema-30h-fes-vote.com/

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

特設ページ：https://abema.tv/lp/abema30h-fes

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

■『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』概要

放送日：2026年4月12日（日）午前11時～

出演：【MC】MEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒー

【スタジオゲスト】小島瑠璃子、松居一代、梅宮アンナ、MALIA.

放送URL：https://abema.tv/channels/30h-1/slots/9rtaDohzoUPty5

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

◆「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/