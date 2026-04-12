厄除け＆仕事運を願うスタイリッシュなパワーストーンブレスレット「Eclipse Nova」、ハワイ発「マルラニハワイ」表参道店限定で新登場！

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発の天然石アクセサリーブランド「Malulani Hawaii（マルラニハワイ）」表参道店限定で、夜空に輝く新星をイメージしたブレスレット「Eclipse Nova（エクリプス ノヴァ）」を発売いたしました。

神秘的なグレーやブルーの天然石を中心に構成し、まるで夜空に瞬く新星のような輝きが手元を幻想的に彩る一本です。

身に着ける人の手元を静かに照らす星の光をテーマにデザインされたブレスレットは、角度によって神秘的な光を放つラブラドライト、深い青が印象的なラピスラズリ、冷静な判断力を象徴するといわれるカイヤナイトなど、落ち着いたブルーの天然石を組み合わせることで、奥行きのある輝きを生み出しました。

さらに、未来を見通す力の象徴とされるアイオライト、物事の本質を見抜くといわれるイーグルアイ、幻想的な光を放つシルバーオーラ、輝きを引き立てるカット水晶などを配置し、洗練された存在感のあるブレスレットに仕上げています。

厄除けや守護のお守りとしても親しまれてきた天然石を組み合わせた本作は、日々を前向きに進みたい方や、仕事運のお守りを身に着けたい方にもおすすめ。

ユニセックスでもお使いいただけるデザインは、プレゼントやペアでの装着にもおすすめです。

◆Eclipse Nova（エクリプス ノヴァ）

販売価格：S・M 12,000円（税込13,200円）、L 12,500円（税込13,750円）、LL 13,000円（税込14,300円）

◆使用している石

- ラブラドライト 過去を癒す・才能開花・仕事運・直感・ソウルメイトの出逢い- カイヤナイト 古い思考のパターンを変化・過去のトラウマ解消・意思を強くする- ラピスラズリ 邪念を取り幸運をもたらす・企画力・強運・リーダーシップ- アイオライト 直観力，洞察力，理解力アップ・幸福・不安やイライラを解消- シルバーオーラ 浄化・潜在能力開花・邪気払い- イーグルアイ 洞察力・判断力・仕事運・金運- 水晶 他の石をパワーアップ・浄化する・総合運を上げる

■ 取扱店舗

マルラニハワイ表参道店

- 住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-28-5 宮崎ビル B-201- Tel：03-6433-5723- 営業時間：11:00～19:00

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)

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◆パワーストーン辞典のご紹介

▶種類から探す

https://malulani.info/column/aiueo

▶誕生石から探す

https://malulani.info/column/birth

▶色から探す

https://malulani.info/column/color

▶願い事から探す

https://malulani.info/column/wish

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

【マルラニハワイ公式アカウント】

Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/

Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII

Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。