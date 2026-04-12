名古屋発VTuberプロダクション Parallel Stars (パラレルスターズ) 二期生『如月 ピコ（きさらぎ ぴこ）』『視ル之 ぷに（みるの ぷに）』がデビュー！
如月 ピコ
視ル之 ぷに
屮ゐ十 ぱら
2024年3月29日から立ち上げたVTuberプロダクション『Parallel Stars (パラレルスターズ)』 に『如月 ピコ（きさらぎ ぴこ）』『視ル之 ぷに（みるの ぷに）』が所属し、現メンバー『屮ゐ十 ぱら (さいとう ぱら)』との3人組ユニット『Pulsetitch!!!（パルステッチ）』が始動！
左『如月 ピコ』 中『屮ゐ十 ぱら』 右『視ル之 ぷに』
彼女たちの生い立ちにはどうやら共通した秘密があるようで、近日そちらの様子も動画で公開するので目が離せない。
仲良し3人組ユニット『Pulestitch!!! （パルステッチ）』のロゴデザイン。
Parallel Stars 二期生メンバー紹介
如月 ピコ
子育て系VTuberとして色々とアドバイスをするお姉さんとしてYouTubeを中心としたSNSで活動中。
何時でも何処でもあなたのことを視ているよ。
歌とホラゲーとお絵かきが大好きなキョンシーVTuber。
視ル之 ぷに
二期生の2名は既に VTuber準備中 として活動しており、 X(旧Twitter)、YouTube、TikTokなど様々なSNSを更新中。
Parallel Stars 一期生メンバー紹介
屮ゐ十 ぱら
あなたの心にぱらさいと！電子の海からやってきた宿主のスマホ、パソコン、こころの中に寄生する生き物。くらげべあと一緒に居ることが多い。
Parallel Stars 二期生 『如月 ピコ』、『視ル之 ぷに』のママとして二人をバーチャル世界に呼び寄せた。
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屮ゐ十 ぱら (さいとう ぱら)
X : https://x.com/x0o_para_o0x
YouTube : https://www.youtube.com/@x0o_para_o0x
TikTok : https://www.tiktok.com/@x0o_para_o0x
Character Design : ホネピンク
X : https://twitter.com/honepink
如月 ピコ (きさらぎ ぴこ)
X : https://x.com/kisaragi_piko
YouTube : https://youtube.com/@kisaragi_pico
TikTok : https://www.tiktok.com/@kisaragi.piko
Character Design : 屮ゐ十 ぱら
視ル之 ぷに (みるの ぷに)
X : https://x.com/mirunopuni_dayo
YouTube : https://youtube.com/@mirunopuni
TikTok : https://www.tiktok.com/@mirunopunidayo
Character Design : 屮ゐ十 ぱら