名古屋発VTuberプロダクション Parallel Stars (パラレルスターズ) 二期生『如月 ピコ（きさらぎ ぴこ）』『視ル之 ぷに（みるの ぷに）』がデビュー！

株式会社HYPE如月 ピコ視ル之 ぷに屮ゐ十 ぱら

2024年3月29日から立ち上げたVTuberプロダクション『Parallel Stars (パラレルスターズ)』 に『如月 ピコ（きさらぎ ぴこ）』『視ル之 ぷに（みるの ぷに）』が所属し、現メンバー『屮ゐ十 ぱら (さいとう ぱら)』との3人組ユニット『Pulsetitch!!!（パルステッチ）』が始動！

左『如月 ピコ』 中『屮ゐ十 ぱら』 右『視ル之 ぷに』

彼女たちの生い立ちにはどうやら共通した秘密があるようで、近日そちらの様子も動画で公開するので目が離せない。

Parallel Stars 二期生メンバー紹介

仲良し3人組ユニット『Pulestitch!!! （パルステッチ）』のロゴデザイン。

如月 ピコ

子育て系VTuberとして色々とアドバイスをするお姉さんとしてYouTubeを中心としたSNSで活動中。

何時でも何処でもあなたのことを視ているよ。

歌とホラゲーとお絵かきが大好きなキョンシーVTuber。

視ル之 ぷに

二期生の2名は既に VTuber準備中 として活動しており、 X(旧Twitter)、YouTube、TikTokなど様々なSNSを更新中。

Parallel Stars 一期生メンバー紹介

屮ゐ十 ぱら

あなたの心にぱらさいと！電子の海からやってきた宿主のスマホ、パソコン、こころの中に寄生する生き物。くらげべあと一緒に居ることが多い。



Parallel Stars 二期生 『如月 ピコ』、『視ル之 ぷに』のママとして二人をバーチャル世界に呼び寄せた。





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屮ゐ十 ぱら (さいとう ぱら)

X : https://x.com/x0o_para_o0x

YouTube : https://www.youtube.com/@x0o_para_o0x

TikTok : https://www.tiktok.com/@x0o_para_o0x

Character Design : ホネピンク

X : https://twitter.com/honepink

如月 ピコ (きさらぎ ぴこ)

X : https://x.com/kisaragi_piko

YouTube : https://youtube.com/@kisaragi_pico

TikTok : https://www.tiktok.com/@kisaragi.piko

Character Design : 屮ゐ十 ぱら

視ル之 ぷに (みるの ぷに)

X : https://x.com/mirunopuni_dayo

YouTube : https://youtube.com/@mirunopuni

TikTok : https://www.tiktok.com/@mirunopunidayo

Character Design : 屮ゐ十 ぱら