知的障がいのある1人息子の相談はどこへ？元園長×FP母が定期的に個別相談を開始！悩んだ末に、自ら学び「親なきあと支援ステーション」を開設しました

とももーに

障がい者のご家族が、親なきあとの講座で学ぶ機会が増えてきました。知識が増えてきたとしても「具体的に我が家はどうしたらいいの？」と行動できないまま、月日が過ぎてしまう方が多いのではないでしょうか。

とももーにでは、毎月定期的に個別相談デーを始めました！障がいのある方やそのご家族の事情をしっかりお聞きし、ご家族ごとの親なきあとについて、寄り添って考え応援していきます。

お申込みはこちら

https://forms.gle/CU2SLVnHVZePPqmf6

【いったいどこに相談に行ったらいいの？個別相談の定期開催の背景】

障がい者の多くは家族と一緒に暮らし、家族にサポートしてもらい生活しています。特に親は、食事や洗濯、入浴などの生活の介助、安心して眠る場所の確保、金銭管理、病院への受診、仕事や日中の生活の場の職員との連絡、役所などへの必要な手続きなどその他多くの役割を果たしています。

そのような状況の中で親なきあとに、お金は足りるのか？どこに住むのか？親の代わりに理解して支えてもらえるのか？と心配はつきません。

私も1人息子の親なきあとが心配になり、どこかに相談に行きたいと思いました。近年は親なきあとのセミナーなどを聴く機会は増えてきました。しかし、当時保育園長を担っていた私は忙しく、タイミングよく受講することができませんでした。

また、受講して参考になっても「我が家はどうしたらいいの？」ということは、わかりませんでした。

普段親身になって支えてくださる相談支援員さんは、生きている間の相談をするところ。役所に伺っても、はっきりした相談先はありません。金融機関の方々は、扱っている商品に詳しくても、障がい者の家族の事情がわかる方は多くはないのが現状です。

そこでとももーにでは、セミナーや勉強会などでの情報発信とともに、定期的な個別相談デーを設けることにしました。

障がい者の方やご家族の事情をお聴きし、そのご家族ごとの親なきあとの悩みに寄り添います。

リアルに加えオンラインも行います。ぜひご利用ください。

毎月の予定 （変更になる場合もあります。詳しくはHPや公式LINEなどでご確認下さい）

【個別相談の詳細】

■日時：第１月曜日 第２金曜日 第３金曜日

■会場・方法：

・THE TOWER LOUNGE CASHIME 〒460‐0003 名古屋市中区錦三丁目6番15号先 中部電力MIRAI TOWER 3階 地下鉄栄駅・久屋大通駅から徒歩数分（名古屋テレビ塔）

・ZOOMオンライン

■参加費：1,000円 公式LINE登録の方は無料です

■お申込み：申込フォーム、公式LINEなどでお待ちしています。

https://forms.gle/CU2SLVnHVZePPqmf6

【とももーに開業への想い】

代表FPオカノイク

プラダー・ウイリー症候群の子どもを育てながら、名古屋市の公立保育園で35年間勤務そして11年間園長を経験しました。

保育園では障がいや病気、発達に丁寧な援助が必要なお子様の保育にも携わってきました。そして卒園した子どもの成人した姿に出会い、それぞれの人生を自分で切り開く事を学びました。

どの人も自分らしく生きてほしい！

この想いは障がいのある方にも、そのご家族様にもそのように願っています。

数年前から我が家の「親なきあと」に不安を感じるようになりました。そこで退職してFPの資格をとりました。親なきあとについて学んだ知識を他の方々に伝えたい！2025年4月とももーにを開業いたしました。

名古屋テレビ塔3階で

オンライン相談

とももーに FPオカノイク

国家資格・2級

ファイナンシャル・プランニング技能士

AFP

愛知教育大学附属特別支援学校 学校評議員

ゆうちょ財団 金融教育支援員

保育士資格

幼稚園教諭２級普通免許

保育園に35年間勤務

園長経験11年

現在

我が家の障がい者の

親なきあと問題

奮闘中

今後の展望

親なきあとの相談をしたい人が、いつでもすぐに相談できる「親なきあと支援ステーション」を目指します。

セミナー・個別相談などを、オンライン・リアルの両方で開催します。

また、障がい者の意思決定を尊重し、ご本人様・ご家族様の想いに寄り添った支援を重視していきます。

さらに、障がい者を支援される皆様とのつながりを大切にし、連携の中心でありたいと思います。

＊「とももーに」は、今年度、公益財団法人名古屋産業振興公社に設置された「名古屋市新事業支援センター」の伴奏支援を受けています。

名古屋市新事業センター：https://www.nipc.or.jp/new-biz/

お問合せ

とももーに

FPオカノイク

052‐217‐6948

Ikuchan199366@gmail.com