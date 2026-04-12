【松坂屋静岡店】初夏の北海道の魅力が大集結！「初夏の北海道展」を開催

株式会社 大丸松坂屋百貨店

このたび、松坂屋静岡店では2026年4月17日(金)から4月28日(火)までの12日間、本館8階大催事場にて「初夏の北海道展」を開催いたします。本イベントは、1年の中で最も過ごしやすく、食の魅力が一層輝く”初夏の北海道”をテーマに、選りすぐりの味覚を取り揃えております。数量限定の濃厚な生チョコレートや、北海道素材を贅沢に使用したケーキが乗ったサンデーなど、ここでしか味わえないスイーツの数々が登場します。また、豪華な海の幸を盛り込んだボリューム満点の海鮮弁当をはじめ、お酒のお供にぴったりな珍味も豊富にご用意。さらに、香ばしい豚丼やカルビ串などの肉料理、日々のティータイムに添えたくなるお菓子まで幅広いラインナップをお楽しみいただけます。まるで初夏の北海道を旅しているかのような、彩り豊かな味わいを、静岡のお客様へお届けいたします。

〈ロイズ〉

生チョコレート[チョコバナナ]

(20粒) 税込1,215円

※数量限定

〈小樽洋菓子舗ルタオ〉

北海道産苺のミルキーサンデー

(1個) 税込896円

〈morimoto〉

ゆきむしスフレ 北海道いちご

(4個入) 税込1,080円

〈花畑牧場〉

十勝コーンパン

(1個) 税込350円

〈汐音〉

汐音彩り海鮮

(1折) 税込2,430円

〈いかめし阿部商店〉

いかめし

(2尾入) 税込1,450円

調理例

〈蔵〉

かにしゅうまい

(6個入) 税込1,377円

〈山下水産〉

生たき牡蠣甘露煮

(100gあたり) 税込1,980円

〈トヨニシファーム〉

豊西牛おびひろカルビ串

(1本) 税込567円

〈から揚げ専門店ふくどり〉

鶏の半身揚げ

(1本) 税込1,480円

〈春雪さぶーる〉

行者ニンニク入りソーセージ

(1パック/205g) 税込1,620円