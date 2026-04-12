【奥湯河原温泉 山翠楼 SANSUIROU】～初夏のご褒美旅～ 早期ご優待/夏の味覚「鮎の塩焼き」の特典付プランを販売中！

野口観光マネジメント株式会社

野口観光リゾートマネジメント株式会社

奥湯河原温泉 山翠楼 SANSUIROU（神奈川県足柄下郡湯河原町宮上673/執行役員支配人・石田圭司）

～旬の味わい鮎の塩焼き～ ※写真はイメージです

平素よりご愛顧を賜り誠にありがとうございます。

この度、奥湯河原温泉 山翠楼 SANSUIROUでは、

旬の味わい鮎料理のご特典がついた早期ご優待の特別プランを販売中でございます。

ご夕食時には、ご予約いただいたお客様への感謝の気持ちとして、

夏の時期ならではの旬の味覚「鮎の塩焼き」を1名様につき1尾ご用意いたします。

香ばしく焼き上げた鮎の風味を、奥湯河原の自然とともにご堪能ください。

■ 特典内容 ■

ご夕食時に「鮎の塩焼き」を大人お一人様につき1尾ご提供

※仕入れ状況や時期により料理内容が変更となる場合がございます。

あらかじめご了承ください。

お盆の混雑を避け、ゆったりと夏の奥湯河原を満喫いただけるこちらのプランは、

ご宿泊日が6月1日(月)から8月31日(月)までの期間限定での提供となります。

★5月31日までの特別価格★

5月31日(日)までの期間、鮎の塩焼き付プランを通常よりもお得にご予約いただけます。

★早期ご優待★鮎の塩焼き付プラン :https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=ed2075b68568f9d3e21885f5897ac6e2&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=17202894&search_type=undated＜＜5月31日(日)までの特別ご優待価格！＞＞

人の流れが落ち着いた時期だからこそ味わえる、静けさと贅沢な時間。

喧騒を離れて、心ほどけるひとときをお楽しみください。

◆公式ホームページ ベストレート◆

他社インターネット宿泊サイトでご予約するより一番お得な料金でご宿泊が可能です。

（同プラン比較時・適用条件有）

◆◆公式ホームページからのご予約がお得！さらにご優待特典もあり！◆◆

公式ホームページからのご予約限定で、特典をご利用頂けます。※特典の換金・返金不可

1.Nポイント会員限定価格（宿泊代金5％引き）でご提供

2.宿泊代金の5％が次回ご利用いただけるポイント（Nポイント）として加算

3.館内利用券3,000円分（1滞在1予約につき）プレゼント

山翠楼公式ホームページ :https://sansuirou.co.jp/その他のプランはこちらからどうぞ夏の盛りを告げる濃緑と藤木川サウナ横の休憩用椅子でととのい時間を