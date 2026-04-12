「話題のアーティスト silsilによるライブペインティング 第2弾」を4月15日(水)に開催！〈大丸京都店〉

株式会社 大丸松坂屋百貨店2026年3月7日(土)イベント風景

2026年3月7日(土)に初開催され、多くの来場者でにぎわいを見せた人気企画の第2弾。

作品を描き重ね、アートが変化していく。何が描かれるのか、どんな風に変わっていくのか、その連続的な変化こそが本イベントの最大の見どころです。

4回のパフォーマンスで進化するアートをご覧いただけます。

時間とともに変化していくアートの面白さと、ライブならではの高揚感をお楽しみください。

silsilライブペインティング

開催日：2026年4月15日(水)

開催時間：12時～19時20分

silsilペイント実施：（各回約50分）

12時～12時50分

14時30分～15時20分

16時30分～17時20分

18時30分～19時20分

開催場所：大丸京都店 1階 店内ご案内所前特設会場 （観覧無料）

描かれた作品は4月21日(火)まで1階店内ご案内所前特設会場で展示されます。

2026年3月7日(土)のイベント風景

2026年3月7日(土)のイベント風景

【silsil（シルシル）】

現代女性の心象風景を独自の視点で描き続ける日本人アーティスト。

「色気（Attraction）」と「生気（Anima）」を視覚化し、生きることの本質を探究しながら女性や生命の輝きを描写した作品で人気を集めている。

スパッタリング技法と鮮やかな色彩を特徴とし、平面・立体・インスタレーション・パフォーマンスなど多様な手法で制作。国内外で高い評価を受け、台湾・上海・ニューヨーク・イタリアをはじめとする海外でも活動を展開している。

国際アートフェアや個展、ライブアート出演に加え、ヨーロッパ各国でのパフォーマンスや壁画制作も実施。台湾国内最大級の音楽フェス「Megaport Festival ー大唱開港ー 」ではアートパフォーマンスとして唯一ブース出演するなど、グローバルに活躍の場を広げている。

イベントの詳細はこちら

大丸京都店HP https://www.daimaru.co.jp/kyoto/topics/silsil_event.html