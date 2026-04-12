急須なくても楽しめる「暮らしの専用茶」発売　日々のなにげないシーンに手軽に伊勢茶を取り入れて

一般社団法人暮らしの設計室

一般社団法人暮らしの設計室（代表理事：山方かおる）は、三重県が誇るブランド茶、伊勢茶を使用した新商品 「暮らしの専用茶」 を販売いたします。

本商品は、三重県松阪市に本社を置く地域商社 株式会社ネーブル・ジャパン（代表：濱岡正己）との共同企画商品として開発されたもので、日本茶文化を現代の暮らしに合わせて再提案する新しい伊勢茶の商品です。

特に本商品は、2026 年 4 月 1 日に施行された三重県の「伊勢茶に親しむ暮らし推進条例」の趣旨に呼応し、三重県が誇るブランド茶「伊勢茶」を国内外へ発信する取り組みとして企画されました。

三重県は全国第 3 位の茶生産量を誇る日本有数の茶産地であり、「伊勢茶」は県を代表する農産ブランドです。本商品は、その伊勢茶をより身近に楽しめる形で提供するとともに、文化的価値とともに発信することで、消費拡大と認知向上を目指しています。

商品コンセプトには、三重県ゆかりの俳人 松尾芭蕉の俳句を取り入れ、英語表記を用いたパッケージデザインにより、日本文化と伊勢茶の魅力を世界へ発信することを目指しています。

暮らしの専用茶12袋セット

＜商品概要＞

商品名：暮らしの専用茶

ブランド：松阪利貞堂

三重県産ブランド茶「伊勢茶」を使用した、日本茶ドリップバッグ商品。

急須がなくてもカップとお湯があれば簡単に楽しめる仕様で、現代の生活様式やインバウンド観光客にも対応した日本茶商品です。

価格（税抜）

・ 個包装 250 円

・ ６袋セット 1,450 円

・ 12 袋セット 2,880 円

・ 24 袋セット 5,760 円

伊勢茶の味わいを暮らしのシーン別に設計ドリップバッグ方式で急須不要高品質な伊勢茶のみを使用暮らしのひとときを豊かにする日本茶を目指して

＜商品の特長＞

１. 暮らしのシーン別に設計された“専用茶”

「朝」「休憩」「集中」「洋菓子」「煮物」など、生活の時間や食事の場面に合わせて設計

された日本茶シリーズです。三重県が日本一の生産量を誇るかぶせ茶や、濃厚な味わいが特徴的な深蒸し茶、香り高い棒ほうじ茶など伊勢茶の製法・品種を使い分けることで味わいの違いを演出しています。

２. 三重県ブランド茶「伊勢茶」を使用

生産者と直接つながり、厳選された高品質な伊勢茶のみを使用。抽出後の茶葉も食べられるほどの品質を備えています。

３. ドリップバッグ方式で急須不要

専用ドリップバッグを採用し、カップとお湯があれば誰でも簡単に日本茶を楽しめます。

４. 松阪文化と俳人・松尾芭蕉の精神

三重県ゆかりの俳人・松尾芭蕉の精神をコンセプトに、日本文化と松阪のお茶文化を融合したブランド設計となっています。

５. 英語表記によるインバウンド対応

商品パッケージや説明には英語表記を採用し、日本茶文化を海外へ発信できる仕様となっています。

＜開発の背景＞

三重県は全国有数の茶産地でありながら、伊勢茶のブランド認知は十分とは言えない現状があります。

2026 年 4 月に施行される「伊勢茶に親しむ暮らし推進条例」は、伊勢茶の価値を国内外へ発信する大きな契機となります。

本商品は、そのタイミングに合わせて、「暮らしのひとときを豊かにする日本茶」という新しい価値提案を通じて、伊勢茶文化の普及と世界発信を目指すものです。

＜今後の展開＞

「暮らしの専用茶」は、ネーブル・ジャパンの EC サイトのほか、百貨店、鉄道・空港の売店、観光地、ホテルなどを中心に、ギフト市場やインバウンド市場での販売を予定しています。

三重県のブランド茶「伊勢茶」と日本文化の魅力を国内外へ発信する商品として、地域文化と産業の発展に貢献してまいります。

（問い合わせ窓口）

株式会社ネーブル・ジャパン

所在地：三重県松阪市日野町 772 番地 2

TEL：0598-67-7649 （眞弓、吉田）

https://naveljapan.com