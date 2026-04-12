【新商品／中部国際空港発着】スカイマークで行く！「スカイステイション　日帰り弾丸ツアー」を販売開始！北海道・沖縄・鹿児島の3か所に日帰りで旅する弾丸ツアー♪19,800円からの飛行機利用の日帰りツアー

スカイパックツアーズ株式会社

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークを利用した価格固定型のパンフレット旅行商品「スカイステイション 日帰り弾丸ツアー」【中部国際空港発着】（2026年5月8日出発～2026年10月24日帰着）の販売を開始します。

北海道・沖縄・鹿児島のお好きなところに日帰りで旅する弾丸ツアー！

スカイマークを利用して中部国際空港から北海道・沖縄本島・鹿児島へ。北海道ではさっぽろテレビ塔展望台入場券付、沖縄ではレンタカー＆OKINAWAフルーツらんど入場券付、鹿児島では市電・市バス１日乗車券付。沖縄の日帰りツアーにはレンタカーが付いて19,800円からのご用意！お泊りは難しい方でも気軽に、安く、脱日常の弾丸ツアーへ旅に出ませんか。

【デジタルパンフレット】

https://www.skypaktours.co.jp/individual/pamphlet/

《スカイパックツアーズ公式サイト》

https://www.skypaktours.co.jp/

スカイステイション 弾丸日帰りツアー沖縄の海とシーサー沖縄・美ら海水族館沖縄・古宇利島・ハートロック札幌・さっぽろテレビ塔札幌・羊ケ丘展望台札幌・小樽運河鹿児島・霧島神宮鹿児島・鶴丸城御楼門鹿児島・曽木の滝

【商品概要】

・商品名：スカイマークで行く「スカイステイション 日帰り弾丸ツアー」【中部国際空港発着】

・設定期間：2026年5月8日（金）出発～2026年10月24日（土）帰着

【商品特色】

・飛行機搭乗時の受託手荷物がお一人様20Kgまで無料です。

・航空座席の事前座席指定が無料で可能です。

スカイマーク専売店

【ご旅行のお申し込み】

スカイパックツアーズ お客様予約センター

TEL：03-5821-3366

WEBサイトからもお問い合わせできます。

https://www.skypaktours.co.jp/

《取り扱い旅行会社を大募集中》

弊社にて企画・制作いたしました募集型企画旅行のパンフレット商品を代理販売していただける旅行会社様を募集しております。全旅クーポン会員様なら「全旅クーポン」での精算も可能です。

詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。

スカイパックツアーズ株式会社 東京本社

TEL:03-5821-8551

【WEB予約限定】ダイナミックパッケージ『たす旅』にて『神戸⇔那覇・増便キャンペーン』実施中！最大5,000円引きの期間限定クーポンを使っておトクに旅しよう！

『たす旅』は、スカイマークの航空券とホテルを自由に組み合わせて予約できるWEB予約限定の旅行商品です。

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、増便になった神戸⇔那覇線のSKY595便とSKY598便を利用するとダイナミックパッケージ『たす旅』がお得にお申し込みいただけるキャンペーンを実施中。

《スカイパックツアーズ公式サイト》

https://www.skypaktours.co.jp/

【神戸⇔那覇線増便キャンペーン概要】

予約対象期間：2026年4月6日（月）12:00 ～ 2026年4月30日（金）18:00

旅行対象期間：2026年6月1日（月） ～ 2026年10月24日（土）帰着

【クーポンの利用条件】

１.SKY595便（神戸17:30出発⇒那覇19:35到着）を利用時に2,500円OFFクーポンが利用可能

２.SKY598便（那覇20:10出発⇒神戸22:05到着）を利用時に2,500円OFFクーポンが利用可能

１.と２.を併用して往復とも該当便を利用すると5,000円OFFの割引が受けられます。

（旅行総額50,000円以上に対して利用可能）

『たす旅』の特徴

・スカイマーク公式ページ掲載

・航空券とホテルを自由に選択し旅行プランを作成。

・24時間いつでもどこでもWEB上で簡単に予約。

・出発前日の16：59まで申し込み可能。

・スカイマークが就航する全ての路線で利用可能。

・リアルタイムの空席や料金に基づいて最適なプランを提案。

「たす旅」『神戸⇔那覇・増便キャンペーン』