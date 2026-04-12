母の日ギフトの主役は「おうちディナー体験」へ｜ごちそう本舗、117,033人の購買行動データから2026年トレンドを発表

株式会社サンク

株式会社サンク（本社所在地：静岡県浜松市、代表取締役：香藤 紘一）が運営するオンラインショップ「ごちそう本舗」は、楽天市場における延べ117,033人の購買行動データ（2025年1月～2026年2月、アクセス・閲覧・購入データを含む）を独自に分析し、2026年の母の日ギフトトレンドを発表いたします。

外食価格の上昇や物価高が続くなか、「お母さんを外食に連れていく」という従来の選択肢に代わって、自宅で本格的なディナーをまるごと贈る「おうちディナー体験ギフト」が広がっていることが、データから明らかになりました。特に\5,000～8,000帯の「ちょっと贅沢」な価格帯への需要集中、ディナーセット商品への支持、男性購入者の増加など、母の日ギフトの構造的な変化が浮き彫りになっています。

\5,000～8,000帯の「ちょっと贅沢」ギフトが圧倒的

延べ117,033人の購買行動データを価格帯別に分析したところ、\5,000～8,000の価格帯が売上全体の55.5%、注文件数の57.2%を占めることがわかりました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/177162/table/11_1_42701f687f50a89b67bb5695f23c8ce4.jpg?v=202604120251 ]

物価高が続くなかでも、母の日のギフトだけは「背伸びすれば手が届く贅沢」を選ぶ消費者心理がデータに表れています。当店の年間平均客単価は\8,887と、一般的なEC購入の平均を大きく上回り、「日常の買い物」ではなく「特別な贈り物」として選ばれていることがうかがえます。

「おうちディナー体験」がギフトの主役に。売上の57%がセット商品

当店の商品カテゴリ別売上構成を分析したところ、オマール海老のテルミドールにハンバーグやスープを組み合わせた「ディナーセット」商品が全売上の57.1%を占めていることが判明しました。単品のテルミドールや刺身ではなく、前菜からメインまで揃った「コースディナー」をまるごと贈る消費行動が定着しつつあります。

ディナーセット売れ筋ランキング TOP3

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/177162/table/11_2_7dce4fe663e119e384ef9d7f15fa2603.jpg?v=202604120251 ]

1位：二人のディナーセット（オマール海老＋ハンバーグ＋スープ）

オマール海老のテルミドール、茸のデミグラスソースハンバーグ、フレッシュコーンのポタージュの3品をセットにした当店の定番ディナーセットです。



2位：二人のディナーセット〈選べるアントレ付き〉

1位のセット内容に、お好みのアントレ（前菜）を1品追加できるバージョンです。「コースとしてもう一品ほしい」というお客様の声を反映した商品で、ギフトとしての満足度をさらに高めております。



3位：大人のディナーセット〈選べるアントレ付き〉（オマール海老タストフロマージュ＋牛肉の赤ワイン煮＋野菜スープ＋アントレ）

オマール海老のタストフロマージュ（5種のチーズ仕立て）、牛肉の赤ワイン煮、野菜たっぷりスープにアントレが付いた、より本格的なフルコース体験セットです。記念日や特別な贈り物としてお選びいただいております。

なぜ「家で食べる」が選ばれるのか

お客様が「おうちディナーギフト」を選ぶ背景には、外食にはない「家で食べる」ことならではのメリットがあります。

・子どもが小さい家庭では、お店だと周囲に気を遣うため、家のほうが家族全員がリラックスして過ご

せる。

・外食だと時間が限られるが、家なら家族の会話をゆっくり楽しめる。

・盛り付けや食卓の演出を自分たちでアレンジできる楽しさがある。

購入者プロファイル｜男性比率49%、「お父さんが贈る母の日ギフト」も定着

2026年2月時点の顧客分析レポート（楽天市場R-Karte）によると、当店の購入者プロファイルには以下の特徴が見られます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/177162/table/11_3_391a7e4fdc749acc617d12469b1f0d00.jpg?v=202604120251 ]

楽天市場のヘビーユーザーであるプラチナ・ダイヤモンド会員が購入者の80%超を占めています。数多くのEC店舗で買い物を重ねてきた目利き層が、当店の商品をギフトとして繰り返し選んでいることを示すデータです。男女比がほぼ均等であることは、母の日ギフトにおいて「夫がお母さん（妻）に贈る」「息子が母親に贈る」といった男性主導の購入が相当数含まれていることを示唆しています。

母の日ギフト おすすめ商品

母の日は、いつも家族を支えてくれるお母さんに感謝を伝える特別な日。今年は「いつもありがとう」の気持ちを、ワンランク上のごちそうに込めて贈ってみませんか。ごちそう本舗では、自宅にいながら高級レストランの味わいを楽しめる本格グルメギフトをご用意しています。温めるだけで手軽に本格的な味が楽しめるから、お母さんの手を煩わせることもありません。ここでは、数ある商品の中から母の日ギフトに特におすすめしたい人気商品をご紹介します。

二人のディナーセット

オマール海老のテルミドール&ハンバーグ&コーンスープの2人用セット

記念日や特別な夜に、ご自宅で一流ホテルの味わいを。世界料理オリンピック銀メダリストの常田誠シェフが監修した、大切な人と過ごす夜にふさわしい贅沢なディナーセットです。

メインを飾るのは、濃厚なベシャメルソースをまとったオマール海老のテルミドール。香ばしくとろけるソースと、プリッとした海老の身の贅沢な味わいは、まさにフレンチの王道。さらに、4種のキノコを贅沢に使ったデミグラスハンバーグ、素材の甘みを活かしたフレッシュコーンポタージュが、二人のテーブルを華やかに彩ります。

【シェフ監修/一流ホテルの味】二人のディナーセットオマール海老(ロブスター)のテルミドール&ハンバーグ&コーンスープの2人用セット(https://gochisou-hompo.com/products/dinnerset-hutari)

調査概要調査主体：ごちそう本舗（株式会社サンク）

分析対象：楽天市場「ごちそう本舗」における購買データ分析対象期間：2025年1月～2026年2月分析 対象データ：延べ117,033人のアクセス・購買行動データ（うち購入完了2,863件、売上個数3,841点）分析内容：商品別売上ランキング、価格帯別売上構成、カテゴリ別売上構成、顧客属性分析

※ 本リリースのデータを引用・転載される際は、出典として「ごちそう本舗（株式会社サンク）調べ」と明記ください。

株式会社サンク：厨房のソリューションパートナーとして

株式会社サンクは、ホテル・レストラン・結婚式場などのプロフェッショナルな現場に向けた業務用卸事業を原点とする「厨房のソリューションパートナー」です。人手不足の解消やオペレーションの効率化、顧客満足度の向上に貢献する食材・メニューを長年にわたりご提案してまいりました。

この業務用で培った商品開発力と調達力を活かし、一般のお客様にも本格的な味をお届けしたいという想いから誕生したのが、通販ブランド「ごちそう本舗」です。ごちそう本舗の商品はいずれも、プロの現場で磨かれた品質と「温めるだけ」「解凍するだけ」の簡便性を両立したものばかりです。

業務用についても、同等の品質・簡便性を備えた商品ラインナップを幅広くご用意しております。付加価値の高いメインディッシュや食材をお探しの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【株式会社サンクへのお問い合わせはこちらから(https://thank.co.jp/company)】

■会社概要

商号 ： 株式会社サンク(https://thank.co.jp/)

代表者 ： 香藤 紘一

所在地 ：〒435-0028 静岡県 浜松市 中央区飯田町３６６－１

事業内容： 食品の通信販売、業務用食材の卸売、メニュー開発支援

URL ： https://thank.co.jp/

通販サイト： https://gochisou-hompo.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社サンク 広報担当：片山

電話番号：053-460-3678

メールアドレス：info@thank.co.jp