【新登場】沖縄の伝統食材・島豆腐を堪能する会席料理 ～料理長手作りの逸品「豆水豆腐」、豆腐アイスクリーム etc.

株式会社H.P.D.コーポレーション「島豆腐会席」イメージ

ルネッサンス リゾート オキナワ（(https://renaissance-okinawa.com)沖縄県恩納村 総支配人：伊良波 清）は、2026年4月より、日本料理「彩」(https://renaissance-okinawa.com/pages/restaurants-irodori)にて、新メニュー「島豆腐会席」をご提供いたします。

伝統食材「島豆腐」を旬の魚介や島野菜とともに。

沖縄で昔から伝わる「生しぼり製法」で作られる島豆腐は、水分が少なく、ずっしりとした重みとしっかりとした食感、そして大豆の濃い旨みが特長です。煮崩れしにくい島豆腐を、炊く・焼く・揚げるなど多彩な調理法で旬の魚介や島野菜とともに会席料理に仕上げました。

絹のように滑らかな「豆水（とうすい）豆腐」

「島豆腐会席」イメージ

豆腐の深い味わいを堪能していただきたい椀物の「豆水（とうすい）豆腐」は、絹のような滑らかな口当たりにこだわり、大豆本来のコクと鰹節の旨味を調和させた料理長手作りの逸品です。

椀物の「豆水（とうすい）豆腐」

落ち着いた和の空間で、沖縄の風土と季節の恵みの滋味深い味わいをお楽しみください。

■島豆腐会席

日本料理「彩（いろどり）」日本料理「彩」 :https://renaissance-okinawa.com/pages/restaurants-irodori沖縄本島・西海岸「ルネッサンス リゾート オキナワ」

【期 間】 2026年4月1日～通年

【レストラン】日本料理「彩（いろどり）」

【営業時間】 17：30～21：30 月曜日定休

【料 金】 \7,800（税・サービス料込）

【島豆腐会席】 メニュー例

＜前菜＞ 島豆腐と島野菜白和え 久米島車海老

豚肉昆布巻 汲み上げ湯葉いくら 沖縄もずく酢

＜造里＞ 県産鮪 白身 セーイカ 生湯葉 あしらい一式 土佐醬油

＜酒菜＞ 島豆腐王朝味噌・アンダンスー田楽

＜椀物＞ 手作り豆水豆腐 水辛子 とろろ昆布 旨味出汁

＜台の物＞アグーの葛鍋 島豆腐 野菜色々 一味 シークヮーサー胡椒

＜焼物＞ 琉球スギの塩焼 はじ神 酢橘

＜食事＞ 県産和牛しぐれ煮と白米

＜香の物＞白菜 ゴーヤ 大根

＜汁物＞ なめこと揚げ島豆腐の味噌汁

＜甘味＞ 豆腐のアイスクリーム生姜醬油蜜添え 島の果物

◎島豆腐会席をお楽しみいただける宿泊プランをご用意

【期 間】2026年4月28日～6月30日 ＊2泊以上が対象

【料 金】1泊朝食付 2名1室1名様26,000円～（税・サービス料込）

【特 典】「島豆腐会席」ディナーにご招待（滞在中1回）乾杯泡盛付 ※中学生以上対象

■ルネッサンス リゾート オキナワ(https://renaissance-okinawa.com)

宿泊プラン :https://go-hpd.reservation.jp/ja/hotels/hpd-renaissance/plans/10189199朝食イメージ朝食イメージ沖縄本島・西海岸「ルネッサンス リゾート オキナワ」

エメラルドグリーンの海と白い砂浜が広がる全室オーシャンビューのエンターテイメントビーチリゾート。

ルネッサンス リゾート オキナワ :https://renaissance-okinawa.com/沖縄本島・西海岸「ルネッサンス リゾート オキナワ」沖縄本島・西海岸「ルネッサンス リゾート オキナワ」

ヨットセーリングやトローリング、パラセーリング、シュノーケリングほか多彩で本格的な50種以上のマリンスポーツ、室内＆屋外プール、ラグーンに暮らすイルカとふれあうドルフィンプログラム、トレジャーハンティング、キッズお仕事体験、SDGs アドベンチャーなど、豊かな自然の中で楽しく学んで遊べます。

沖縄本島・西海岸「ルネッサンス リゾート オキナワ」沖縄本島・西海岸「ルネッサンス リゾート オキナワ」

サンセットBBQや琉球炭火焼、寿司、日本料理、フレンチ、鉄板焼など個性的な9ヶ所のレストラン＆バー、山田温泉、タラソテラピーサロン、THE NORTH FACE/HELLY HANSENほか5つのショップが揃い、子どもから大人まで上質なリゾートステイをご堪能いただけます。

沖縄本島・西海岸「ルネッサンス リゾート オキナワ」山田温泉

ロングステイClub Savvy特典や記念日のおもてなしも好評です。

アクセス :https://renaissance-okinawa.com/pages/access

グループホテル【ココ ガーデンリゾート オキナワ(https://cocogarden.com/)】へも、無料の定時シャトルバスで15分。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pWBjhk7Djrk ]