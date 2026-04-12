「ABEMA」開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』、グランドオープニングを20拠点で同時放送した初日に番組関連動画の総再生数が早くも3000万を突破！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、4月11日（土）午後3時より特別番組『30時間限界突破フェス』を放送中。このたび、番組関連動画の総再生数が3000万を突破いたしました。（※）

『30時間限界突破フェス』は、「ABEMA」が開局10周年を迎えたことを記念した特別番組。本番組では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を、4月11日（土）午後3時から翌日12日（日）夜10時までノンストップで放送いたします。なお、本番組放送期間中は、「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

『30時間限界突破フェス』は、「ABEMA」史上初となる、地上波とのサイマル放送を実施。「ABEMA」とテレビ朝日で午後3時からのグランドオープニングを同時放送したほか、合計20拠点でサイマル放送を実施いたしました。午後3時には、「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」企画を実施。ここでは、柔道選手からプロレスラーに転身したウルフアロンが、柔道家の高藤直寿や元大関の把瑠都ら6人の挑戦者と1000万円をかけて対決しました。ウルフアロンは、戦法を変えつつ見事6人全員から勝利を勝ち取り1000万円を死守すると、SNSでは「ウルフアロン強すぎた…」や「ウルフアロン最強！」「高藤選手との試合がすごかった」といったコメントが殺到しました。

【ウルフアロンにかったら1000万円】体重200キロ・元大関の把瑠都が参戦！パワーを活かしてどう戦う？

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vtne8NOe9uk ]

また、「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」では、企画MCを「ABEMA」初出演となる、Hey! Say! JUMPの有岡大貴と伊野尾慧が務め、『今日好き』メンバー22名が5組のチームに分かれダンスバトルを開催。ダンス未経験のメンバーも多くいる中、約2か月の練習期間を経て、それぞれのチームが力を合わせ、CANDY TUNE、CUTIE STREET、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONらアーティストとともにぴあアリーナMMという大舞台にて見事パフォーマンスをやりきると、会場からは割れんばかりの拍手と歓声が響き渡りました。

なお、「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」でHey! Say! JUMP の知念侑李、有岡大貴、伊野尾慧による新番組『いのありちねん』が解禁されると“いのありちねん”が、5人組YouTuber・コムドットの「コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！」がスタートすると、“コムドット限界突破”がそれぞれXでトレンド入り。深夜帯も、Mリーガーや俳優、アーティストが卓を囲んだ「チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」がスタートした途端“徹マン決定戦”がトレンド入りするなど、放送と共に世の中の話題を大きく席巻しました。

本日4月12日（日）は、「完徹～不眠最強芸人決定戦～」や「市川團十郎を笑わせたら1000万円」といった、本番組オリジナル企画を放送するほか、『チャンスの時間』や『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』、『ダマってられない女たち』など、「ABEMA」の人気番組の特別版も放送いたします。

「ABEMA」は、『30時間限界突破フェス』を皮切りに、今後も「ABEMA」をより皆さまにお楽しみいただけるようさまざまなキャンペーンを展開します。2026年に10周年を迎えた「ABEMA」は、引き続き視聴者の期待を超える番組制作および運営に励むとともに、これからも無料放送を基盤としながら、いつでもどこでも手軽に“最高品質”のコンテンツを楽しめる環境づくりに努め、社会インフラとしての価値を高めていきます。

（※）2026年4月11日（土）午後3時以降、「ABEMA」および「ABEMA」オフィシャルSNSにて投稿された『30時間限界突破フェス』関連動画の総再生数

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054