唐津で集められたプラスチックごみが、お土産になった。唐津駅徒歩2分のKARAE SHOPでアップサイクル製品3種の販売開始

特定非営利活動法人唐津Farm&Food廃プラスチックから生まれたアップサイクル製品。クジラキーホルダー・コースター・フラワーポットの3種がKARAE SHOPに並ぶ

NPO法人 唐津Farm&Foodは、唐津市京町1783に位置する複合商業施設「KARAE（唐重）」内のコンセプトショップ「KARAE SHOP」にて、唐津の海岸や地域から集められた廃プラスチックをアップサイクルした製品3種の販売を開始しました。

取り扱い製品は、クジラキーホルダー・オリジナルコースター・フラワーポットの3種。廃プラスチックを加熱・成形したマーブル模様は一点ずつ異なり、世界にひとつだけの製品です。唐津を訪れる観光客が、唐津の海の「今」を手に取って持ち帰れる--そんな小さな循環が、唐津の中心街で始まりました。

アップサイクルとは何か-プラスチックごみが宝物になるまで

唐津の海を背景に並ぶアップサイクルフラワーポット。一点ずつ異なるマーブル模様が美しい

アップサイクルとは、廃棄物に新たな価値を付加して再生する取り組みです。サーキュラーエコノミー（循環型経済）とは、廃棄物をなくし資源を循環させる経済モデルのことを指します。

唐津の海岸に流れ着く大量のプラスチックごみ。この現実が、アップサイクルへの取り組みの出発点海岸や地域から集められた廃プラスチックごみ。これが美しいアップサイクル製品の原料になる

唐津Farm&Foodは、唐津の海岸や地域から集められた廃プラスチックをPrecious Plastic（プレシャスプラスチック）という技術で加熱・成形し、マーブル模様の美しいアップサイクル製品として再生しています。これまでに累計11,241人がプラスチックリサイクル体験に参加してきた活動の産物が、初めて唐津の商店街で販売されることになりました。

なぜKARAE SHOPでの販売を決めたのか

KARAE SHOPから声をかけていただいたのが今回のきっかけです。唐津出身のスタッフが、唐津の海や環境保全への想いをしっかり理解した上でのオファーだったため、一緒にやろうと決めました。

NPO法人唐津Farm&Food 副理事・小嶋宏明は次のように話しています。

「正直、店頭販売はずっと考えていませんでした。でも、唐津の海への想いを共有できる場所だったから、一緒にやろうと決めました。手に取った瞬間から、小さな循環がはじまると思っています」

取り扱い製品

一点ずつ異なるマーブル模様のクジラキーホルダー。同じものは二つとない世界にひとつだけの製品[表: https://prtimes.jp/data/corp/142434/table/157_1_dd1ebcc833e08a84466e147d9ec51e84.jpg?v=202604120251 ]

3種いずれも廃プラスチックから作られた一点もので、同じ模様は二つとありません。

KARAE SHOPとは

唐津・佐賀・九州の魅力が集まるKARAE SHOPの店内。唐津駅から徒歩2分の観光拠点GIFT・TRAVEL・SOUVENIR--唐津観光客の新定番ショップKARAE SHOPの入口

唐津・佐賀・九州の魅力の詰まったコンセプトショップ。唐津由来のお菓子や小物、アクセサリー、オリジナルグッズなどを取りそろえた、唐津観光客に人気のアンテナショップです。唐津駅から徒歩2分の複合商業施設KARAEの1階に位置し、京町商店街・呉服町商店街・中町商店街の3つの商店街につながる唐津中心部の拠点です。

ホテル・映画館・カフェ・コンセプトショップが入る複合商業施設KARAE（唐津市京町1783）

住所：〒847-0045 佐賀県唐津市京町1783

営業時間：10:00～18:00

公式サイト：https://karae.info/

Instagram：@karae_shop

ふるさと納税返礼品としても展開中

クジラキーホルダーは唐津市のふるさと納税返礼品としても取り扱われています。唐津の海を守る活動を応援したい方は、ふるさと納税での支援も可能です。

ふるさと納税返礼品ページ：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/41001/6585393/325

Precious Plasticとは

Precious Plasticは、オランダ発のオープンソースプロジェクトで、廃プラスチックをリサイクルするための機械設計データを世界中に無償公開しています。唐津Farm&Foodは佐賀県唐津市を拠点に、この技術を活用したアップサイクル製品の制作・環境教育ワークショップを実施。これまでに累計11,241人がプラスチックリサイクル体験に参加しています。

団体概要

団体名：NPO法人 唐津Farm&Food（Precious Plastic 唐津）

代表者：代表理事 濱口のぞみ

設立：2020年11月

活動内容：生物多様性保全、環境教育（ESD）、サーキュラーエコノミー推進、ネイチャーポジティブ

所在地：佐賀県唐津市東唐津3-7-22

公式サイト：https://karatsu-f-f.com

Instagram：https://www.instagram.com/preciousplastic_karatsu/