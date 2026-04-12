『プレミアムＧI第27回マスターズチャンピオン』が BOAT RACE 宮島で 4月21日(火)開幕！

宮島ボートレース企業団

2026年4月21日（火）～26日（日）の6日間、ボートレース宮島にて

「プレミアムＧI第27回マスターズチャンピオン」を開催！

ボートレース界を牽引してきたを満45歳以上のベテランレーサー達が熟練の技を駆使してナンバーワンを目指します！

4月21日(火) 初日 第12R「ドリーム戦」では、選考勝率上位６名が激突！

そして、今大会には３名の地元・広島支部レーサーも出場！！

百戦錬磨のベテランたちが、どんなレースが繰り広げるでしょうか！？ 目が離せません👀

また、この６日間はイベント盛りだくさん！

4月21日(火)

・オープニングセレモニー

（選手紹介＆初日ドリーム戦出場選手インタビュー)

・「熊田曜子」トークショー

・ボートレーサー「川井 萌＆北村 寧々」トークショー

・未確定舟券でチャンス！PGI宮島マスターズ抽選会

4月22日(水)

・未確定舟券でチャンス！PGI宮島マスターズ抽選会

4月23日(木)

・「たくろう」お笑いライブ

・未確定舟券でチャンス！PGI宮島マスターズ抽選会

4月24日(金)

・「二代目橋幸夫yH2」ライブステージ

・「エバース」お笑いライブ

・未確定舟券でチャンス！PGI宮島マスターズ抽選会

4月25日(土)

・「大木こだまひびき」お笑いライブ

・「純烈」ライブステージ

・ボートレーサー「峰 竜太」トークショー

・子どもワークショップ ～スノードームをつくろう！～

・豪華家電製品などが当たる！お楽しみガラポン抽選会

・迫力！【VR】 BOATRACEスプラッシュバトル

4月26日(日)

・「ファーストサマーウイカ」トークショー(2026ボートレースCMキャラクター)

・ボートレーサー「山口 剛＆茅原 悠紀」トークショー

・「THE TOKYO IDIOTS」お笑いライブ

(とにかく明るい安村・市川こいくち・ウエスＰ)

・「中田翔」トークショー

・「成宮寛貴」トークショー

・子どもワークショップ ～スノードームをつくろう！～

・豪華家電製品などが当たる！お楽しみガラポン抽選会

・迫力！【VR】 BOATRACEスプラッシュバトル

・未確定舟券でチャンス！PGI宮島マスターズ抽選会

・オリジナルマフラータオルが当たるオンライン抽選会

・優勝戦出場選手公開インタビュー

・表彰セレモニー

4月21日(火)～25日（土）

・公開WINNERインタビュー

※4/25は第10R～第12Rのみ実施

このほか、豪華な抽選会やキッズ向けのイベントまで盛りだくさん！

GW前はボートレース宮島でお楽しみください

☆各種イベントの詳細は 特設サイト から☆

https://www.boatrace-miyajima.com/masters27/event_fanservice.html(https://www.boatrace-miyajima.com/masters27/event_fanservice.html)

※レース開催日はボートレース場への入場料として、20歳以上は100円が必要です。

※20歳未満の方の入場には保護者の同伴が必要です。

【イベント会場】

ボートレース宮島

〒739-0411 広島県廿日市市宮島口1-15-60

-専用駐車場800台完備-

ボートレース宮島専用駐車場をご利用の場合、インフォメーションで1,000円分の舟券と駐車券の提示で無料とさせていただきます。

このほか、楽しいイベントを定期的に開催中！

ボートレース宮島のイベント・ファンサービスの最新情報はこちらでチェック！

https://www.boatrace-miyajima.com/fanservice.html