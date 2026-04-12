『プレミアムＧI第27回マスターズチャンピオン』が BOAT RACE 宮島で 4月21日(火)開幕！

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宮島ボートレース企業団


2026年4月21日（火）～26日（日）の6日間、ボートレース宮島にて


「プレミアムＧI第27回マスターズチャンピオン」を開催！


ボートレース界を牽引してきたを満45歳以上のベテランレーサー達が熟練の技を駆使してナンバーワンを目指します！



4月21日(火) 初日 第12R「ドリーム戦」では、選考勝率上位６名が激突！




そして、今大会には３名の地元・広島支部レーサーも出場！！




百戦錬磨のベテランたちが、どんなレースが繰り広げるでしょうか！？ 目が離せません👀




また、この６日間はイベント盛りだくさん！




4月21日(火)






・オープニングセレモニー


（選手紹介＆初日ドリーム戦出場選手インタビュー)


・「熊田曜子」トークショー


・ボートレーサー「川井 萌＆北村 寧々」トークショー


・未確定舟券でチャンス！PGI宮島マスターズ抽選会



4月22日(水)


・未確定舟券でチャンス！PGI宮島マスターズ抽選会



4月23日(木)


・「たくろう」お笑いライブ


・未確定舟券でチャンス！PGI宮島マスターズ抽選会



4月24日(金)


・「二代目橋幸夫yH2」ライブステージ


・「エバース」お笑いライブ


・未確定舟券でチャンス！PGI宮島マスターズ抽選会



4月25日(土)




・「大木こだまひびき」お笑いライブ


・「純烈」ライブステージ


・ボートレーサー「峰 竜太」トークショー


・子どもワークショップ ～スノードームをつくろう！～


・豪華家電製品などが当たる！お楽しみガラポン抽選会


・迫力！【VR】 BOATRACEスプラッシュバトル



4月26日(日)







・「ファーストサマーウイカ」トークショー(2026ボートレースCMキャラクター)


・ボートレーサー「山口 剛＆茅原 悠紀」トークショー


・「THE TOKYO IDIOTS」お笑いライブ


(とにかく明るい安村・市川こいくち・ウエスＰ)


・「中田翔」トークショー


・「成宮寛貴」トークショー


・子どもワークショップ ～スノードームをつくろう！～


・豪華家電製品などが当たる！お楽しみガラポン抽選会


・迫力！【VR】 BOATRACEスプラッシュバトル


・未確定舟券でチャンス！PGI宮島マスターズ抽選会


・オリジナルマフラータオルが当たるオンライン抽選会


・優勝戦出場選手公開インタビュー


・表彰セレモニー



4月21日(火)～25日（土）




・公開WINNERインタビュー


※4/25は第10R～第12Rのみ実施



このほか、豪華な抽選会やキッズ向けのイベントまで盛りだくさん！


GW前はボートレース宮島でお楽しみください


☆各種イベントの詳細は 特設サイト から☆


https://www.boatrace-miyajima.com/masters27/event_fanservice.html(https://www.boatrace-miyajima.com/masters27/event_fanservice.html)


※レース開催日はボートレース場への入場料として、20歳以上は100円が必要です。
※20歳未満の方の入場には保護者の同伴が必要です。



【イベント会場】


ボートレース宮島
〒739-0411 広島県廿日市市宮島口1-15-60






-専用駐車場800台完備-


ボートレース宮島専用駐車場をご利用の場合、インフォメーションで1,000円分の舟券と駐車券の提示で無料とさせていただきます。



このほか、楽しいイベントを定期的に開催中！


ボートレース宮島のイベント・ファンサービスの最新情報はこちらでチェック！


https://www.boatrace-miyajima.com/fanservice.html