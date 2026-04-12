『プレミアムＧI第27回マスターズチャンピオン』が BOAT RACE 宮島で 4月21日(火)開幕！
2026年4月21日（火）～26日（日）の6日間、ボートレース宮島にて
「プレミアムＧI第27回マスターズチャンピオン」を開催！
ボートレース界を牽引してきたを満45歳以上のベテランレーサー達が熟練の技を駆使してナンバーワンを目指します！
4月21日(火) 初日 第12R「ドリーム戦」では、選考勝率上位６名が激突！
そして、今大会には３名の地元・広島支部レーサーも出場！！
百戦錬磨のベテランたちが、どんなレースが繰り広げるでしょうか！？ 目が離せません👀
また、この６日間はイベント盛りだくさん！
4月21日(火)
・オープニングセレモニー
（選手紹介＆初日ドリーム戦出場選手インタビュー)
・「熊田曜子」トークショー
・ボートレーサー「川井 萌＆北村 寧々」トークショー
・未確定舟券でチャンス！PGI宮島マスターズ抽選会
4月22日(水)
・未確定舟券でチャンス！PGI宮島マスターズ抽選会
4月23日(木)
・「たくろう」お笑いライブ
・未確定舟券でチャンス！PGI宮島マスターズ抽選会
4月24日(金)
・「二代目橋幸夫yH2」ライブステージ
・「エバース」お笑いライブ
・未確定舟券でチャンス！PGI宮島マスターズ抽選会
4月25日(土)
・「大木こだまひびき」お笑いライブ
・「純烈」ライブステージ
・ボートレーサー「峰 竜太」トークショー
・子どもワークショップ ～スノードームをつくろう！～
・豪華家電製品などが当たる！お楽しみガラポン抽選会
・迫力！【VR】 BOATRACEスプラッシュバトル
4月26日(日)
・「ファーストサマーウイカ」トークショー(2026ボートレースCMキャラクター)
・ボートレーサー「山口 剛＆茅原 悠紀」トークショー
・「THE TOKYO IDIOTS」お笑いライブ
(とにかく明るい安村・市川こいくち・ウエスＰ)
・「中田翔」トークショー
・「成宮寛貴」トークショー
・子どもワークショップ ～スノードームをつくろう！～
・豪華家電製品などが当たる！お楽しみガラポン抽選会
・迫力！【VR】 BOATRACEスプラッシュバトル
・未確定舟券でチャンス！PGI宮島マスターズ抽選会
・オリジナルマフラータオルが当たるオンライン抽選会
・優勝戦出場選手公開インタビュー
・表彰セレモニー
4月21日(火)～25日（土）
・公開WINNERインタビュー
※4/25は第10R～第12Rのみ実施
このほか、豪華な抽選会やキッズ向けのイベントまで盛りだくさん！
GW前はボートレース宮島でお楽しみください
☆各種イベントの詳細は 特設サイト から☆
https://www.boatrace-miyajima.com/masters27/event_fanservice.html(https://www.boatrace-miyajima.com/masters27/event_fanservice.html)
※レース開催日はボートレース場への入場料として、20歳以上は100円が必要です。
※20歳未満の方の入場には保護者の同伴が必要です。
【イベント会場】
ボートレース宮島
〒739-0411 広島県廿日市市宮島口1-15-60
-専用駐車場800台完備-
ボートレース宮島専用駐車場をご利用の場合、インフォメーションで1,000円分の舟券と駐車券の提示で無料とさせていただきます。
このほか、楽しいイベントを定期的に開催中！
ボートレース宮島のイベント・ファンサービスの最新情報はこちらでチェック！
https://www.boatrace-miyajima.com/fanservice.html