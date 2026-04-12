コムドットやまとが最高月収を初告白！「M-1に25回優勝してるやん！」芸人軍団が絶叫｜三四郎・小宮“ぶっ飛ばしたい有名人”を実名でブッタ斬り「ずっとため口だった」｜清水あいりのハグにひゅうが悶絶！？

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えます。「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。『30時間限界突破フェス』内の通し企画として、特別チャンネル「30時間限界突破フェス２ コムドットch」にて『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』を4月11日（土）午後6時20分より生放送しております。

特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送します。当日は、「ABEMA」全体を"フェス会場"に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

※公式ハッシュタグは【#アベマ30時間】です。ぜひSNS等でご使用いただけますと幸いです。

『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組です。ミッションをクリアし続ければ1億円を全額獲得できますが、失敗するたびにクリーム砲やパイ投げの罰ゲームを受け、賞金が減額されていきます。

■コムドットやまと、カジサックへの生電話でまさかの“強制終了”！？

登録者数400万人超の"人気YouTuber"に生電話で「激アツ」の声

賞金1億円を死守すべく奔走するメンバーたちに対し、11日の生放送中に新たな指令が下される一幕が。その内容は、「明日の正午に『カラオケ』を実施するため、今から歌が上手い友人を遊びに誘ってください」というもの。この急な呼び出しに応じるべく、メンバーは即座に交友関係をフル活用。チャンネル登録者数400万人を超える人気YouTuber・スカイピースのテオくんをはじめ、名だたる人気クリエイターたちへ次々と生電話をかけていきました。そんな中、リーダーのやまとはYouTube界の同期としてカジサックへ電話を繋ぎます。カジサックは「夕方（放送を）見てたよ」と番組をチェックしていたことを明かしますが、やまとからのカラオケの誘いには「ほんまか？」と疑いの眼差しを向け、残念ながら仕事の都合で出演は叶わない結果となりました。カジサックは「今話すことではないけど」と前置きしつつ、「東京ドーム呼ん…」と言葉を発した瞬間、食い気味にやまとは電話を強制終了。カジサックの言葉を遮るようなやまとの暴挙に、現場にいたメンバー一同は爆笑の渦に包まれました。

■コムドットやまとが最高月収を初告白！「M-1に25回優勝してるやん！」芸人軍団が絶叫

三四郎・小宮は“ぶっ飛ばしたい有名人”を実名でブッタ斬り「ずっとため口だった」

「コムドット VS アンチ YouTuber 賞金強奪デスマッチ」と題されたコーナーでは、とろサーモン・久保田かずのぶ、中山功太、きつね・大津広次、カカロニ・栗谷、三四郎・小宮浩信ら芸人チームが参戦。一般人200人へのアンケート結果を予想するクイズ対決では、「10年後、人気がなくなっているのは？」など様々なテーマで激論が交わされました。三四郎・小宮は「今だけだからYouTuberは」「芸人はネタとか舞台とかあったりして、根強くずっと人気ありそうみたいな（イメージ）。」と分析し、「YouTuber」と予想。結果は予想通り「YouTuber」が73％を占め、街の声として「ネットの方が入れ替わりが早そう」という意見が飛び出しました。

続く、「カミングアウトじゃんけん」では、さらに衝撃の展開が。プレイヤーはそれぞれ「グー・チョキ・パー」に対応した3枚のカードを持ち、一発勝負のじゃんけんに挑みます。敗北した人は、カードに記された「禁断のテーマ」に沿って自身の秘密を告白しなければならない過酷な罰が。チーム対抗の勝ち抜き戦形式で行われ、最終的に敗北したチーム全員には顔面パイの洗礼が待ち受けるほか、芸人チームが勝利すれば最大250万円の賞金を奪い取ることができます。リーダーのやまとが中山功太との勝負に敗北し、提示されたテーマは「過去最高月収」。やまとは意を決した表情で「……2億4000万です」と驚愕の数字を告白。これには久保田が「M-1に25回優勝してるやん！」、小宮も「郷ひろみでしか聞いたことない！」と絶叫し、現場はパニックに。やまとは「会社（グループ）としての月収です」と補足したものの、規格外の「YouTuberドリーム」に視聴者からも「すごすぎる」と驚きの声が殺到しました。また、心理戦に敗れた芸人勢による“実名暴露”も連発。三四郎・小宮は「ぶっ飛ばしたい有名人」としてダレノガレ明美を名指しし、その理由を「共演した際、最初から最後までずっとタメ口だったから」と暴露。さらに、きつね・大津広次も同じテーマで武田真治と答え、「あんま好きじゃない」「ムキムキにしては元気がない」とバッサリ。生放送ならではの容赦ないカミングアウトの連続に、ABEMAのコメント欄は「ガチすぎる」「放送事故寸前w」と大きな盛り上がりを見せました。

■清水あいりからのハグにコムドットひゅうが悶絶！？「男やなぁ」と翻弄される一幕も

YouTube界のレジェンド・マックスむらいが全盛期の収入を告白

教室での雑談中、突如現れた白装束の集団に連れ去られたリーダー・やまと。残されたメンバー4人が困惑しながらも、アナウンスにより体育館への移動が指示されました。体育館で待ち構えていたのは、覆面姿の真空ジェシカ・ガク。ここで発表されたのは、100人のボックスを被った人物の中から、ハグをした感覚だけで連れ去られたやまとを特定するという過酷な企画。間違えた場合はメンバーにパイが投げられます。序盤、あむぎりが5番の人物をハグし、仮面を外すと、ボックスの中から現れたのはグラビアアイドルの清水あいり。清水は「あっちのパイとこっち（私）のパイどっちが良かった？」と際どい質問を投げかけ、ひゅうがは「それはこっち（＝清水の胸）です」と答えると、清水は「も～男やなぁ」とコメント。タジタジになるひゅうがにサービスハグを敢行。さらにひゅうがの股間を指さし「通天閣なってもうてるやん」と強烈な一言を放つと、ガクからは「コムドットのなよなよした姿は見たくない」と鋭いツッコミが入る一幕も。

続いて12番のボックスを開けると、そこにはYouTube界のレジェンド・マックスむらいの姿が。かつての憧れの存在にメンバーが「青春です」と興奮する中、ガクが「全盛期の収入は？」と切り込むと、むらいは「1年で25～6億。当時はすごかったです」と衝撃の事実を告白。後輩であるコムドットへ熱い激励のメッセージを送りました。その後も、猫ひろしや波田陽区ら芸人が登場。波田はネタを披露し「ひゅうがが気を付けないといけないのは文春ですから」と毒舌混じりのエールを送ります。怒涛のミッションを終え、ようやく合流したやまとは「マックスむらいさんに会えなかったのマジできつい」と悔しさを滲ませる一方、ひゅうがは「清水あいりさん、めっちゃいい匂いだった」とデレデレの様子で感想を語りました。

「ABEMA」は、『30時間限界突破フェス』を皮切りに、今後も「ABEMA」をより皆さまにお楽しみいただけるようさまざまなキャンペーンを展開します。2026年に10周年を迎えた「ABEMA」は、引き続き視聴者の期待を超える番組制作および運営に励むとともに、これからも無料放送を基盤としながら、いつでもどこでも手軽に“最高品質”のコンテンツを楽しめる環境づくりに努め、社会インフラとしての価値を高めていきます。

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』概要

放送日：2026年4月11日（土）～4月12日（日）

出演：コムドット

※その他、多数のゲスト出演を予定しております。

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

※番組ラインナップは今後追加発表を予定しています。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」