株式会社日本動画センター

株式会社日本動画センター（本社：福岡県福岡市、代表取締役：山口直也）は、YouTubeで継続収益を実現している運営者の実態調査と、チャンネルを「資産」へ転換するための全手順をまとめた資料『「寝ている間に振込」は嘘か本当か。YouTubeで継続収益を得た運営者の実態調査と全手順｜2026年決定版』を無料公開しました。

本資料では、月収300万円以上を半年以上維持している運営者の1日のスケジュール調査から、制作コストを売上の20%以内に抑える財務戦略、BANリスクをゼロに近づける信頼スコア構築法まで、即実践できる手順を体系的に収録しています。

■ 資料ダウンロード・お問い合わせ

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■ 9割の運営者が「不労所得」に届かず疲弊する構造的原因

多くのYouTube運営者が「不労所得化」を目指してチャンネルを開設しますが、現実には企画・台本・編集・サムネ・投稿・コメント返しをすべて一人でこなす「労働集約型」の罠にはまり込み、月収が3～10万円で頭打ちになるケースが大半です。

動画1本を作るために毎週15～30時間を投じている状態では、本業や副業と本質的な差はなく、「仕組みの設計」ではなく「コンテンツの消耗」に時間を使い続けていることが根本的な課題です。

調査によれば、月収100万円以上を安定して維持している運営者の92%が、自分の稼働時間を週10時間以内に抑える仕組みを保有しており、収益規模よりも「自分がいなくても動く設計」の有無が結果を分けています。

■ 「資産型チャンネル」を実現する3ステップと信頼スコア戦略

本資料では、チャンネルを消耗品から資産へ転換するための3つの自動化ステップを具体的に解説しています。

Step1では、ChatGPT・Gemini・Claudeを活用してキーワード選定から台本の骨格までを自動生成し、30分かかっていた企画作業を5～10分に短縮するマスタープロンプトの設計方法を示しています。

Step2では、クラウドワークス・ランサーズ・Fiverr等を組み合わせた外注体制を構築し、制作コストを売上の20%以内に抑えながら利益率60～70%を維持する財務ルールを提示しています。

Step3では、YouTubeアナリティクスとGoogleスプレッドシートを連携した分析ルーティンにより、週15分の数値確認で伸びているコンテンツの型を複製・量産する手法を解説しています。

さらに、2026年のYouTube M&A市場において信頼スコアが高いチャンネルが同ジャンル内の低スコアチャンネルと比べて平均2.3倍の月間収益を記録しているというデータをもとに、C2PAデジタル署名の実装・クリーンな規約遵守履歴・E-E-A-Tの可視化という3つの「真正性の証明」が収益維持の土台であることを明示しています。

■株式会社日本動画センターについて

株式会社日本動画センターは、YouTubeの収益化復活コンサルティングを行う専門会社です。

キッズ系チャンネルから大人向けジャンルまで幅広い運営実績を持ち、これまで多数のチャンネルの収益化復活・売上拡大をサポートしてきました。

日本動画センターURL：https://japan-video-center.com