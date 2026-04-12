DD4D BREWING、愛媛オレンジバイキングスのプレーオフ進出を祝したコラボクラフトビールを発表

株式会社JAPANDEMIC COMPANYコラボビール「Be With!」ラベル全20種

DD4D BREWINGは、地元・愛媛のプロバスケットボールチーム「愛媛オレンジバイキングス」がチーム創設以来初となるプレーオフ進出を決めたことを記念し、特別なコラボレーションビールを発売します。

愛媛オレンジバイキングスとのコラボレーション

歴史的なシーズンを戦うメンバーを称え、渾身の全20デザインラベル缶に！

ホップ由来のグレープフルーツや花のような香りが口の中に優しく広がり、余韻には程よい苦味と、蜂蜜やビスケットのような麦の甘い風味が感じられます。



クラシックで飲み疲れしない一杯に。さぁ、愛媛を沸かせよう。

商品概要

デザイン缶ラベルラインナップ：奥田 雄伍(#0)、林 瑛司(#1)、古野 拓巳(#2)、マイケル・パーカー(#3)、平 凌輝(#6)、俊野 佳彦(#13)、マット・ハームス(#16)、武内 理貴(#17)、原田 大和(#20)、伊藤 良太(#21)、シャキール・ハインズ(#44)、ミッチェル・ワット(#50)、玉木 祥護(#65)、ペナ・ガルセス・マヌエル(HC)、KURUMI(S)、KAHO(S)、MIU(S)、RINA(S)、YUI(S)、バルト(V)※(番号)=背番号、(HC)=ヘッドコーチ、(S)=セイレーネス、(V)=バルト

商品名:「Be With!」

品目：ビール

ビアスタイル：Pale Ale

アルコール度数：5.0%

IBU：35

原材料：麦芽(ドイツ製造)、ホップ／炭酸ガス

Hop：Columbus,Cascade

Malt：PALE ALE, Melanoidin Malt

容量：350ml缶

取扱店舗：DD4Dオンラインストア、DD4D直営店舗(5月10日以降)、津田酒店(5月10日以降)、BOKKE(5月10日以降)

価格(缶)：800円(税込)



【オンライン限定】全20種コンプリートBOX

DD4D BREWING公式オンラインストアでは、全20種類のラベルをすべて揃えた、ファン垂涎の「コンプリートBOX」を数量限定で販売します。

セット内容： コラボ缶ビール（全20デザイン×各1本）計20本セット

販売場所： DD4D BREWING 公式オンラインストア限定

価格 : 15,800円(税込) ※送料込み

予約開始：2026年4月12日(日)19:00~

発送時期：2026年5月中旬予定

※製造状況により予告なく変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※)5月10日よりDD4D店頭にて単品販売予定

愛媛オレンジバイキングスについて

愛媛県をホームタウンとするB.LEAGUE B2所属のプロバスケットボールチーム。創設10年目にあたる今シーズンは、粘り強い戦いでチーム創設以来初となるプレーオフ進出を決め、愛媛に大きな感動と勇気を与えています。



公式サイト： https://orangevikings.jp/(https://orangevikings.jp/)



愛媛オレンジバイキングス公式Instagram： @orangevikings

セイレーネス公式Instagram：@seirenes_crew





会社概要

DD4D BREWINGは、2019年に設立され、愛媛県松山市に拠点を置くクラフトビールメーカーです。私たちは、『「誰もが自分の道を進める世界」をつくる』というビジョンを掲げ、高品質なビールを提供し続けています。詳細については、当社ウェブサイト（https://japandemic.co.jp/）をご覧ください。





Label design

@shigenori__nakamura

メディア連絡先

DD4D BREWING

会社名: 株式会社JAPANDEMIC COMPANY

広報担当: 藤

メール: info@japandemic.co.jp

