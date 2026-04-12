DD4D BREWING、愛媛オレンジバイキングスのプレーオフ進出を祝したコラボクラフトビールを発表
コラボビール「Be With!」ラベル全20種
DD4D BREWINGは、地元・愛媛のプロバスケットボールチーム「愛媛オレンジバイキングス」がチーム創設以来初となるプレーオフ進出を決めたことを記念し、特別なコラボレーションビールを発売します。
愛媛オレンジバイキングスとのコラボレーション
歴史的なシーズンを戦うメンバーを称え、渾身の全20デザインラベル缶に！
ホップ由来のグレープフルーツや花のような香りが口の中に優しく広がり、余韻には程よい苦味と、蜂蜜やビスケットのような麦の甘い風味が感じられます。
クラシックで飲み疲れしない一杯に。さぁ、愛媛を沸かせよう。
商品概要
デザイン缶ラベルラインナップ：奥田 雄伍(#0)、林 瑛司(#1)、古野 拓巳(#2)、マイケル・パーカー(#3)、平 凌輝(#6)、俊野 佳彦(#13)、マット・ハームス(#16)、武内 理貴(#17)、原田 大和(#20)、伊藤 良太(#21)、シャキール・ハインズ(#44)、ミッチェル・ワット(#50)、玉木 祥護(#65)、ペナ・ガルセス・マヌエル(HC)、KURUMI(S)、KAHO(S)、MIU(S)、RINA(S)、YUI(S)、バルト(V)※(番号)=背番号、(HC)=ヘッドコーチ、(S)=セイレーネス、(V)=バルト
商品名:「Be With!」
品目：ビール
ビアスタイル：Pale Ale
アルコール度数：5.0%
IBU：35
原材料：麦芽(ドイツ製造)、ホップ／炭酸ガス
Hop：Columbus,Cascade
Malt：PALE ALE, Melanoidin Malt
容量：350ml缶
取扱店舗：DD4Dオンラインストア、DD4D直営店舗(5月10日以降)、津田酒店(5月10日以降)、BOKKE(5月10日以降)
価格(缶)：800円(税込)
【オンライン限定】全20種コンプリートBOX
DD4D BREWING公式オンラインストアでは、全20種類のラベルをすべて揃えた、ファン垂涎の「コンプリートBOX」を数量限定で販売します。
セット内容： コラボ缶ビール（全20デザイン×各1本）計20本セット
販売場所： DD4D BREWING 公式オンラインストア限定
価格 : 15,800円(税込) ※送料込み
予約開始：2026年4月12日(日)19:00~
発送時期：2026年5月中旬予定
※製造状況により予告なく変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※)5月10日よりDD4D店頭にて単品販売予定
愛媛オレンジバイキングスについて
愛媛県をホームタウンとするB.LEAGUE B2所属のプロバスケットボールチーム。創設10年目にあたる今シーズンは、粘り強い戦いでチーム創設以来初となるプレーオフ進出を決め、愛媛に大きな感動と勇気を与えています。
公式サイト： https://orangevikings.jp/(https://orangevikings.jp/)
愛媛オレンジバイキングス公式Instagram： @orangevikings
セイレーネス公式Instagram：@seirenes_crew
会社概要
DD4D BREWINGは、2019年に設立され、愛媛県松山市に拠点を置くクラフトビールメーカーです。私たちは、『「誰もが自分の道を進める世界」をつくる』というビジョンを掲げ、高品質なビールを提供し続けています。詳細については、当社ウェブサイト（https://japandemic.co.jp/）をご覧ください。
Label design
@shigenori__nakamura
メディア連絡先
DD4D BREWING
会社名: 株式会社JAPANDEMIC COMPANY
広報担当: 藤
メール: info@japandemic.co.jp