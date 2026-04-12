福岡のソファメーカー「ユーカス」、ミラノデザインウィーク2026にて新作発表 -デザインスタジオとの共同開発によるアウトドア家具を初公開

株式会社ユーカス

福岡県久留米市を拠点とするソファメーカー 株式会社ユーカス（以下、ユーカス）は、2026年4月20日（月）～24日（金）にミラノデザインウィーク2026にて開催される「gozen 2026(https://www.rarara.studio/gozen2026-ita?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnQDXQd-8bwTcFeRxryiwWtKZ3vsLrMc8a9Zm6NscjzEzXJOq43-sp17X2b-M_aem_QoyXTVn1WL1o1DvicI6mlQ)」に参加し、新レーベル「eucas1965」から、アウトドア家具コレクション「WAO」を発表いたします。

本イベントは、東京を拠点とする建築・デザインスタジオ rarara studio(https://www.rarara.studio) が主催し、日本企業4社との共同開発により生まれた新作プロダクトを発表するデザインイベントです。

ミラノデザインウィーク2026にて開催され、日本とイタリアのデザインとものづくりの対話をテーマとしています。

新作アウトドア家具コレクション「WAO」

ユーカスは、新レーベル「eucas1965」(ユーカス イチキューロクゴー)の最初のコレクションとして、rarara studioとの共同開発によるアウトドア家具コレクション「WAO」を発表いたします。

「WAO」は、日本の建築に見られる屋根の曲線と、1960年代イタリアのアウトドアチェアのフォルムを融合させたデザインが特徴です。ユーカスの製造ノウハウと、イタリアのデザイン感性を掛け合わせることで、新しいアウトドア家具の可能性を提案します。

耐候性、耐久性が高く、水分の乾燥もはやいクッション材を使う事で完全屋外での使用に耐えるよう設計されました。

eucas1965 ロゴ新レーベル「eucas1965」

“eucas1965”(ユーカス イチキューロクゴー)は、福岡県のソファ専門メーカーユーカスによる新レーベルです。

私たちの原点にあるのは人をやさしく受けとめ、心地よさをもたらす存在でありたいというソファづくりの想い。

長年にわたりソファと向き合う中で培われてきたその基盤は、人の身体や感覚に寄り添うための確かな指針となっています。

eucas1965はデザイナーや建築家、アーティストといった多様な視点を重ねることで、楽しさや発見をもたらすインテリアの新たな可能性をひらいていきます。

gozen 2026について

「gozen」とは、日本語で「午前」を意味し、新しい始まりや可能性を象徴する言葉です。

本イベントでは、日本各地の企業とrarara studioによる共同開発プロダクトが発表されます。

主催：rarara studio

参加企業：

・ユーカス（福岡県）

・平田椅子製作所（佐賀県）

・久保木畳店（福島県）

・TG Technica（新潟県）

◆イベント概要

イベント名：gozen 2026(https://www.rarara.studio/gozen2026-ita?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnQDXQd-8bwTcFeRxryiwWtKZ3vsLrMc8a9Zm6NscjzEzXJOq43-sp17X2b-M_aem_QoyXTVn1WL1o1DvicI6mlQ)

開催期間：2026年4月20日（月）～24日（金）

開館時間：10:00～20:00

会場：WAO Isola(https://waospaces.it/coworking)

住所：Via Luigi Porro Lambertenghi 7, Milano (https://maps.app.goo.gl/SthTpK8BXfu3BW8NA)

特別プログラム

4月21日 10:00~ プレゼンテーション

4月22日 10:00~ デザイントーク

◆ユーカスについて

株式会社ユーカスは、福岡県久留米市に拠点を置くソファメーカーです。

長年にわたりソファ製造を中心に、設計・開発・製造まで一貫したものづくりを行っています。

本イベントを通じて、国産メーカーとして新たな空間づくりの可能性を世界に発信していきます。

会社名：株式会社ユーカス

所在地：福岡県久留米市城島町城島517-1

事業内容：ソファ・家具の製造販売

URL：https://eucas.jp

お問い合わせ先

株式会社ユーカス

担当：中島

TEL：090-3689-4388

Email：contact@nousprojects.jp