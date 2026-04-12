なすなかにし漫才ライブ「いとこの漫才祭」アーカイブ配信決定＆「いとこの歌謡祭」ゲスト決定！

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松竹芸能株式会社


この度、5/4(月)に座・高円寺2にて、


なすなかにしのライブ「いとこの漫才祭」「いとこの歌謡祭」の開催が決定しました。



第1部「いとこの漫才祭」は、那須の復帰後初となる単独公演。


会場チケットは2部通し券がすでに完売、単日券も残りわずかとなり、後日アーカイブ配信の実施も決定致しました。



第2部「いとこの歌謡祭」では素敵なゲストをお迎えして歌謡ショーを行います。


ここでしか見られないなすなかにしと豪華ゲストとの歌謡ショー、会場の皆さまと盛り上がれるライブとなっておりますので、是非会場までお越しください。



[ゲスト]※敬称略


幹葉（スピラ・スピカ）、柳原哲也（アメリカザリガニ）、テツandトモ、


どぶろっく、RYO TAKAKURA'、ほしのディスコ、高木ひとみ〇、河邑ミク




【公演詳細】


2026/5/4(月)


1部「いとこの漫才祭」


13:30開場/14:00開演/15:30終演予定


前売券4,500円/2部通し券6,000円（完売）


アーカイブ配信2,500円



2部「いとこの歌謡祭」


18:00開場/18:30開演/20:00終演予定


前売券3,000円/2部通し券6,000円（完売）


※オンライン配信はございません。



[2部ゲスト]※敬称略


幹葉（スピラ・スピカ）、柳原哲也（アメリカザリガニ）、テツandトモ、


どぶろっく、RYO TAKAKURA'、ほしのディスコ、高木ひとみ〇、河邑ミク



▼会場


「座・高円寺2」


〒166-0002


杉並区高円寺北2-1-2



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▼SNS


⇒マネージャーが仲のいい2人の様子を毎日投稿中。


YouTube「なすなかの日常」(https://www.youtube.com/channel/UCuxMQmQYxzjachRfIycQQ5g)


X「なすなかの日常」(https://x.com/nasunaka_mg?s=21)


Instagram「なすなかにしマネージャー」(https://www.instagram.com/nasunaka_mg?igsh=ZTJvd2s3bDN2eWJu)



【公演に関するお問い合わせ】


松竹芸能株式会社


〒104-0045


東京都中央区築地4丁目1-1 東劇ﾋ゛ﾙ4階


TEL 03-3542-1553（10:00～18:00／平日）



【チケット申込に関するお問合わせ】


FANYチケット問合せダイヤル


TEL：0570-550-100（10:00～19:00／年中無休）