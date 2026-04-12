シアターGロッソにて手裏剣戦隊ニンニンジャー 10周年突破記念イベントの開催が決定！

株式会社東映エージエンシー

4月12日(日)＝“良い忍(412)者の日”に解禁！

手裏剣戦隊ニンニンジャーがシアターGロッソに帰ってくる！

2015年2月22日より放送を開始した特撮テレビドラマ「手裏剣戦隊ニンニンジャー」。

その放送開始から10年を突破したアニバーサリーを記念して、1日限りのスペシャルなイベントの開催が決定いたしました。

会場は、当時キャストが「素顔の戦士」としてヒーローショーの舞台に立った思い出の地・シアターGロッソ。西川俊介、松本岳、中村嘉惟人、矢野優花、山谷花純、多和田任益のオリジナルキャスト6名が再集結！

TVシリーズの厳選映像とともに、ここでしか聞けない撮影秘話満載の生コメンタリー上映を実施します。ニンニンジャーの歴史をファンと共に分かち合う、一夜限りの「忍びなれども忍ばない」貴重な祭典です！

イベント概要

【イベント公演名】

『手裏剣戦隊ニンニンジャー ワッショイ10周年突破！真夏に忍ばず大結集！ at シアターGロッソ』

開催日：7月29日（水）

1回目／18:00 開演

2回目／20:30 開演

出演：西川 俊介、松本 岳、中村 嘉惟人、

矢野 優花、山谷 花純、多和田 任益

※出演者は予告なく変更となる場合があります。

会場：東京ドームシティ シアターGロッソ

（東京都文京区後楽1-3-61 ジオポリス内）

料金： ＜ワッショイシート＞ 9,900 円（税込）

＜忍タリティシート＞ 6,600 円（税込）

ワッショイシート特典：場内前方席確約・限定ノベルティ付

主 催：東京ドーム・東映ビデオ・東映エージエンシー

企画制作：東映エージエンシー・東映ビデオ

【イベント公式HP】

https://www.toei-video.co.jp/special/ninnin/

▼本イベントのお問い合わせ先

東京ドームシティ わくわくダイヤル

03-5800-9999（10:00～17:00土日含む）

※お客様からのイベントに関するお問い合わせは、東映エージエンシーおよび東映ビデオでは、お受けしておりません。

※ロゴ及び画像をご使用の際は、(C)東映を記載してください。

チケット先行抽選販売受付開始！

本イベントのチケットは、イープラスにて先行抽選販売を受付中！

【TTFC（東映特撮ファンクラブ）会員先行抽選販売】

2026年4月12日(日)12:00～4月20日(月)23:59まで

（https://lp.tokusatsu-fc.jp/share/articles/42422）

【東映ビデオオンラインショップ会員先行抽選販売】

2026年4月12日(日)12:00～4月20日(月)23:59まで

（https://www.toei-video.co.jp/special/ninnin/）

【イープラス先行抽選販売】

4月25日（土）18：00～5月6日（水）23：59まで

（https://eplus.jp/ninnin10th/）

【イープラス一般販売】

5月10日（日）12：00より一般販売

（https://eplus.jp/ninnin10th/）

チケットに関するお問い合わせについて

▶ ｅ＋（https://eplus.jp/qa/）

TVシリーズの思い出の放送回などを大募集！

本イベントの開催を記念して、TVシリーズ全47話の中から、皆様の思い出の放送回と、お気に入りのシーンを募集します！投票の結果、人気の高かった放送回の中から厳選した映像を、本イベント当日に登壇キャストの生コメンタリー付きで上映いたします。

上映内容は後日発表予定！ぜひ奮ってご投票ください！

募集期間：2026年4月12日（日）12:00～2026年5月6日（水・祝）23時59分まで

募集内容：「手裏剣戦隊ニンニンジャー」のTVシリーズ忍びの1～忍びの最終章の中から、「思い出の放送回」と「お気に入りのシーン」をご投票ください。

投票フォーム：https://forms.gle/BrB336Fh34wUTtb19

「手裏剣戦隊ニンニンジャー Blu-ray COLLECTION」発売情報

放送10周年突破を記念して、TVシリーズがお求めになりやすい廉価版Blu-ray COLLECTION《全4巻》で発売！東映ビデオオンラインショップ販売の【4巻セット】には《全巻収納BOX》を付属！！

2026年7月29日（水）発売 2層2枚組＋ボーナスディスク

●「手裏剣戦隊ニンニンジャーBlu-ray COLLECTION1」9,900円（税込）＃1～12

●「手裏剣戦隊ニンニンジャーBlu-ray COLLECTION2」9,900円（税込）＃13～24

●「手裏剣戦隊ニンニンジャーBlu-ray COLLECTION3」9,900円（税込）＃25～36

●「手裏剣戦隊ニンニンジャーBlu-ray COLLECTION4＜完＞」9,900円（税込）＃37～47

●「手裏剣戦隊ニンニンジャーBlu-ray COLLECTION 4巻セット」39,600円（税込）※【1～4巻購入特典】全巻収納 BOX

＜各初回特典＞ブックレット（8P）

※2015年9月～2016年6月発売時に封入されていたものと同一のものになります。

※初回特典は限定生産品です。在庫がなくなり次第、通常の仕様での販売となります。

発売・販売元：東映ビデオ

【商品詳細URL】https://www.toei-video.co.jp/special/ninnin/