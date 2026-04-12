【初の京都開催】VITAS が超人・糸井や元サッカー日本代表・柿谷、モデル・大倉士門らと「野球教室」を開催！

株式会社スリーピース

京都の地で、子どもたちの夢が大きく羽ばたく！アスリートのコンディションを支える「VITAS」がプロデュースする特別な野球教室が、ついに京都で開催されます。

今回のイベントは、単なる技術指導にとどまりません。

約500名の小学生を対象に、プレーの楽しさを伝えるとともに、トップアスリートが最も重視する「成長期の栄養管理」を親子で体感できる、充実のプログラムをお届けします。

京都にゆかりのある超豪華ゲストが集結

今回の目玉は、なんといっても「野球 × サッカー × エンタメ」が融合した異例の豪華ゲスト陣。

球界のレジェンドだけでなく、スポーツの垣根を超えたトップアスリートたちが、京都に集結します！

【 野球界からの豪華講師陣 】- 上田 剛史 氏（元ヤクルト・VITAS公式アンバサダー）- 今成 亮太 氏（元阪神・VITAS公式アンバサダー）- 糸井 嘉男 氏（元阪神・VITAS公式アンバサダー）※京都府出身！- 金子 侑司 氏（元西武）※京都府出身！- 吉田 大輝 氏（元社会人野球チーム「ミキハウス」）【 豪華！スペシャルゲスト 】- 柿谷 曜一朗 氏（元サッカー日本代表・VITASアンバサダー）- 大倉 士門 氏（俳優・モデル）※会場である 京都府京田辺市 出身！

憧れの選手やゲストと直接触れ合い、心身ともにエネルギーをチャージできる絶好のチャンスです。

プロの技を学び、正しい栄養を知り、憧れの存在と出会う。京都の子どもたちにとって一生の宝物になる一日を、VITASがプロデュースします。

【当日限定】憧れのスターと「サイン＆撮影会」！

トップアスリートたちが口を揃えて語る「体が資本」という真実を、VITASは大切にしています。

会場では、成長期の子ども向けに開発されたジュニアプロテイン「VINOBBY（バイノビー）」の試飲・販売会を実施。「プロテイン＝飲みにくい」というイメージを180度変える美味しさを、ぜひ親子でお試しください。

さらに、当日会場にて「VINOBBY」をご購入いただいた方には、一生の思い出に残るスペシャル特典をご用意しています。

★購入者限定特典★

商品をご購入いただいた方は、講師陣・ゲストとの撮影会にご参加いただけます！

憧れのヒーローたちと直接言葉を交わし、触れ合える時間は、子どもたちにとってどんな指導よりも大きなモチベーションになるはず。

心と体、その両方に「プロの栄養」を補給する、またとないチャンスをお見逃しなく！

イベント概要

「VITAS野球教室」in京都

開催日時：2026年4月19日（日） 10:00～14:00（開場 9:30）

会場：〒610-0331 京都府京田辺市田辺丸山 田辺公園野球場

対象・規模：小学生 約500名

ゲスト（予定）

糸井嘉男氏、上田剛史氏、今成亮太氏、金子侑司氏、吉田大輝氏、柿谷曜一朗氏、大倉士門氏

主催：VITAS（株式会社スリーピース）

メインスポンサー：ロート製薬株式会社

VITAS の「MOAI PROJECT」

本イベントは、VITAS が新たに始動させた「MOAI PROJECT（モアイプロジェクト）」の活動の一環です。「未来を照らし、子どもたちを明るい方向へと導く」というコンセプトのもと、日本各地でスポーツを通じた感動と熱狂を生み出すことを目指しています。

私たちが「リアルな交流」にこだわるのは、画面越しでは伝わらない“本物の熱量”を届けるため。幼い頃にプロ選手から直接かけられた言葉や、握った手の力強さは、時を越えて子どもたちの人生を支える大きな糧となります。

SNSが普及した今だからこそ、私たちは地域に根ざしたオフラインの体験を大切にしています。

また、本プロジェクトはアスリートの「セカンドキャリア」を輝かせるためのプラットフォームでもあります。

プロが磨き上げた技術と情熱を次世代に継承する循環を作ることで、子どもたちの育成とアスリートの未来、その両方を力強く支援してまいります。

【ニュートリションブランド「VITAS」】

VITASは、2021年に誕生した「全ての人に、バイタリティをプラス」をコンセプトとするニュートリションブランドです。



完全国内生産による安全・高品質な製造にこだわり、プロテインをはじめ複数の商品が国際的アンチドーピング認証「インフォームド・チョイス」を取得。



スポーツ・フィットネスを習慣にしている方はもちろん、これから健康を意識したいという方にも取り入れてもらえるよう、「飲みやすさ」「美味しさ」にこだわったプロダクトを展開しています。



そのほかイベント開催、デュアルキャリア採用など多角的な支援を積極的に推進。

スポーツを通じて人々の健康と可能性を広げる企業活動を続けています。

■ VITAS公式ページ

https://vitas.fitness/

■Amazon VITAS公式ページ

https://amzn.to/3QxCUAH

■ VITAS公式LINE

https://bit.ly/3Q2LSGP

■ 公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/VitasJpn

■ 公式Instagram

https://www.instagram.com/vitas_japan/

■VITAS公式YouTube

https://bit.ly/483U54E

■広報用 TikTok

https://bit.ly/4egY93h

【 株式会社スリーピースについて 】

会社名：株式会社スリーピース

代表者：代表取締役 高橋 達也

本社：東京都豊島区南池袋3-13-5 池袋サザンプレイス6F

事業内容：健康食品等の企画・開発・販売

設立：2015年(平成27年)8月

資本金：10,000,000円

TEL：03-6812-1093

コーポレートサイト：https://three-peace.tokyo/