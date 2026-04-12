【日本酒原価酒蔵 町田店1周年祭】「十四代」「而今」含むプレミアム希少酒大放出祭を開催！｜4月17日(金)～なくなり次第終了

株式会社ビリオンフーズ

【町田店限定】 1周年記念希少酒大放出祭！

日本酒原価酒蔵 町田店にて、OPEN1周年祭として、大人気銘柄「十四代」「而今」を含むプレミアム希少酒大放出祭を4月17日(金)から開催いたします。

この度、日本酒原価酒蔵 町田店は、皆様のご愛顧に支えられ、1周年を迎えることができました。



「1周年を皆さんとお祝いしたい！」

「日本酒の美味しさや素晴らしさをより多くの方に伝えていきたい！」

「皆さまが笑顔になるイベントを開催したい！」

という我々の想いを込めた企画でございます。

本イベントでは、町田店にて定期開催している「金曜日の希少酒開栓」をさらにグレードアップし、普段なかなか味わえない銘柄をご提供いたします。また今後は、LINEオープンチャットを中心に、アプリでの入荷情報とあわせて、金曜日の開栓情報も発信してまいりますので、ぜひご確認ください。

なお、いずれも数量限定のため、なくなり次第終了となります。ご希望のお客様はお早めのご来店をおすすめいたします。

皆様のご来店を、心よりお待ちしております。

プラン内容

◆飲み比べラインナップ（各100ml）

而今セット \840(税込)

・而今 特別純米 生

・而今 雄町 生



花陽浴セット \890(税込)

・花陽浴 雄町 純米吟醸

・花陽浴 The Match55



愛山飲み比べセット \1890(税込)

・十四代 中取り 純米大吟醸 播州愛山

・鳳凰美田 Black Phoenix

・大嶺 3粒 愛山 うすにごり 生原酒

・羽根屋 愛山70

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆開催期間

2026年4月17日(金)～なくなり次第終了

◆予約方法

◯Web予約

※お取り置きは承っておりませんのでご来店時に在庫状況をご確認ください。お席のみのご予約は可能です。

◆備考

・お取り置きは承っておりませんのでご来店時に在庫状況をご確認ください。お席のみのご予約は可能です。

・混雑時のみ、お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

・お一人様につき各1セットずつご注文が可能です。

・お一人様につきご注文いただく種類、本数に関係なくお料理2品以上のご注文をお願いします。

・町田店LINEオープンチャット

https://line.me/ti/g2/p2r1QGK7UA0tefptvEcNu_FLsJ9MDxam0a5r4Q?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default(https://line.me/ti/g2/p2r1QGK7UA0tefptvEcNu_FLsJ9MDxam0a5r4Q?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default)

今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/machida/plan_list/?seats=1&time=15:00

会社概要



◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925(#)

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・TikTok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/billionfoods_025

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/(https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja)

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/

日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？

我々ビリオンフーズは、

「日本の食で、世界を満たす」

というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。

今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。

ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。

まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。

ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！

詳細を見る :https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01

会社の取り組みや社員インタビューは、公式noteでもご紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。

ビリオンフーズ公式noteはこちら :https://note.com/billionfoods_025