中央線E233系モチーフの半袖Tシャツが登場！

有限会社チャンネルアッシュ

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、遊びの詰まったデザインでアパレル・雑貨を展開する「OJICO〈オジコ〉」（有限会社チャンネルアッシュ、本社：石川県金沢市、代表取締役：越原裕幹）から、中央線E233系モチーフの半袖Tシャツが4月13日(月)～エキュート立川で開催する、OJICO期間限定ショップにて先行販売いたします。

【半袖Tシャツ 中央線E233系・OJICO「グリーン車」】

JR東日本商品化許諾済

今年3月から中央線で運行が開始された「グリーン車」モチーフの半袖Tシャツが登場！

車内から望む車窓には一面鮮やかなグリーンのクローバー畑！

四つ葉のクローバー見つけた！と思いきやグリーン車の「グリーンマーク」でした☆

表から裏まで「中央線E233系」がダイナミックに描かれたデザインは電車好き必見の一着です。

〇商品詳細

商品名：半袖Tシャツ 中央線E233系・OJICO「グリーン車」

価格：こども/3,700円(税込4,070円)～ おとな/5,100円(税込5,610円)～

サイズ：こども/全5サイズ(90～145cm) おとな/全5サイズ(男女兼用S・M・L・LL・3L)

カラー：杢アイボリー

素材等：綿100%、日本製

先行販売日程：4月13日（月）～4月26日（日） エキュート立川で開催の「OJICO」期間限定ショップ内

※先行販売終了後の4月27日(月)以降は、沿線で開催のOJICO期間限定ショップや公式オンラインショップ、

その他取扱店舗にて販売を予定しております。

※スケジュールは変更となる場合がございます。

〇OJICOについて

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、思わず誰かに伝えたくなるワクワクする仕掛けやクスッと笑ってしまうストーリーが詰まった、毎日がちょっと楽しくなるTシャツや雑貨を展開。ベビー、キッズ、レディース、メンズと最大13サイズでの展開で、あらゆる世代に対応しています。メインアイテムであるTシャツは、染め、裁断、プリント、縫製と全ての工程を日本国内で行い、長く愛着を持って着ていただける1枚に仕上げています。

https://www.ojico.net/

〇有限会社チャンネルアッシュについて

ストーリーのあるTシャツを中心にアウターやボトムス等のアパレル、くつ下やバッグ等の雑貨を取り扱う自社ブランド「OJICO〈オジコ〉」の企画・デザイン、製造、販売をメイン事業とし、公式オンラインショップ、常設店舗、各地で開催の期間限定ショップにて展開しています。この他に、OEM事業、車両ラッピングや企業ロゴ、ノベルティなど多岐にわたる企画・デザインも手掛けています。

〇会社概要

会社名：有限会社チャンネルアッシュ

所在地：〒921-8062 石川県金沢市新保本1-436-5

代表者：越原 裕幹

設立：平成17年2月15日

企業サイト：https://www.ch-h.co.jp/

OJICO公式web：https://www.ojico.net/

事業内容：衣料品・雑貨の企画製造販売

〇お客様からのお問い合わせ先

OJICOお客様窓口

TEL：076-246-5050（平日11:00-17:00）

〇本リリースに関する報道お問い合わせ先

有限会社チャンネルアッシュ 担当/長崎

TEL：076-246-3377

e-mail：rie@ojico.net

または企業サイト https://www.ch-h.co.jp/

「取材及び衣装提供に関するお問い合わせ」のフォームよりご連絡ください。