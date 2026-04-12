ジョニーウォーカーセール のお知らせ

株式会社リカーマウンテン

全国に204店舗で酒の専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテンは、4月12日(日)～22日(水)の11日間 深夜営業店舗などの一部を除く店舗で『ジョニーウォーカーセール』を開催！



甘くなめらかな味わいで新しいスタイルを楽しむ

ジョニーウォーカー ブロンドが4/7新発売！



その他お買い得なウイスキーを多数ご用意♪

欲しかったボトルをお得に手に入れるチャンスです！



皆様のご来店をお待ちしております。

チラシはこちらから(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260412_webfix.pdf)

【セール対象外店舗】(https://www.likaman.co.jp/saleexclusion/sale202006.html)

【会社概要】

会社名：株式会社リカーマウンテン

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-213-8200

FAX ：075-213-8250

URL ：https://www.likaman.co.jp/

【本件に関するお問合わせ先】

会社名：株式会社リカーマウンテン

担当者：今井 祥午

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-251-2555

FAX ：075-213-8250

E-Mail：imai@likaman.co.jp