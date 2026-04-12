ジョニーウォーカーセール のお知らせ

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株式会社リカーマウンテン


全国に204店舗で酒の専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテンは、4月12日(日)～22日(水)の11日間 深夜営業店舗などの一部を除く店舗で『ジョニーウォーカーセール』を開催！

甘くなめらかな味わいで新しいスタイルを楽しむ


ジョニーウォーカー ブロンドが4/7新発売！

その他お買い得なウイスキーを多数ご用意♪
欲しかったボトルをお得に手に入れるチャンスです！

皆様のご来店をお待ちしております。



チラシはこちらから(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260412_webfix.pdf)


【セール対象外店舗】(https://www.likaman.co.jp/saleexclusion/sale202006.html)



【会社概要】


会社名：株式会社リカーマウンテン


代表者：代表取締役 伊藤 啓


所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60


　　　　日本生命四条ビル7階


TEL ：075-213-8200


FAX ：075-213-8250


URL ：https://www.likaman.co.jp/



【本件に関するお問合わせ先】


会社名：株式会社リカーマウンテン


担当者：今井 祥午


所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60


　　　　日本生命四条ビル7階


TEL ：075-251-2555


FAX ：075-213-8250


E-Mail：imai@likaman.co.jp