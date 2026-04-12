男性アイドルグループ「BOYS AND MEN」の元メンバー・小林豊、万引き騒動から4年ぶりの生謝罪！現在の意外すぎる職業も告白　格闘家・皇治、フェラーリ大破の真相と8,000万円の投資詐欺被害を暴露

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えました。「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、特番内企画にて『「愛のハイエナ特別編」あつまれ ハイエナの森』を生放送いたしました。

特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送します。当日は、「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

※公式ハッシュタグは【#アベマ30時間】です。ぜひSNS等でご使用いただけますと幸いです

このたび特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、お笑いコンビ・ニューヨーク、さらば青春の光がレギュラー出演する「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズの特別編として、『あつまれ ハイエナの森』を生放送いたしました。ネットニュースで話題の人物や炎上して消えた芸能人など、放送ギリギリを攻めた“お騒がせ者”たちがスタジオに生出演し、さまざまな初告白や暴露トークを繰り広げました。

■男性アイドルグループ「BOYS AND MEN」の元メンバー・小林豊、万引き騒動から4年ぶりの生謝罪。現在の意外すぎる職業も告白「世界大会で2位に…」

番組開始早々、男性アイドルグループ「BOYS AND MEN」の元メンバー・小林豊が登場しました。小林は2021年10月、福岡市内のドラッグストアで約9,000円相当の万引きをし、その後報道によって事実が発覚しました。グループ卒業発表の当日に所属事務所を即日解雇されています。

当時の状況について、小林は「アイドルの傍らスイーツ店の出店準備を進めていたが、開店直前に裏切りに遭い計画が破談になった。精神的にボロボロになり、自暴自棄になったことが引き金だった」と説明しました。神妙な面持ちで「本当にたくさんの方にご迷惑をおかけしました」と生謝罪を行い、メディアの前で騒動の詳細を語るのは、今回が初めてのこととなりました。

また、小林は解雇後にフランス・パリに渡り、ショコラティエ修行をしていたといい、なんと「世界大会で2位になり、来週には大阪でプロデュースするカフェをオープンします」と報告。しかし、修行で訪れたフランスのパリやニースで、計3回の通り魔的暴行被害に遭ったことも初告白しました。見知らぬ男に殴られ内出血したり、金品を狙われネックレスを引きちぎられたりといった災難に対し、小林は「これまでの行いが悪かった罰だ」と振り返りつつも、「それでも修行を続けました」と夢を諦めなかった当時の思いを語りました。

■格闘家・皇治、フェラーリ大破の真相と8,000万円の投資詐欺被害を暴露

総合格闘家の皇治は、過去に炎上した「フェラーリ大破事故」の真相を告白しました。

女性との喧嘩中に謝罪のため電話をしながら運転していた際、頭を下げた瞬間に街路樹へ衝突したというエピソードを披露。7,000万円の愛車は大破しましたが、本人は無傷であったと明かしました。事故の4ヶ月後に報道された際、反省が薄れた状態で「人を傷つけていなくて不幸中の幸い」と発言したことや、自伝本の出版告知を重ねたことで「しびれるくらい炎上した」と当時を振り返りました。

さらに皇治は、知人による投資詐欺で8,000万円もの損失を出した被害についても赤裸々に明かしました。信頼していたアスリートに紹介された知人が、ジャンケンで負けたため皇治の誕生日会の会費払うことになった際、「払ったろうか？」と声をかけると、「皇治のことが好きだから」と返されたことに感動し、金を預けてしまったといいます。しかし、ある日突然「全額なくなった」と告げられたことを暴露しました。

弁護士を通じて返済の約束をしたものの、提示された条件が「毎月10万円ずつの返済」であることを明かし、「8,000万円返すのに何年かかんねん！」とセルフツッコミ。スタジオを笑いに包みましたが、最後には「男は騙すより騙されろなんで！」と言い放ち、独特の美学でトークを締めくくりました。

■“犬系彼女”ののち、衝撃のヤラセ告白「すべてバズるための計算だった」

続いて登場したののちは、「“犬系彼女”ヤラセ炎上の真相」というテーマで衝撃の事実を明かしました。

2023年、ゲームセンターで泣き出す姿を収めた動画が「わざとらしい」と大きな批判を浴びた際、当時は「ありのままの姿」だと反論していました。しかし今回、緊張した様子を見せながらも「あのキャラはすべてヤラセです！」と初めて告白しました。

「とにかく売れたくて、バズるために計算して演技をしていた」と理由を明かすと、さらば青春の光・森田哲矢からは「演技がうますぎる」と驚きの声が上がりました。現在は当時の彼氏とは破局しており、ぶりっ子キャラを解除したことで「精神的にも楽になった」と清々しい表情を見せました。

その他、番組内では『オファー待ち30時間マラソン』に挑む俳優・山本裕典への暴露も続々と登場。セクシー女優の蒼井そらが、かつて山本を家に呼んでいたと衝撃告白。蒼井は、初対面だったものの、会った当日に自身の家で“一夜を共にした”という詳細を明らかにします。初めて明かされた事実と、暴露を知った山本のリアクションは…？「ABEMA」で無料でご覧いただけます。

■『「愛のハイエナ特別編」あつまれ ハイエナの森』概要

放送日：2026年4月11日（土）

出演：ニューヨーク、さらば青春の光

ゲスト：小林豊、蒼井そら、ガッポリ建設・小堀、ののち、皇治、ドリル監督、浜崎真緒、バン仲村、森日向子、ジョー、抹茶緑茶・奈良原 ほか（順不同）

■『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』概要

放送日：2026年4月11日（土）～4月12日（日）

出演：山本裕典

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し“新しい未来のテレビ”として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、“最高品質か唯一無二”を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,080円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額580円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/