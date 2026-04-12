【SEKIYA RESORT】社員向けワイン勉強会を開催、代表自ら講師に

株式会社関屋リゾートワイン勉強会の様子

株式会社SEKIYA RESORTは、2026年3月末、社員の知識向上を目的としたワイン勉強会を実施いたしました。

本勉強会は、当社が定期的に開催しているイベント「バリューゲストナイト」にて実際に提供したペアリングドリンクを題材としたものです。

代表取締役・ワインソムリエ 林太一郎

講師を務めたのは、代表取締役でありワインソムリエの資格を持つ林太一郎。当日は、料理との相性や味わいの違い、提供意図などについて解説を行いながら、複数のワインを実際に飲み比べる形式で進行。それぞれのワインの個性や役割を体感しながら学ぶ内容となりました。

本取り組みは希望制で実施され、宿泊部門やレストラン部門を中心に幅広い社員が参加しました。日々の接客に直結する内容であり、参加者からは「ワインへの理解が深まり、日々の接客にも活かせる学びになった」といった声も上がっています。

SEKIYA RESORTでは、こうした社内勉強会を通じて、現場で活かせる知識や感性を高める機会を継続的に設けています。今後も、サービスの質向上につながる取り組みを積み重ねてまいります。

バリューゲストナイトについて

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000151015.html

SEKIYA RESORT公式ホームページはこちら

https://www.sekiyaresort.jp/

■SEKIYA RESORTについて

GALLERIA MIDOBARUテラス御堂原別邸はる樹

株式会社SEKIYA RESORTは、大分県別府市にて120年以上の歴史を持つ宿泊事業を基盤に、「旅で世界とヒトを明るくする」という理念のもと、旅館・ホテル運営および新規事業を展開しています。

代表取締役の林太一郎は、従来の温泉旅館の枠にとらわれない宿づくりに取り組み、別府において先駆けてデザイナーズ旅館「別邸はる樹」を開業し、新たな宿泊スタイルを確立。入社時から売上を30倍以上に成長させ、地域に新たな価値を創出してきました。

現在は、別府市内にて「別邸はる樹」「テラス御堂原」「GALLERIA MIDOBARU」の3施設を運営。それぞれ異なるコンセプトで多くのお客様から支持を得ており、「GALLERIA MIDOBARU」は国内外のデザイン賞を受賞、「テラス御堂原」は「第五回旅館甲子園グランプリ」にて全国約1500社の頂点に選ばれました。

また、Great Place to Work(R) Institute Japanによる「働きがいのある会社ランキング」においてベストカンパニーに選出されています。

さらに、ホテルコンドミニアム「100年別荘(TM)」シリーズの開発・販売・運営など新規事業にも取り組み、旅の価値そのものの拡張に挑戦しています。

今後も関屋リゾートは、地域とともに成長しながら、旅を通じて人と世界をより明るくする価値創造を目指してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社SEKIYA RESORT

代表：林 太一郎

本社住所：〒874-0831 大分県別府市堀田町5番57号

設立：1965年6月8日

事業内容：旅館・ホテルの運営 不動産、旅館ホテルの所有及び管理 水産養殖業 仕出し ほか