加賀・山中温泉【ファミリー旅を応援】幼児無料、小学生半額、グルメ ＆ 温泉チケット、鯛のお造り、色浴衣、カラオケ無料 etc. 公式HPだけの 1日5組限定プラン発売

株式会社H.P.D.コーポレーション加賀・山中温泉「かがり吉祥亭」真横に渓流が流れる温泉大浴場の露天風呂

山中温泉のメインストリート「ゆげ街道」と「鶴仙渓（かくせんけい）」沿い、全室リバービューの加賀モダンな湯宿、かがり吉祥亭（石川県加賀市 総支配人：村井博）は、6月末まで1日5組、公式HPからのご予約限定で、ファミリー旅を応援するお得な宿泊プランをご用意しました。

家族旅行がより楽しくなる10特典と吉祥のおもてなし

かがり吉祥亭 :https://kagari-kisshotei.com/加賀・山中温泉「かがり吉祥亭」檜造りの貸切風呂＜小春＞

小学生は大人料金の半額（通常70％）、幼児は無料、家族みんなで入浴できる貸切風呂が、1,000円（通常3,000円）で利用できるなど、ファミリーに優しい宿泊プランです。

NEW「加賀 湯めぐり街あるき帖」で、食べたり、呑んだり、湯めぐりしたり

ご当地グルメ「最中アイス」by 山海堂

山中名物のコロッケ、最大8種類から選べるオリジナルのアイス、地酒の呑み比べ、共同浴場の総湯、鶴仙渓の川床スイーツなど、温泉街で使えるチケット「加賀 湯めぐり街あるき帖」をプレゼント。16店舗から5店を選び、最大3,200円分が利用できて、街あるきが楽しめます。

ご夕食は「会席料理」＆「鯛のお造り」＆フリードリンク付き

「能登豚しゃぶしゃぶ会席」イメージ鯛のお造りイメージフリードリンク イメージ

日本海の幸や加賀野菜をいただく夕食の会席料理では、鯛のお造りを1室につき1台、お召し上がりいただけます。地酒やビール、焼酎、ウィスキー、ソフトドリンクなどのフリードリンク付きでご堪能ください。

キッズアメニティやカラオケ、レイトチェックアウトなどの特典も

色浴衣イメージキッズアメニティ イメージ

さらに、色浴衣やカラオケが無料、キッズアメニティ、月～木曜日は11時まで滞在できるレイトチェックアウト、24時間の珈琲サービスなど、多彩なおもてなしをご用意しています。ごちそう温泉で新緑を浴びるファミリー旅はいかがですか。

公式HP限定【大感謝ファミリー応援】1日5組限定☆10大特典付き宿泊プラン

期間：2026年4月10日～6月30日（5月2日～5日は除く）

料金：1泊2食付き、お一人さま（税・サービス料込、入湯税150円別）

・21,500円～（2名1室）

・19,500円～（3名1室）

・18,500円～（4名1室）

＊曜日、シーズン、客室タイプによりUP料金あり

＊吉祥のおもてなし：夕食時の飲み放題、湯上りドリンク、加賀プリン、ロビーラウンジでのコーヒーや加賀棒茶、週末の加賀太鼓、記念日のお祝いや連泊特典ほか嬉しい無料サービスあり

特典

１.「加賀 湯めぐり街あるき帖」大人1名につき1冊

２.ご夕食時に「鯛の造り」1室につき1台

３.キッズアメニティをプレゼント（ぬりえ、クレヨン、ペーパークラフトなど）

４.小学生の宿泊料金が大人の半額（通常大人の70％）（夕食はキッズメニュー)

５.幼児の宿泊料金が無料（夕食が必要な場合は別途3,850円）

６.貸切風呂が1,000円（通常45分3,000円）

７.色浴衣が無料（通常550円）

８.HPDリワード会員には、館内利用券を1室につき1,000円

９.月曜～木曜にご宿泊の場合は、レイトチェックアウト11時（通常10時）

１０.カラオケ1時間無料（通常2,750円）

食事（メニューは客室タイプにより異なります）

夕食例：「能登豚しゃぶしゃぶ会席」、「天婦羅自慢会席」

朝食例：「加賀朝食」

詳細を見る :https://go-hpd.reservation.jp/ja/hotels/hpd-kagarikisshotei/plans/10185404?requestId=47bb8858fd8cba1b&systemType=1

NEW 最大3,200円分「加賀 湯めぐり街あるき帖」が2,200円

（宿泊予約時の事前予約で2,000円）

◆山中温泉グルメチケット × 2枚「川床スイーツ」イメージ名物「コロッケ」by 肉のいずみや

・川床スイーツ（鶴仙渓・川床）

・コロッケ（肉のいずみや）

・娘娘饅頭（石川屋）

・大吟醸アイス（お酒倶楽部くぼで）

・地酒呑み比べ（辻酒販）

・菊の湯アイス（山中座）

◆総湯「菊の湯」入浴券 × 1枚山中温泉・総湯「菊の湯」で湯めぐりさんぽ

＊湯めぐり籠をご用意（バスタオル・アメニティセット）

◆「アイスストリート」チケット × 1枚「最中アイス」by 山海堂「温泉玉子ソフト」by 小出仙

・最中アイス（山海堂）

・温泉玉子ソフト（小出仙）

・牧場の恵みジェラート（Amu Shop＆Cafe）

・抹茶アフォガード（芭蕉の館）

・GATO chocolat（GATO MIKIO／1）

・野菜ソムリエのシャーベット（加賀野菜なかまさ）

◆「加賀温泉駅」グルメ500円割引券 × 1枚

・Cafe＆Bar「高乃蔵」

・Cafe「よつばハウス」

・クラフトビール「オリエンタルブルーイング」

【かがり吉祥亭のおもてなし】（無料）

加賀 湯めぐり街あるき帖 :https://kagari-kisshotei.com/files/images/pdf/kagayumeguri.pdf「加賀プリン」イメージ[Happy Hour」イメージ

・夕食時にフリードリンク90分（ビール・地酒・ワイン・梅酒・焼酎・ウイスキー・ソフトドリンク）

・お休み前のスイーツ「加賀プリン」20:00～22:00（地元「平松牧場」のミルクを使用）

・夕方の「Happy Hour」クリアアサヒ or カクテル1杯、甘酒

・伝統芸能「加賀太鼓」毎週金・土・日曜日

・朝の湯上りに郷土料理「べろべろ」7:00～10:00

・ロビーラウンジでのドリンクサービス（24時間）

・ナイトウェア（客室：望月・上弦・新月・星・暁・虹タイプ）

・貸切風呂（通常3,000円）1回無料（客室：暁・虹タイプ）

・珈琲ミルセット＆アロマポット（客室：望月・上弦・新月・星タイプ）

・選べる朝食「プレミアム丼」or「加賀朝食・極」（客室：望月・上弦・新月タイプ）

・結婚記念や誕生日、ご長寿祝い、連泊特典のほか、嬉しい無料のおもてなし

おもてなし :https://kagari-kisshotei.com/clubkissho/

■加賀温泉郷「山中温泉」について

「鶴仙渓」川床

俳聖・松尾芭蕉が草津・有馬とともに「扶桑（ふそう）三名湯」と称した、開湯1,300年の山中温泉。1.3kmの「鶴仙渓」遊歩道、江戸時代から続く総檜造りの「こおろぎ橋」、川床（4～11月）も風情たっぷりです。

「ゆげ街道」で街あるき イメージ

山中漆器や九谷焼などの伝統文化が息づき、四季を通して公共温泉「総湯」を中心に、街あるきが楽しめます。

(C)福井県立恐竜博物館那谷寺

加賀・前田家ゆかりの「那谷寺」、曹洞宗大本山「永平寺」や「福井県立恐竜博物館」、金沢へも車で1時間圏内。「北陸新幹線」の延伸により、東京駅から加賀温泉駅まで、乗り換えなしでダイレクトに繋がりました。

■かがり吉祥亭

渓流沿いの温泉大浴場「白鳥の湯」

北陸随一の渓谷美と名高い「鶴仙渓」に架かる「こおろぎ橋」からすぐ、全室リバービューの加賀モダンな湯宿。露天風呂や貸切風呂、ロビーラウンジ、客室からは鶴仙渓の新緑、深緑、紅葉、雪景色など四季折々の情景をご覧いただけます。

展望風呂付き客室「新月」

客室は展望風呂付き和室や、シモンズ社製ベッドが人気の和洋室など、旅のスタイルで選べる6タイプ全48室。

会席料理 イメージ

ノドグロや甘海老、ズワイ蟹、輪島ふぐ、ブリなどの新鮮な海幸、五郎島金時芋や金時草などの加賀野菜は、お造りや郷土料理、揚げたて天婦羅など、会席料理でお召し上がりいただけます。夕食時のドリンクはアルコール含むフリーフロー。

ロビーラウンジ

鶴仙渓を眺めながら、ロビーラウンジでの珈琲や加賀棒茶のサービス、朝の湯上がりに郷土料理べろべろ、週末の伝統芸能・加賀太鼓、お休み前の加賀プリン、記念日のお祝い、連泊特典のほか、無料のおもてなしが好評です。

※加賀温泉駅から車で30分、小松空港より車45分（無料の定時送迎バスあり／要・事前連絡）

https://prtimes.jp/a/?f=d24632-1007-f1e5d3f765c1aff2564158ca8cca6550.pdf