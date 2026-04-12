ライトフライヤースタジオ、『アナザーエデン 時空を超える猫』が9周年！

株式会社WFS

株式会社WFS（本社：東京都港区、代表取締役社長：柳原 陽太、グリーホールディングス100％子会社、以下「当社」）のライトフライヤースタジオゲームブランド「スタジオプリズマ」が開発・運営する、シングルプレイ専用RPG『アナザーエデン 時空を超える猫』は、本日2026年4月12日（日）に9周年を迎えました。

お客さまへの感謝を込めて、ゲーム内キャンペーンをはじめ、イベント情報や周年グッズ販売など、ゲーム内外で多角的に展開する9周年記念施策についてお知らせいたします。

2026年4月4日（土）にリリース9周年を記念したリアルイベント『アナデンまつり2026春』

では2部構成で公開生放送を行い、第1部では家庭用RPG『アナザーエデン ビギンズ』、第2部ではスマホ向け『アナザーエデン 時空を超える猫』について、さまざまな新情報の発表を行いました。

▼『アナデンまつり2026春』公開生放送 アーカイブ

https://www.youtube.com/live/uuKS9ER4gT8

▼『アナザーエデン 時空を超える猫』9th Anniversary Movie

https://youtu.be/MCx864-COU8

◆スマホ向けRPG『アナザーエデン 時空を超える猫』新大型連載コンテンツ 外史「望郷の魂と逆星の旅人」第1弾「幻霊の剣と祈誓の灯火」を発表！

全5弾+クライマックスを飾る外伝からなるオムニバス形式での連載となる外史「望郷の魂と逆星の旅人」。第1弾の「幻霊の剣と祈誓の灯火」が2026年4月12日（日）に配信することが決定しました。Ver 3.15.0 のアップデートに伴いリリースします。

▼外史「望郷の魂と逆星の旅人」 特設サイト

https://another-eden.jp/phantom/



▼外史「望郷の魂と逆星の旅人」 PV

https://youtu.be/DfDpi42k2VA

◆9周年記念キャンペーン開催！クロノスの石が最大9,000個もらえる！

リリース9周年を記念して、クロノスの石が最大9,000個もらえるキャンペーンを開催します。開催期間やキャンペーンの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

＜9周年記念グッズの事後通販やゲーム外施策の展開も発表！＞

◆アナデン音楽の祭典2026 「Verses from the Astral Archive」開催決定！

アナザーエデンの世界を彩る3バンドが集結するアナザーエデン音楽の祭典2026「Verses from the Astral Archive」が、2026年7月18日（土）にパルテノン多摩で開催することが決定しました。

◆「9周年記念オフィシャルグッズ」がアニメイトに登場！

アナザーエデンの9周年記念オフィシャルグッズがアニメイトの通販・店舗に登場します。

『アナデンまつり2026春』のイベント会場で先行販売していた9周年記念オフィシャルグッズが、アニメイト通販から購入可能となります。

販売に関する詳細は後日アナザーエデン公式Xからお知らせします。

▼アナザーエデンLINE絵文字が発売中！

LINEスタンプストアにて、公式絵文字（全40種）が発売中です。

＜『アナザーエデン 時空を超える猫』概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137607/table/25_1_118bb6caab7e577a99d408171000a4f3.jpg?v=202604120151 ]

【「スタジオプリズマ」について】

幾多のRPGを手がけた加藤正人とともに歩んできた『アナザーエデン 時空を超える猫』のクリエイターたちを中心に設立された新たな開発スタジオ「スタジオプリズマ」が開発を担当し、冒険と感動の物語を届けます。

https://studioprisma.games/

【株式会社WFSについて】

株式会社WFSは、運営するゲームブランド「ライトフライヤースタジオ」において、心が震える物語体験ができるRPGを中心に手掛けるゲーム開発会社です。「新しい驚きを、世界中の人へ。」というビジョンのもと、新しいゲーム体験を生み出し、多くの人に楽しんでもらえる最高のゲームを生み出すことを目指しています。

https://www.wfs.games/

＜会社概要＞

会社名：株式会社WFS / スタジオ名：スタジオプリズマ

設立日：2014年2月21日

代表取締役社長：柳原 陽太

本社：東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー

WFS公式Facebook：https://www.facebook.com/WFS.games/

WFS公式 X：https://x.com/wfs_info

※ WFSおよびライトフライヤースタジオ/スタジオプリズマの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社WFSの登録商標または商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。また、記載されている会社名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

※(C)2026 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

※ プレスリリースに掲載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。

