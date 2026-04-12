【歯科衛生士の未来を創る】学生向けイベント「DH LIFE 2026」オンラインセミナー第2弾が4/16に配信開始

「DH LIFE2026」とは

株式会社オール・デンタル・ジャパン4/16配信開始！オンラインセミナー第2弾のご案内

「歯科衛生士になったその先って、どんな働き方があるんだろう？」

「資格を取ったあと、自分はどんな道を選べるの？」

そんな不安や疑問を感じている学生や若手の歯科衛生士に向けて、株式会社オール・デンタル・ジャパンは、歯科衛生士のキャリア形成を支援するイベント「DH LIFE2026」を、開催しています！

本イベントは、さまざまな分野で活躍する歯科衛生士を講師に迎え、多様なキャリアの選択肢を提示するオンラインセミナーに加え、セミナー講師と直接交流ができる対面イベントの2軸で構成されております。

オンラインセミナーは、2026年3月から8月まで、毎月16日（全6回）に配信され、1回30～40分ほどのため、通学中やアルバイト前のスキマ時間などでも手軽に視聴することができます。

オンラインセミナー第2弾

4/16に配信開始のオンラインセミナー第2弾では、歯科衛生士としての経験を活かし、起業という新たな道を切り拓いた、株式会社Blanche代表取締役社長の穴沢有沙さんを講師に迎え、

「"歯科衛生士×○○"で唯一無二になる方法」

というタイトルで、歯科衛生士のキャリア形成について解説いただきます。

ただ話を聞くだけではなく、

「自分はどうなりたいか」を考えるきっかけになるセミナーとなっております

穴沢 有沙 さん

◆講師プロフィール

日本初・マウスピース矯正研修講師

歯科衛生士 経営学修士（MBA）

新潟大学大学院 博士課程進学（摂食嚥下リハビリテーション科）

株式会社Blanche 代表

横浜関内矯正歯科ブランシュ 副院長

マクドナルドAJCC全国優勝（お客様サービス係）

全米NLP協会マスタープラクティショナー

日本NLP協会マスタープラクティショナー

LABプロファイルプラクティショナー

こんな方にオススメ！

◆将来どんなDHになりたいかまだ分からない

◆歯科医院以外の働き方がわからない

◆自分の可能性をもっと広げたい

◆新年度をきっかけに一歩踏み出したい

どれかひとつでも当てはまる方は、きっと得るものがあるはずです！

お申込みはコチラ

「まだ先の話」と思っている人ほど、早く知ることで選択肢は大きく広がっていきます。

このセミナーを、“未来の自分を考えるきっかけ”になる時間として、まずは一度、気軽に参加してみてください

申込フォーム

https://forms.gle/xGmEBzDtGqdjBhb78

協力学校・歯科医院・企業 募集中

「DH LIFE2026」では、歯科衛生士を目指す学生に対し、より多様でリアルなキャリア情報を届けるため、教育機関・歯科医院・関連企業の皆様との連携を強化しています。

現在、本プロジェクトでは以下のパートナーを募集しております。

- 学生への情報提供・参加案内にご協力いただける教育機関様- 2026年8月30日開催の対面イベントに出展いただける歯科医院・企業様

学生にとって、実際の現場や多様な働き方に触れる機会は、将来の選択に大きな影響を与えます。

本取り組みを通じて、業界全体で次世代の歯科衛生士を育てていくことを目指しています。

ご興味をお持ちの方は、下記までお気軽にお問い合わせください。

◆問い合わせ先

株式会社オール・デンタル・ジャパン

DH LIFE2026事業部

メール：info@all-dental-japan.com

電話：03-6820-1000