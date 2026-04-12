ERPC、フランクフルトのSolanaアプリ用プレミアム専有ベアメタルサーバーが全構成完売 - トレーダーから高い支持を受け仕入れ強化へ

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、フランクフルトリージョンにおける「プレミアム専有メタル for Solana Apps」の全構成（AMD Ryzen 9600X / 7950X / 9950X）が完売したことをお知らせいたします。

トレーダー、マーケットメーカー、高頻度取引ボットの開発・運用者を中心に、性能最優先のユーザーから継続的なご支持をいただいた結果、Metal Premium APP、Metal Premium APP+、Metal Premium APP++ のすべてが完売に至りました。

仕入れ強化をすでに開始しておりますが、順次のお渡しとなるため、導入をご検討中の方は Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットを作成のうえ、ウェイトリストへのご参加をお願いいたします。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja

完売したラインナップ

Metal Premium APP（ユーロ298/月） - AMD Ryzen 9600X（5.4GHz, 6 Cores）/ 32GB ECC DDR5 / 1TB NVMe SSD × 2 / 25Gbps × 2 / Unlimited Traffic

Metal Premium APP+（ユーロ398/月） - AMD Ryzen 7950X（5.7GHz, 16 Cores）/ 128GB ECC DDR5 / 1.92TB NVMe SSD × 2 / 10Gbps × 2 / Unlimited Traffic

Metal Premium APP++（ユーロ598/月） - AMD Ryzen 9950X（5.7GHz, 16 Cores）/ 128GB ECC DDR5 / 1.92TB NVMe SSD × 2 / 25Gbps × 2 / Unlimited Traffic

いずれの構成も、出力全開フルスロットルターボ、ERPC プラットフォーム内通信無制限、ERPC プラットフォームとのゼロ距離通信、プレミアムデータセンター配置を標準で備えています。Shredstream データソースや多くの大規模 Solana バリデータと同一のネットワーク内に配置される、性能最優先ユーザー向けの構成です。

なぜプレミアム専有メタルがトレーダーに選ばれるのか

Solana はグローバル分散ネットワーク - リージョン配置が結果を決める

Solana のブロック生成は、バリデータリーダーが短い周期で世界中を移動する仕組みです。あるスロットではフランクフルトのバリデータがリーダーとなり、次のスロットでは東京、その次はニューヨーク - リーダーの地理的位置は常に変動しています。

高頻度取引やマーケットメイキングにおいて、自分のサーバーが地理的に有利なリーダー時にどれだけ速く到達できるかは、勝敗を分ける要因です。グローバルにカバレッジを確保するためには、複数リージョンへのリソース配置が必要であり、それぞれのリソースは、自身のリージョンにリーダーがいる時にワークロードを集中させる設計が有効です。

フランクフルトはヨーロッパにおいて Solana バリデータが最も密集するリージョンであり、リーダー頻度が相対的に高い戦略的拠点です。この集積地にプレミアム専有メタルを配置することは、ヨーロッパ時間帯のカバレッジにおいて構造的な優位性を得ることを意味します。

データセンター選定 - 都市名だけでは不十分

リージョン選定においては、都市名だけを見ていては十分ではありません。同じフランクフルトでも、Solana バリデータが多く存在するデータセンターと、そうでないデータセンターでは、Solana ネットワークとの通信条件が大きく異なります。ネットワーク経路の品質、近接するバリデータの数、上流接続の構成 - これらが実効性能を左右します。

ERPC は、Solana バリデータが密集するプレミアムデータセンター内にインフラを配置し、Shredstream データソースや大規模 Solana バリデータと同一ネットワーク内にベアメタルを提供しています。パブリックインターネットの多段ホップを経由せず、物理的に Solana ネットワークに最も近い場所から動作することで、ネットワーク距離という最大のボトルネックを構造的に最小化しています。

データセンターの省電力インセンティブと逆行する全開構成

データセンター業界には、電力とネットワーク帯域をセーブすることで収益性が上がるインセンティブ構造が存在します。CPU の省電力機能、ネットワーク帯域の制限、オーバーコミットによるリソース共有 - これらは仕様書には明記されず、数字の上では同じスペックに見えながら、実際の処理速度に大きな差を生みます。特に汎用サーバー市場では、この傾向が一般的です。

ERPC のプレミアム専有メタルは、この業界慣行と逆行する設計で提供されています。CPU C-state の無効化、CPU ガバナーの performance 固定、カーネルパラメータの最適化、ネットワークスタックのチューニング、IRQ アフィニティの調整 - ハードウェアの性能を最大限に引き出す全開構成です。Ryzen 9950X / 7950X の 5.7GHz ターボクロックや Ryzen 9600X の 5.4GHz ターボクロックを常時引き出せる環境は、単一スレッド性能が結果に直結するトレーディング用途において、体感性能の差として明確に表れます。

お客様のパフォーマンスを最大化することを最優先とし、そのためのコストを惜しまない設計方針が、このプレミアムラインナップに凝縮されています。

ERPC プラットフォームとゼロ距離 - 自前 RPC との同一ネットワーク配置

プレミアム専有メタルの大きな優位性の一つは、ERPC プラットフォームのプライベートネットワークに直接接続されていることです。Solana RPC、Solana Geyser gRPC、Solana Shredstream（Epic Shreds）、ハイパフォーマンス VPS、ERPC Global Storage - これらプラットフォーム上のすべてのサービスとの通信がパブリックインターネットを経由せず、内部経路で完結します。

さらに、自前の Solana RPC ノードを同一プライベートネットワーク内に配置することも可能です。自前 Solana RPC とアプリケーションサーバーを同一プレミアムデータセンターの内部ネットワークで接続することで、外部 RPC サービスへの依存を減らし、通信経路の短縮によってレイテンシを極限まで削れます。トレーダーにとって、自前 RPC とアプリケーションの間の通信条件を完全にコントロールできる構成は、戦略の自由度を大きく広げる要素です。

プラットフォーム内通信は無制限、スナップショットダウンロードも内部経路で高速に完了するため、障害復旧・バージョンアップグレード・構成変更のたびに発生する作業時間が構造的に短縮されます。

世界 3 位の Epics DAO バリデータが支える通信条件

ERPC の SWQoS エンドポイントおよび Epic Shreds の配信元として運用している Epics DAO バリデータは、全 Solana バリデータの中で Shinobi Performance Pool 世界総合 3 位（スコア 99.93）に到達しています。プレミアム専有メタルを ERPC プラットフォーム上に配置することで、この世界トップクラスのバリデータとプライベートネットワークを共有できます。

バリデータの性能向上は、SWQoS エンドポイントの品質向上、Epic Shreds の配信速度の向上、Solana RPC の品質向上にそのまま反映されます。購入した時点がピークではなく、バリデータの成長とインフラの改善によってプラットフォーム全体が速くなり続ける - これが ERPC の構造的な強みです。

DoubleZero 専用ファイバーネットワーク統合

ERPC は、DoubleZero の専用ファイバーネットワークを全リージョンのインフラに統合しています。パブリックインターネットを経由しない独立した高性能ファイバーリンクにより、特にアジアリージョン（東京・シンガポール）では P99 約 200ms のレイテンシ短縮を達成しています。

プレミアム専有メタルは、この DoubleZero 統合の恩恵を追加の設定なしで受けられます。ヨーロッパや北米のようにバリデータ密度の高いリージョンでも、経路品質の改善とジッタの抑制という形で効果が積み重なります。グローバルにリソースを配置するトレーダーにとって、全リージョンが DoubleZero 対応済みであることは、配置戦略の自由度を高める重要な要素です。

DoubleZero: https://doublezero.xyz/

SLV ネイティブ稼働 - AI エージェントで即時運用開始

プレミアム専有メタルは、オープンソースの AI Agent Kit「SLV」がネイティブに動作する環境として提供されます。AI エージェントとの自然言語対話で Solana アプリ開発、自前 Solana RPC ノードの構築、Solana Geyser gRPC の構成、Solana Shredstream の設定までを完結できます。

ERPC の実運用と研究開発から得られた最適化手法やチューニングパラメータは、SLV のスキルとして AI エージェントに集約されています。プレミアム専有メタル上で SLV を動作させることは、ERPC の運用知見をそのまま自分の環境に適用することと同じです。

SLV 公式サイト: https://slv.dev/ja

SLV GitHub: https://github.com/validatorsDAO/slv

100 カ国のプロフェッショナルから選ばれ続けるプラットフォーム

ERPC は全世界 100 カ国以上のプロフェッショナルユーザーにご利用いただいているグローバルプラットフォームです。北米・欧州・アジアを中心に、パフォーマンスにこだわるユーザーが世界中から集まり、詳細なフィードバックをいただきながら相互に成長してまいりました。

SWQoS、Epic Shreds、共有 Solana RPC / Geyser gRPC への需要拡大に続き、最上位のベアメタルラインナップにおいても需要が大きく伸びています。

5 年連続 WBSO 承認 - AS200261 Solana 特化データセンター

ELSOUL LABO は、オランダ政府の研究開発支援制度 WBSO において 2022 年以降 5 年連続で承認を受けています。超低遅延を前提とした Solana RPC インフラの研究開発、バリデータ配置・運用オーケストレーションの自動化に関する研究を継続しており、その成果は直接的にプラットフォームのパフォーマンス改善に反映されています。

この研究開発の集大成として、RIPE NCC より付与を受けた自社 ASN（AS200261）による Solana 特化データセンターの開設を進めています。最新世代の AMD EPYC 第 5 世代、AMD Threadripper PRO 第 5 世代（9975WX 等）、NVMe 第 5 世代で統一されたハードウェア構成に加え、自社 ASN による最適なネットワーク経路設計を実現する、既存のプレミアムデータセンターを超える最高品質のインフラです。今月のオープンを予定しており、プレミアム専有メタルを含むプラットフォーム全体のさらなる高速化の基盤となります。初期ロットは予約完売となっておりますが、次回入荷分以降はウェイトリスト順にご案内いたします。

仕入れ強化とウェイトリスト

フランクフルトにおけるプレミアム専有メタル全構成の仕入れ強化はすでに開始しております。最新世代ハードウェアの調達、初期チューニング、Solana 特化構成の検証を経てご提供するため、順次のお渡しとなります。

導入をご検討中の方は、Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットを作成のうえ、ウェイトリストへのご参加をお願いいたします。構成・用途・希望導入時期をお知らせいただけますと、順番にご案内いたします。

アムステルダム・ロンドン・ニューヨーク・東京・シンガポールなどの他リージョンにおけるプレミアム構成のご相談も、同じくサポートチケットにてお受けしています。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

お問い合わせ

プレミアム専有メタルの再入荷案内およびリージョン・構成のご相談は、Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットを作成ください。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja